Jak často bychom měli měnit povlečení? Podle lékařů a výrobců ložního prádla většina lidí používá povlečení déle, než je hygienické. Na pováženou je to zejména v případech, kdy postel využívají nejen ke spánku, ale také si v ní občas dají něco dobrého na zub, nebo ji dokonce sdílejí s domácími mazlíčky. Jak často je potřeba měnit povlečení? A jak správně prát ložní prádlo?

Podle průzkumů lidé mění povlečení v průměru jednou za tři až čtyři týdny. Lékaři a výrobci ložního prádla však upozorňují, že to nestačí. | Foto: Shutterstock

Jak složit napínací prostěradlo:

Co všechno najdeme v posteli

V posteli prožijeme velkou část života, vždyť každý den v ní strávíme okolo osmi hodin. Proto se pravidelná výměna povlečení vyplatí. Během spánku náš organismus nepřestává fungovat, takže za noc může vypotit až 1,5 litru tekutin. V posteli však zůstává i odumřelá kůže, prach, zbytky kosmetiky a mnoho dalších nečistot, což je ideální útočiště pro bakterie a roztoče.

Dalším přísunem nečistot ložní prádlo trpí v důsledku nepříliš dobrého zvyku jíst v posteli. A množství bakterií a roztočů se ještě zvyšuje, pokud vás v posteli navštěvuje váš pes nebo kočka.

Podle zdravotnického webu Cleveland Clinic se spolu s nimi do lůžka dostávají i infekce, plísně a zvířecí roztoče. „Na svých tlapkách mohou zvířata do postele zanést také zbytky výkalů, steliva a nečistot z venku,“ varuje web Cleveland Clinic.



„Pokud si pravidelně neměníte povlečení, s největší pravděpodobností nebudete spát jen se svým partnerem, ale i s jinými spolunocležníky,“ uvedla dermatoložka Nicol Ruthová pro britský lifestylový web Glamour Magazine. Sdílet své lože s příliš velkým počtem bakterií a roztočů může podle odborníků u člověka vést k alergiím, podráždění pokožky i k akné.

Výměna jednou za měsíc je málo

Podle průzkumů lidé mění povlečení v průměru jednou za tři až čtyři týdny. Lékaři a výrobci ložního prádla však upozorňují, že to nestačí.

„Pokud spíte sami, dodržujete tělesnou hygienu, nemáte domácí mazlíčky a žijete v bytě se stálou teplotou, zřejmě postačí, když si budete měnit povlečení každé dva týdny,“ doporučuje Cleveland Clinic.

Jinak je však potřeba měnit povlečení každý týden. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně strávíte jednu třetinu svého života v posteli, udržovat povlečení čisté se vyplatí. Ani zdaleka to nemusíte považovat za nepříjemnou povinnost. Vždyť co je příjemnějšího než se večer schoulit do čisté voňavé postele?

Kdy je potřeba obzvláště dbát na týdenní, případně i častější výměnu povlečení: Když máte domácí mazlíčky, zvláště pokud spí ve vaší posteli.

Je horké počasí.

Ve spánku se hodně potíte.

Zotavujete se z nemoci nebo infekce.

Máte alergie nebo astma.

Spíte nazí.

Jak správně prát povlečení

V současné době se sice z ekologických i úsporných důvodů propaguje praní při nižší teplotě vody, ale povlečení by se to týkat nemělo. „U ložního prádla je nejlepší držet se 60 °Celsia, pomůže to zabít roztoče a bakterie,“ upozorňuje web Good Housekeeping, který testuje produkty pro domácnost.

Počet bakterií a roztočů v posteli se ještě zvyšuje, pokud vás tam navštěvuje váš pes nebo kočka.Zdroj: ShutterstockBílé damaškové a bavlněné povlečení v případě potřeby můžete prát při teplotě až 95 stupňů Celsia, protože odolá vysokým teplotám a nepoškodí se.

Výrobci doporučují prát ložní prádlo na delší program. „Při krátkém programu se látky nestihnou dostatečně vyprat a vymáchat. Prací prostředek se dostatečně nerozpustí a jeho zbytky zůstanou v látce,“ varují.

Povlečení otočte naruby a perte ho zapnuté. Díky tomu barvy zůstanou stále zářivé a povlečení bude dlouho vypadat jako nové.

Jestliže využíváte sušičku, sušte povlečení na delší program a nízkou teplotou. Špatně zvolený program by prádlo mohl srazit.

Povlečení, u něhož je to možné, po usušení vyžehlete, zbavíte ho tím případných zbylých bakterií a roztočů.

Krásné povlečení ložnici velmi zútulní:

Vyhýbejte se prostěradlům a povlečení, které jsou náročné na údržbu. „Prostěradla pro každodenní použití, zvláště ta na postelích pro kojence a děti, by se měla snadno a intenzivně prát a nikdy by neměla vyžadovat jemné nebo složité zacházení,“ podotýká na webu listu The New York Times magazín Wirecutter, který testuje produkty pro domácnost.

Podle Wirecutteru je dobré vyhnout se pravidelnému používání aviváže, jejíž zbytky snižují prodyšnost a savost povlečení.