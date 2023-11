Pokojovky mohou pročistit váš domov, zvládnou i amoniak. Jaké a kam umístit?

Pokojové rostliny pomáhají vytvořit příjemné klima, to je všeobecně známo. Ať už jste milovníky palem, orchidejí, či azalek, buďte si jistí, že všechny zelené krásky, snad kromě kaktusů a sukulentů, odvádějí většinu vody ze zálivky zpět do okolního vzduchu a některé navíc zbavují prostor škodlivin. Nejsou tedy pouhou dekorací, ale zvyšují fyzickou i duševní výkonnost a zahánějí stres. Jaké pokojovky si domů pořídit pro svou nenáročnost? A do kterých místností se nejvíce hodí?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pokojové rostliny v bytě skvěle fungují jako přírodní čističky vzduchu. | Foto: Shutterstock