Čistí a zvlhčují vzduch, zkrášlují prostory a péče o ně uklidňuje a přináší radost. Pokojové rostliny jsou neodmyslitelnou součástí našich domovů, kanceláří i škol. Jaké květiny ale zvolit, když do vašeho tmavého bytu moc slunečních paprsků neproniká? Pokojovky, kterým se bude dařit i v tmavších koutech domácností, existují a není jich málo.

Zamioculcas - oblíbená pokojovka, nenáročná na světlo. | Foto: Shutterstock

Pokojové květiny, které oživí a zútulní váš interiér i bez nároků na sluneční světlo, jsou velmi pěkné. Možná si vyberete z typů nenáročných pokojovek, které dobře porostou i tam, kde je víc tma než světlo a stanou se ozdobou stinného koutu vašeho bytu, chodby nebo třeba schodiště v domě.

Kam umístit pokojové rostliny

V obývacím pokoji, kde bývá větší volný prostor, můžete mít třeba fíkus, který se po několika letech stal opět módním a oblíbeným doplňkem interiérů. V ložnici mají pokojové rostliny nezastupitelné místo, protože dokáží výrazně zlepšit kvalitu spánku.

„Ideálně se k posteli hodí filodendron, nenáročná, dlouhověká, závěsná rostlina, které stačí nižší teploty, nevyžaduje ani příliš světla a zaručeně vám pročistí vzduch. V tmavší a chladnější ložnici se bude dařit také orchidejím, které nemají rády průvan, ale kvetou i několik měsíců v roce a produkují na rozdíl od většiny květin kyslík v noci a ne ve dne. Nutností pro vaši ložnici je pak rozhodně tchýnin jazyk, který je odolný a bude vás po celou noc zásobovat kyslíkem,“ doporučují některé z vhodných a na světlo nenáročných květin odborníci z teplického Zahradnictví Dvořák a syn.



Přestože koupelna není právě obvyklé místo pro pěstování rostlin, můžete některé umístit bez obav i sem. „Když pověsíte eukalyptus do sprchy nebo do její blízkosti, pára z horké sprchy rostlinu a její vůni aktivuje a vy pak můžete čekat uvolnění od bolesti hlavy, zánětů, stresu a svalového napětí,“ radí zahradníci z Teplic.

Pokojovky nenáročné na světlo

Tchýnin jazyk

Nepříliš lichotivý název si Sansevieria vysloužila svými dlouhými špičatými listy. Tchýnin, hadí či ďáblův jazyk, jak se jí také říká v jiných jazycích, je ale krásná, nepřehlédnutelná a přitom na světlo nenáročná pokojovka, která se opět dostává na výsluní.

Sansevieria (Tchýnin jazyk).Zdroj: Shutterstock

„Tato odolná pokojová květina se dobře drží i v podmínkách, které mohou ze zimy udělat výzvu pro jakoukoli rostlinu. Její listy podobné čepelím mají řadu barev a vzorů. Jsou nejen krásné, ale i čistí vzduch,“ říká Justin Hancock, zahradník z Costa Farms v Miami.

Zamioculcas

Ještě nedávno to byla neznámá rostlina, která se ale rychle stala díky nenáročnosti pěstování velmi oblíbenou pokojovkou. Má dekorativní tmavozelené listy a snese i tmavá zákoutí vašeho domova nebo kanceláře.

Zamioculcas - o rostlině a její množení:

Vyhovuje jí polostinné stanoviště bez přímého slunce, které by jí mohlo popálit listy. Na jaře je dobré rostlinu přesadit a zalévat jen mírně.

Klívie

Klívie je velmi nenáročná pokojová rostlina, která dobře snáší méně světla a nebudete ji muset zalévat každý den. Pokud máte místnost, která je chladná a nedostává se do ní mnoho slunečního světla, pak může být klívie ideální volbou.

Klívie.Zdroj: Shutterstock

„Tyto odolné rostliny ve skutečnosti preferují období chladnějšího počasí, které umožňuje jejich fantastickým typicky oranžovým květům vykvést,“ uvedl Stephen Hill, ředitel centra zahradního designu Sprout Home. Nejen, že tato krásná rostlina pokvete i v průvanu, ale její živé barvy rozzáří i tmavý a chladný prostor.

Aloe vera

Aloe vera je pokojovka, kterou zvládne pěstovat i začátečník. Jde o sukulent, který nevyžaduje náročnou péči ani každodenní zálivku. Dařit se jí bude i v místech, kde není příliš světla.

Aloe vera je skromná a nenáročná rostlina.Zdroj: Shutterstock

Rostlina může mít bílé okraje, pruhované listy, šedé, stříbrné i zubaté. Milovníci přírodní medicíny oceňují, že tahle léčivka se dá používat k péči o pokožku, na rány, ekzémy i popáleniny.

Filodendron

Filodendrony rostou zejména v tropických deštných lesích, přesto se jako oblíbené pokojové rostliny dají s úspěchem pěstovat i u nás. Vhodné je rozptýlené světlo, nadměrné zalévání i přímé slunce filodendronům škodí. Vyšší vzdušnou vlhkost, kterou tahle pokojovka potřebuje, zajistíte rosením rozprašovačem.

„Rostlina byla poprvé popsána již v roce 1644 německým přírodovědcem a astronomem Georgem Marggrafem, ale svůj oficiální název dostala až v roce 1829. Slovo filodendron vzniklo spojením dvou řeckých slov: philos – láska a dendron – strom, protože ve své domovině musí filodendrony šplhat vzhůru za světlem. Využívají k tomu kmeny stromů, které „objímají“ svými vzdušnými kořeny,“ uvedlo na svém webu Zahradnictví Dvořák a syn.

Zahradnice Jana Pajerová ukazuje květ filodendronu.Zdroj: Deník/Magda Vránová

Zajímavosti o filodendronech Nejvzácnějším filodendronem na světě je Philodendron spiritus-sancti, ve volné přírodě je podle amerických botaniků známo pouhých šest exemplářů.

je Philodendron spiritus-sancti, ve volné přírodě je podle amerických botaniků známo pouhých šest exemplářů. Mnoho filodendronů je epifytických – k životu nepotřebují půdu , místo toho si nejvíce libují v korunách stromů, které ovíjejí.

, místo toho si nejvíce libují v korunách stromů, které ovíjejí. Ve volné přírodě jsou důležitým zdrojem potravy pro netopýry a opice.

Lopatkovec

Lopatkovec je velmi nenáročná pokojová rostlina.

Lopatkovec.Zdroj: Shutterstock

„Nemá vysoké nároky na zálivku a dobře snáší málo světla. Lesklé zelené listy kopinatého tvaru se elegantně klenou z centrálního shluku stonků. Bílé květy jsou nejčastější v létě, ale mohou se objevit kdykoli během roku,“ uvádí web Better Homes a Gardens.

Je to ideální rostlina nejen do bytu, ale i do kanceláře nebo do hotelu či kavárny.

Dracena

Dracena, nebo také dračinec, pochází z Madagaskaru a roste i v subtropické a tropické oblasti Asie a Afriky. Oblíbená pokojovka je nenáročná na pěstování a dorůstá do výšky 150 až 200 cm.

Krásná zahradnice navlhčuje 'spící pannu' a dračince. Aglaonema i dracéna jsou nenáročné pokojovky, ale nějakou tu péči přeci jen potřebují.Zdroj: Shutterstock

Abyste se z ní mohli těšit řadu let, potřebuje být na světlém místě nebo v polostínu. Chraňte ji před přímými slunečními paprsky, které by jí popálily tenké konečky listů. Nemá také ráda průvan.

Aglaonema

Tato nenáročná pokojová rostlina je oblíbená díky svým nádherným, různě zbarveným listům. Nemá ráda přímé slunce, zato se jí dobře daří v polostínu i ve stínu.

„Myslíme si, že je spravedlivé říci, že kdyby zesnulá královna Alžběta byla pokojová rostlina, byla by Aglaonema. Proč? Tyto pokojové rostliny jsou neuvěřitelně spolehlivé a svědomité, zvládnou i ty nejhorší situace a projeví jemný, ale silný charakter,“ vzdal hold této krásné pokojovce web Plant Circle.

Kalatea

Domovinou této stále oblíbenější pokojovky jsou deštné pralesy. Má krásné, výrazné listy.

Nepotřebuje moc světla, dařit se jí bude i na stinném místě. Přímé slunce jí vadí, stejně jako průvan a suchý vzduch. Proto je třeba ji často rosit rozprašovačem a občas osprchovat listy a zbavit je prachu. Substrát udržujte mírně vlhký.