Podzim je obdobím, kdy lidé více pobývají v teple domova. Touhu být v teple však pociťují i nejrůznější druhy hmyzu. Jsou mezi nimi také ploštice, nehezká stvoření s plochým tělem, které známe spíše pod nepříliš lichotivým označením smradlavý brouk. Na podzim se stahují k domům, a pokud proniknou až do obytných prostor, rozhodně je nikdo nevítá s nadšením. Mohou být tyto ploštice pro člověka nebezpečné? Proč páchnou? A jak je vypudit z bytu?

Ploštice na podzim hledají úkryt

Ploštice mají rády teplo a světlo. Jenže na podzim světla ubývá a ochlazuje se, proto hledají příhodné místo, kam by se schovaly. Lákají je domy, proto pátrají po různých škvírách a puklinách, do kterých by se mohly nenápadně schovat.

„Do domů se dostanou okny, prasklinami ve dveřích, větracími otvory nebo uvolněnými obklady. Možností je mnoho,“ vysvětluje portál Prevention, který se zaměřuje na informace o zdraví.

Kněžice zelená:

Existuje mnoho druhů ploštic, ale do bytů vnikají hlavně kněžice a vroubenka americká. Kněžice poznáte snadno: mají ploché tělo nejčastěji hnědé barvy ve tvaru štítu a s trojúhelníkovým vzorem, které přechází do malé hlavy s tykadly. V přírodě se živí šťávami z listů, květů a někdy i z uhynulých živočichů.

Typický je pro ně i nepříjemný zápach. Kněžice nejsou člověku nebezpečné, ale poškozují rostliny a plodiny a na podzim se zkoušejí nastěhovat do domů, kde o ně nikdo nestojí.

Další plošticí, která má ráda teplo lidských příbytků, je vroubenka americká. Už podle jména to není náš domácí druh ploštice. Pochází ze Severní Ameriky a u nás byla poprvé zaznamenána okolo roku 2006. Může být docela velká. Na rozdíl od kněžice má podlouhlé tělo a nápadná tykadla. Živí se sáním šťáv ze semen jehličnatých stromů, takže ji nejčastěji nacházíme na místech, kde rostou jehličnany.

Proč ploštice páchnou

Ploštice, které vnikly k vám do bytu, neštípou, nekoušou a rozhodně nehrozí, že by ničily zařízení nebo konzumovaly nějaké potraviny. Jsou tiché, rámus působí pouze, když krouží kolem světla, nebo když se dostanou pod žaluzie. Bývají také zajímavou hračkou pro domácí mazlíčky, protože psi i kočky je rádi honí. Ploštice prostě v domácnosti nepůsobí žádné vážné škody, přesto nejsou vítány.

Spolehlivým prostředkem jak zápach ploštic odstranit je prý teplá voda se saponátem a bílým octem nebo peroxidem vodíku.

Při jejich likvidaci však buďte opatrní. „Pokud ve svém domě uvidíte hmyz ve tvaru štítu, nesnažte se jej plácnout, nebo rozmáčknout. Když jsou smradlaví brouci vyrušeni, dostojí svému jménu tím, že vydávají nepříjemný zápach, který přitahuje další páchnoucí brouky,“ varuje web s radami pro domácnost Bob Vila.

Nepříjemný odér ploštice používají, aby odradily predátory. Vydávají jej vždy, když jsou v ohrožení, nebo když je jejich tělo rozdrceno.

Zápach produkují prostřednictvím speciálních žláz v hrudníku, odkud vystřikují nelibě vonící tekutinu. Odér není toxický, zato je velmi pronikavý a v domácích prostorách se udrží dlouho.



Zabezpečte otvory do bytu

Jak se přítomnosti ploštic v bytě bránit? Kněžice a vroubenky vnikají do domácností na podzim. Sedávají na zdích domů, případně na balkonových rostlinách, a večer se snaží vniknout do tepla a světla.

Proto je dobré zabezpečit místa, kudy by se mohly dostat dovnitř. Pečlivě zavírejte okna i dveře, zkontrolujte okenní sítě a utěsněte trhliny. Pokud si však váš dům nebo byt vyhlédnou, pár se jich k vám prostě dostane.K jejich likvidaci sice existují insekticidy, odborníci však jejich použití v domácnostech příliš nedoporučují. „Chemikálie zahubí pouze hmyz, který s ní přijde do přímého kontaktu, ale nezabrání dalšímu hmyzu, aby se dostal dovnitř,“ upozorňuje web Michigan State University.

Metody, jak se zbavit ploštic

Jednou z cest, jak se ploštic zbavit, je použití vysavače, nejlépe toho, který má papírový sáček. Brouky vyluxujte a páchnoucí sáček pak vyneste do popelnice.

Další možností je nádoba, nejlépe lesklá, například hliníkový nebo nerezový pekáček. Naplňte ji vodou smíchanou s tekutým mýdlem, případně saponátem na nádobí.

„Nad nádobu umístěte jasné světlo, aby svítilo na dno a vytvářelo jasný odraz. Smradlaví brouci poletí směrem ke světlu a přistanou ve vodě, kde se utopí,“ doporučuje web s radami pro domácnost The Spruce.

Nejpřijatelnější způsob, jak se ploštic zbavit, je ten nejjednodušší: chytit a vyhodit. Můžete je odchytit pomocí skleničky a papíru. Vezměte sklenici, tou ploštici přiklopte, pak pod ni vsuňte tuhý papír a vyneste ji ven, nebo ji vyhoďte z okna, ať si letí.

Ploštici můžete také namést na lopatku a přikrýt, aby vám cestou k oknu nebo ke dveřím neutekla.

Rozhodně se vyvarujte takových způsobů, při nichž byste mohli ploštici rozmáčknout a dát jí tak možnost, aby se projevila jako skutečný smradlavý brouk.

A ještě jedna rada. Chycenou ploštici vyhoďte a co nejrychleji zavřete dveře či okno. Pokud totiž budete otálet, za chvíli se ozve charakteristický vrčivý zvuk a vyhozená ploštice kolem vás vesele profrčí nazpět, čímž proces jejího vyhošťování začne nanovo. A vy si navíc budete připadat jako hlavní hrdina nějaké bláznivé komedie.