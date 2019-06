Před lety jsme se houfně zbavovali hliníkového nádobí, protože se říkalo, že hliník způsobuje Alzheimerovu chorobu. v současné době se pro změnu bojíme rakovinotvorných účinků teflonu. V čem tedy máme vařit, abychom si neničili zdraví?

Hliník se v kuchyni osvědčil pro svou dobrou tepelnou vodivost a lehkost. Lidé se mu však začali vyhýbat obloukem poté, co byla prokázána souvislost mezi hromaděním hliníku v mozkových buňkách a Alzheimerovou chorobou. Přesto podle odborníků nemusíme hliníkové nádobí zcela zatracovat, z hrnců se tohoto prvku dostane do jídla tak malé množství, že je to ve srovnání s jinými zdroji (například hliník v půdě) zcela zanedbatelné. I přes tyto dobré zprávy se nedoporučuje v hliníkových nádobách vařit hodně kyselé potraviny – v těch se totiž hliník snáze rozpouští.