Zimní období je náročné i pro pokojové rostliny. Může to znít zvláštně, protože odpočívají, zůstávají ve stálé teplotě a jsou chráněny před nepřízní počasí. Jenže suchý vzduch, méně světla i klidová fáze, do které pokojovky v zimě vstupují, vyžadují jinou péči, než jim poskytujeme na jaře a v létě. Jak se o ně starat v zimě? A co jim nejvíce škodí?

Pokud je to možné, přesuňte v zimě květiny blíže k oknům, nejlépe na jižní stranu | Foto: Shutterstock

Odměna za péči o rostliny

Pro mnoho pokojových rostlin je ubývající světlo v pozdním podzimu signálem, aby vstoupily do klidové fáze, a připravily se tak na zimu. Podle odborníků je proto důležité nechat je v zimním období odpočívat. Co to znamená?

Mimo jiné omezte zálivku a hnojení, protože pokud byste jim dopřávali stejně intenzivní výživu jako v létě, povzbudilo by je to, aby pokračovaly v růstu, což by pro ně však představovalo zátěž. Mohlo by se to na nich projevit na jaře, kdy by neprospívaly.

Pokojovky v zimě - zalévání, hnojení, vlhkost, škůdci:

Zdroj: Youtube

Péče, kterou svým pokojovým květinám v zimě poskytnete, nezůstane bez odměny. Na oplátku vám pomohou v péči o vaše zdraví. „Například sansevieria, tedy známý tchynin jazyk, je jedna z nejlepších pokojových rostlin pro čištění vzduchu,“ upozorňuje web Homes nad Gardens, který se zaměřuje na bytový a zahradní design a dekorace.

Dieta pro pokojové rostliny

Platí, že čím více slunečního světla rostlina dostává, tím je žíznivější. V zimě však slunečního záření citelně ubývá, takže rostliny spotřebují méně vody. „Rostlina, kterou jste v létě zalévali každý týden, by teď možná dala přednost tomu, aby zůstala dva týdny bez vody,“ uvádí web Better Homes and Gardens (BHG) zabývající se domácností a zahradou.

„Voda z kohoutku může být v některých zimních klimatických podmínkách velmi studená, proto ji před zaléváním rostlin nechte několik hodin odstát,“ uvádí web pro domácnost a zahradu The Spruce. Voda, kterou necháte odstát, bude také obsahovat méně chlóru.

Před zavlažováním je dobré zkontrolovat, jak vypadá zemina v květináči. Zapíchněte prst do půdy, a pokud je suchá, rostlinu důkladně zalijte. Pokud je vlhká, počkejte ještě několik dní, a pak ji znovu zkontrolujte. Kdo má doma vlhkoměr, nebude si muset špinit prsty.

„Pamatujte si, že je snazší přidávat vodu, než ji odebírat,“ připomíná BHG. Přemokření může vést až k hnilobě kořenů.

K zalévání pokojových květin nepoužívejte studenou vodu. Použijte vodu, která má přibližně pokojovou teplotu, aby kořeny rostliny neutrpěly teplotní šok.



Většina pokojových rostlin v zimě odpočívá a roste buď málo nebo vůbec. Protože nevytvářejí nové listy a stonky, nevyžadují hnojivo. Proto je na podzim přestaňte hnojit a pokračujte znovu až na jaře, kdy se rostlinám dostává více slunečního světla, což je podněcuje k růstu.

Jak dopřát rostlinám více světla

V zimě slunce pozdě vychází a brzy zapadá, takže rostliny mají méně světla. „Rostliny na nedostatek světla obvykle reagují změnou barvy listů, které zesvětlí a zežloutnou, opadáním listů a tvorbou vytáhlých světlezelených výhonků,“ píše iReceptář.

Pokojovky mají skrytý dar. Umí v místnosti odbourávat rakovinotvorné látky

Pokud je to možné, přesuňte květiny blíže k oknům, nejlépe na jižní stranu. Jestliže stojí na podlaze, zkuste pro ně pořídit stojan, aby toho mála světla, které jim zimní slunce poskytuje, mohly využít co nejvíce. „Každý týden otočte květináče o čtvrt kruhu, abyste zajistili, že na všechny listy vašich rostlin čas od času dopadá sluneční světlo,“ radí BHG.

Jak pomoci rostlinám získat více slunečního svitu:

• Očistíme okna, neboť prach pohlcuje mnoho světla.

• Pokud je to možné, husté záclony a tmavé závěsy nahradíme vzdušnějším materiálem, případně mezi rostlinami a oknem záclony nezatahujeme.

Aby rostlina mohla maximálně využít omezené zimní sluneční paprsky, musí mít čisté listy. Proto je pravidelně zbavujte prachu a špíny. Použijte vlhký hadřík, nebo celou rostlinu rychle opláchněte ve sprše.

Braňte průvanu a zvlhčujte vzduch

Stálá domácí teplota většině pokojových rostlin svědčí, extrémní změny domácího klimatu, byť jen krátkodobé, je však stresují a škodí jim. Proto udržujte rostliny mimo dosah studeného průvanu, i horka z radiátorů, elektrické trouby či krbu.

Problémem pro květiny bývá také suchý vzduch uvnitř vytápěných domů. Vlhkost vzduchu tam obvykle dosahuje 10 až 20 procent, ale většina pokojových rostlin, zejména těch, které pocházejí z tropů, nejlépe prospívá ve vlhkosti mezi 40 až 50 procenty.

Pečlivé čištění listů pomůže květinám přijímat více slunečního záření.Zdroj: Shutterstock

Za dobrý způsob jak dodat rostlinám vlhčí vzduch, se považuje rosení rostlin. Podle odborníků by se však muselo provádět mnohokrát denně. Jednodušší proto je květiny seskupit, aby voda, která se odpařuje z květináčů či z listů, zvyšovala relativní vlhkost přímo kolem rostlin.

Další možností je umístění rostlin na misku s vodou nebo do její blízkosti. „Nenechávejte však rostliny přímo ve vodě. Umístěte do misky oblázky nebo kameny, aby se dno květináčů zvedlo nad hladinu vody v misce, a položte květináče na kameny. To zvýší úroveň vlhkosti, aniž by vyvolalo hnilobu kořenů,“ doporučuje The Spruce.

Pozor na škůdce a choroby

„Příliš suchý teplý vzduch v bytech způsobuje zasychání okrajů listů a množení škůdců, zejména svilušek a třásněnek,“ upozorňuje iReceptář.

Proto při každém zalévání otočte listy rostlin a zkontrolujte jejich spodní stranu a kontrolujte i stonky. Pokud objevíte nějaké škůdce, odstraňte je buď mechanicky nebo pomocí osvědčených přípravků. Květinám vedle škůdců hrozí i choroby, například padlí.

Úchvatná klívie, tradiční tchýnin jazyk. Přesazování pokojovek má svá pravidla

V zimním období některým rostlinám opadne část listů. Stává se to hlavně těm, které strávily léto venku. „To je naprosto normální, protože rostliny se přizpůsobují nižší úrovni světla v bytě,“ uvádí web BHG.

V zimě, kdy má člověk víc času, možná někoho napadne, že by mohl své květiny přesadit. Podle odborníků je to však velmi špatný nápad. „Pokud tak učiníte, vaše spící nebo odpočívající pokojové rostliny utrpí vážný šok, takže nutkání přesazovat rozhodně odolejte,“ varuje web BHG.

Rostliny se dobře přesazují, když aktivně rostou, proto jsou pro tuto činnost nejlepším obdobím jarní a letní měsíce. Jestliže však trpíte velkou touhou pracovat s rostlinami a hlínou, nasejte pár semínek, starejte se o ně a sledujte, jak si vedou.