Když oloupete pomeranč, či jiný citrusový plod, co uděláte? Sladkou dužinu plnou vitaminů sníte a slupku vyhodíte. Citrusová kůra však rozhodně do koše nepatří. Jak tedy využít například kůru z pomeranče? Nabízí se mnoho možností využití. Citrusovou kůru lze totiž využít nejen jako surovinu k vaření či pečení, ale rovněž jako účinný prostředek k přírodnímu čištění celé domácnosti. Pomerančová kůra provoní odpadkový koš, vyčistí příbory i mikrovlnku a dá se z ní vyrobit univerzální čistič.

Máte rádi pomeranče? Kdo by neměl, jejich šťavnatá oranžová dužina má nezaměnitelnou sladkokyselou osvěžující chuť a obsahuje mnoho vitaminů, minerálů, funguje jako přírodní diuretikum a brání zadržování tekutin. K čemu ale může být dobrá pomerančová kůra? Pomerančová slupka rozhodně nepatří do odpadků a má v domácnosti širokou škálu využití.

Proč nevyhazovat pomerančovou kůru:

V TEXTU NAJDETE TYTO TIPY, JAK SLUPKY Z POMERANČE VYUŽÍT:

* Vůně v celém bytě

* Provoní odpadkový koš

* Dodá lesk zašlým příborům

* Lednice bez zápachu

* Čistá mikrovlnka za pár minut

* Vyleští dřevěné povrchy

* Snadný přírodní čistič

Za jeho úspěchy stojí přirozeně se vyskytující olej d-limonen, který patří mezi rozpouštědla, jenž uvolňují špínu a mastnotu ze znečištěných povrchů. „Ve spojení s kyselinou octovou v podobě bílého octa, což je vynikající dezinfekční prostředek, vytvoří univerzální a čistě přírodní čisticí prostředek,“ tvrdí web Crema Joe.

Vůně v celém bytě

Milujete, když to doma sladce voní? Ta omamná vůně, když dopečete koláč, bábovku i uvaříte pudink? V každém rohu máte difuzér, který, pokud má skutečně vonět, většinou nestojí zrovna málo peněz? Pak vás určitě nadchne domácí difuzér z pomerančových slupek (lze přidat i mandarinkové, citronové, limetkové), který vytvoříte prakticky z odpadu.

„Oloupané slupky vložte do kastrůlku, zalijte trochou vody a můžete přidat i lžičku vanilkového cukru či skořice. Položte na radiátor nebo na kamna a zahřívejte. Pro ještě silnější vůni nechte vařit na sporáku,“ radí Ivo Denec žijící v Tanvaldu, který si takto v zimním období rád provoní chalupu.

Provoní odpadkový koš

Kdo by to neznal. Zápach z odpadkového koše nelze s ničím zaměnit. Pokud jste si do kuchyně pořídili koš větších rozměrů, zbytky potravin a obalových materiálů v něm zůstávají o pár dní déle, což generuje neblahý odér.

Nastrouhejte proto trochu pomerančové kůry do vašeho koše a uvidíte, jak citrusové aroma osvěží i vaše odpadky. Postup je potřeba každý den opakovat.

Dodá lesk zašlým příborům

Slupku z oloupaného pomeranče lze ale skvěle využít i jako čisticí houbičku na zašlé nerezové příbory.

„Oloupejte pomeranč a dřeňovou stranu použijte k leštění příborů či jiného kuchyňského náčiní z nerezové oceli. Bude se třpytit jako nové. Čím čerstvější pomeranč, tím lépe tento trik funguje,“ radí web Cnet.

Lednice bez zápachu

Ať děláte, co děláte, po čase chytí vaše lednice nevábný a mírně nakyslý zápach. S tím si však dokáže snadno poradit právě pomerančová kůra. Majitelka úklidové služby Meg Roberts má svůj trik, který ráda používá k osvěžení zatuchlé lednice.

„Nasypte trochu soli do skleničky nebo menší misky a přidejte čerstvé pomerančové slupky. Sůl pohltí pach a vlhkost ze vzduchu v lednici a pomeranč zanechá příjemnou citrusovou vůni,“ doporučuje Meg Roberts na webu Readers Digest.

Čistá mikrovlnka za pár minut

Slupkami z citrusových plodů snadno vyčistíte šmouhy na sporáku, mastné skvrny na lednici nebo vodovodním kohoutku. Dobře se však hodí i pro osvěžení a vyčištění vnitřku mikrovlnné trouby.



„Pomerančovou kůru vhoďte do misky s trochou vody, vložte do mikrovlnné trouby a zapněte ji na 60 sekund. Stoupající pára uvolní zaschlé potraviny a veškerá špína lze pak snadněji vyčistit. Citrusová kůra navíc vnitřek spotřebiče příjemně ovoní,“ popisuje postup web Cnet.

Vyleští dřevěné povrchy

Pomerančovou slupku můžete použít také k setření vašich dřevěných povrchů. Nejenže tyto plochy příjemně provoní, ale váš nábytek zůstane krásně čistý a lesklý. A životnost slupek v tomto okamžiku ještě zdaleka nekončí. Můžete je pak znovu použít například k zmiňovanému ovonění domácnosti, odpadkového koše, nebo si z nich vytvořit domácí čistič.

Snadný přírodní čistič

Slupky z pomeranče a jiných citrusů můžete použít i jako materiál k výrobě univerzálního a čistě přírodního domácího čističe.

„Vložte slupky do sklenice a přidejte destilovaný bílý ocet. Budete potřebovat takové množství, které bezpečně pokryje slupky. Přiklopte víkem a nechte uležet dva týdny na chladném a tmavém místě. Následně přeceďte a smíchejte se stejným množstvím převařené vody v lahvičce s rozprašovačem,“ radí na webu The Kitchn Shifrah Combiths.