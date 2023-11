Čím dobře umýt podlahu? Nemusíte kupovat speciální saponáty

Vytírání podlahy není žádná věda a zvládne to každý. Otázkou ovšem zůstává, jaký bude výsledek. I zde je potřeba trochu rozumu, aby na podlaze nezůstávala špína či šmouhy, nebo aby podlahová krytina dokonce nepřišla k úhoně. Je nutné vědět, co dát do vody na vytírání podlahy a jaké prostředky zvolit na různé druhy krytin. Pokud se chcete obejít bez chemie z obchodu, zvažte, zda je vhodné použít na mytí vaší podlahy ocet či líh. A jestliže chcete podle babských rad něco voňavějšího, možná se ptáte, jestli je pro vaši podlahu dobrá aviváž.