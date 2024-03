S prvními jarními dny se do našich kuchyní vrací i nechvalný obyvatel spíží – potravinový mol. Buď si ho domů přinesete s nákupem či k vám jednoduše sám přiletí otevřeným oknem. Jakmile doma moly spatříte, vaše potraviny jsou v ohrožení. Nezbývá než jednotlivé zásoby zkontrolovat, případně vyhodit. Můžete ale učinit i preventivní krok, který bude stát jen tolik, na kolik vyjde sáček obyčejného divokého koření. Moly totiž odpuzuje bobkový list. Jak bobkový list využít k likvidaci molů? V článku najdete i jiné vychytávky, jak se zbavit molů v domácnosti.

Mouční molové napadají spíže a svým pobytem znehodnocují potraviny. | Foto: Shutterstock

Potravinový mol je jedním z nejnevítanějších škůdců, které lze doma nalézt. Sice vám nijak neublíží, ale představa, že si jeho larvy nasypete do misky společně s cereáliemi, je zkrátka odporná.

Nejčastěji se moli pouští do mouky, obilovin, luštěnin, ořechů, müsli, ale i čokolády nebo piškotů. Jedinou cestou, jak se molů zbavit, je pak všechny potraviny probrat, napadené sáčky vyhodit a dózy vysypat do popelnice a vymýt. Pak je tu ale ještě jedna cesta, a to cesta prevence.

Moli totiž bytostně nenávidí zápach obyčejného divokého koření, které volně roste v Malé Asii. A nejedná se o nic jiného než o bobkový list, který najdeme v každé kuchyni i u nás.

Kde se moli v domácnosti berou

Stejně jako ostatní škůdci v domácnosti se k nám může i potravinový mol neboli moučný zavíječ dostat několika způsoby. Společně s mravenci či komáry dokážou do našich domovů vniknout například otevřeným oknem. Donést si je můžeme i jako součást nákupu.



„Moly si nejčastěji přineseme domů v mouce, rýži, těstovinách nebo cereáliích. Jakmile se ale seznámí s bufetem, který jim naše spíš přináší, zabydlí se i ve zbytku suchého jídla,“ tvrdí specialista na hubení domácích škůdců The Specialists.

Není však výjimkou, že k nám moli přicestují i stoupačkami či šachtou od sousedů, jejichž domácnost je již škůdcem napadena.

Obal? Pro larvy žádný problém

Někdy se stane, že larvy moučných zavíječů objevíte i v potravinách, u kterých jste si jisti, že jste je ještě neotevřeli. A že nedávno byly škůdcem netknuté. I to má svůj důvod. Pro larvy spížních molů totiž není problém se obalem k potravě prokousat.

„Zavíječi kladou vajíčka do blízkosti potravin, především na vnější stranu balení. Larvy se po vylíhnutí z vajíček prožerou obaly a napadnou potraviny. Většina papírových a plastových obalů pro ně není žádnou překážkou,“ tvrdí web Moli v domácnosti, který se specializuje právě na tyto nevítané návštěvníky.

Larvy moučných molů jsou schopné se prokousat obalem k potravě.Zdroj: Shutterstock

Nejlepší prevencí je bobkový list

Někteří lidé nedají v boji proti spížním molům dopustit na důkladné přemrazování veškerých suchých potravin, které si domů přinesou. Jednoduše vloží mouku, těstoviny i cereálie na noc do mrazáku a veškeré případné larvy zahubí. To ale neřeší problém, kterým je napadení již uskladněných potravin molem zvenku. Proto je potřeba potraviny chránit i po uskladnění. K tomu skvěle poslouží koření, jehož zápach moli přímo nesnášejí.

„Všechny druhy škůdců od broučků, much, švábů, mravenců až po moly odpuzuje štiplavý zápach bobkového listu. Proto umístěte jeden nebo dva bobkové listy do nádob na suché potraviny, abyste je před moly ochránili. Pokud se obáváte, že bobkový list naruší chuť uskladněných potravin, jednoduše ho přilepte na vnitřní stranu víčka,“ radí odborníci z The Specialists.

O tom, že se určité druhy hmyzu vyhýbají zápachu bobkového listu hovoří i studie, kterou vedl vědec a biolog Rian Oktiansyah z Univerzity Radenfatah Palembang v provincii Jižní Sumatra.

Bobkový list je známý tím, že některým druhům hmyzu páchne.Zdroj: Shutterstock

Protřídit a vyhodit

Tak jako tak se ale nevyhnete občasnému protřídění všech uskladněných potravin. Po čase totiž může vůně bobkového listu vyprchat. Navíc stoprocentní jistotu, že se do potravin molové ani přes bobkový list nedostanou, nikdy nemáte. Jakmile tedy spatříte poletovat ve vaší domácnosti dospělce, je na čase jednat. Samotní dospělci už potravu sice nepřijímají, ale zato mají za svůj 14denní motýlí život důležitý úkol – klást další vajíčka.

„Samičky molů snášejí drobounká bílá vajíčka přímo do potravin nebo do jejich blízkosti. Za život snese samička moučného mola až 500 vajíček. Týden až dva poté se z nich líhnou larvy, které znehodnocují potraviny požíráním, tvorbou pavučinek a svými výkaly. Larvální stádium trvá asi 2 až 3 měsíce,“ tvrdí blog Pasti zaměřený na likvidaci škůdců.

Pokud se ve spíži moli objeví, nezbyde vám než všechny napadené potraviny bez lítosti vyhodit. Zbavit se budete muset i ostatních otevřených sypkých potravin, a to i přesto, že vypadají netknutě. Mohou totiž obsahovat vajíčka molů, která pouhým okem nezaznamenáte.

Následovat by měl i dokonalý úklid a vytření skříněk octem. Ten zničí i případná popadaná vajíčka. Pro jistotu umístěte ještě účinné mololapky. Přilákají i všechny zatoulané dospělce, kteří se v domácnosti vyskytují.