Proč začaly žloutnout listy? Finta s alobalem pomůže vaše pokojovky zachránit

Proč žloutnou listy pokojovým rostlinám? Pokojové rostliny sice neumí mluvit, ale pokud jim začnou žloutnout nebo hnědnout listy, volají tak o pomoc. Buď jim chybí něco, co k životu potřebují, nebo je naopak ničíte svou přehnanou péčí. Co je tedy nejčastější příčinou, že rostlina chřadne a jak zajistit, aby váš domov zkrášlovala co nejdéle? Pomoci vám s tím může obyčejný alobal, a to hned trojím způsobem. A ještě ušetříte za zeminu.

Pokud vašim pokojovým rostlinám začnou žloutnout nebo hnědnout listy, je jasné, že volají o pomoc | Foto: Shutterstock