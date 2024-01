Začátek roku je obdobím plným předsevzetí a očekávání. Aby se nám ale dobře začínalo, musíme se zbavit všeho, co je staré, nefunkční a nepotřebné, abychom měli dostatek místa na nové věci. Určitý řád a pořádek potřebujeme mít nejen ve svém životě, ale také ve svém šatníku. Právě teď je ideální čas na to, udělat v něm menší průvan a zbavit se všeho oblečení, které nenosíme, je nám malé, velké, nelíbí se nám nebo jsme ho nikdy neměli na sobě.

Nebojte se zbavit oblečení, které nenosíte a jen vám zabírá místo ve skříni. | Foto: Shutterstock

Jak zorganizovat oblečení a doplňky v šatní skříni:

Zdroj: Youtube

Nenechávejte si ve své šatní skříni věci s tím, že se třeba ještě jednou budou hodit, až zhubneme, nebo naopak nějaké to kilo navíc nabereme. Také oblečení, které jste na sobě neměli více než rok, si pravděpodobně neobléknete ani letos. Zbytečně vám tak zabírá místo pro něco nového a pěkného, co budete nosit rádi.

Jste unavení a nestíháte uklízet? Jak za 15 minut denně zvládnout i velké věci

Vytřiďte a uspořádejte si svůj šatník tak, aby byl praktický, a ráno jste při výběru toho, co si vezmete na sebe, nebyli v časovém presu. Méně opravdu někdy znamená více a z přehledně srovnané skříně si vybereme oblečení mnohem snadněji.

Začněte tříděním oblečení

První, co je třeba udělat, je vyndat všechno oblečení ze skříně. Rozprostřete ho na postel, stůl, židle a začněte s rozdělováním na hromádky podle typu (košile, halenky, kalhoty, sukně, bundy atd.). Když je váš šatník prázdný, důkladně otřete police, šatní tyče i stěny a pak se zamyslete nad tím, jak váš šatník fungoval. Co mít vepředu a které věci by bylo lepší složit než pověsit.

Víte, že je doma potřeba uklidit, ale moc se vám do toho nechce? Poradíme, jak to zvládnout.Zdroj: Shutterstock

Pak vezměte každý kus z hromádky oblečení a řekněte si, zda ho vrátit do skříně. Nechte si jen to, které vám skvěle padne, cítíte se v něm dobře a sebevědomě. S tím ostatním se rozlučte, i když to nebývá někdy snadné.

1. Poškozené oblečení

Oblečení, které je nějak poškozené, má díry nebo je už párkrát zašívané, rovnou vyřaďte. Patří do kontejneru na recyklaci textilu, ne do vašeho šatníku.

Stačí jedna lžíce a okna budou čistá a lesklá nejen na Vánoce, ale až do jara

Výjimku udělejte jen v případě dražších kousků, jako je sako nebo vaše oblíbené kalhoty, které se párají ve švu. S tím si šikovná švadlena určitě poradí.

2. Moc malé a moc velké

Jestli jste během vánočních svátků trošku přibrali, není to žádná katastrofa. Pokud se ale vaše váha a postava v průběhu roku výrazně změnily, nemá smysl schovávat oblečení, které vám nepadne.



Nahrává se anketa …

Z kalhot, do kterých byste se už nenasoukali, ani kdybyste se snažili sebevíc, byste měli jen depresi. A kalhot, které z vás spadnou, protože jste hodně zhubli, se také zbavte. Vy už je nosit stejně nebudete a pokud je někomu darujete, bude z toho mít radost on i vy.

3. Věci, které moc nenosíte

Oblečení, které jste neměli na sobě dva roky, protože se vám už nelíbí nebo vám nesedí, udělá také větší radost někomu jinému než vám. „Pokud u některých věcí váháme, je dobré si vzpomenout, kdy jsme je měli na sobě naposledy. Anebo je do šatníku zařadit přechodně, pověsit na šatní tyč a použít jeden šikovný trik.

Pokaždé, když si danou věc vezmeme na sebe, měli bychom otočit hák ramínka na opačnou stranu. Nebo si na něm udělat nějakou značku. Už po dvou měsících tak snadno zjistíme, co vlastně vůbec nenosíme,“ uvádí praktický tip iReceptář.

Velký úklid skříně:

Zdroj: Youtube

Ve skříni ale míváme i oblečení, které sice nosíme zřídka, ale nechat bychom si je měli. „Třeba teplý svetr, který vytáhnete jen za mrazivého počasí. Pokud však pro něj máte rok co rok využití, pak je dobré ho mít po ruce, než kupovat nový pokaždé, když jedete na lyžovačku. Pokud ale máte pět takových silných vlněných svetrů a používáte z nich jen jeden, nechte si ho a zbylé čtyři darujte,“ radí web pro zdravý životní styl Real Simple.

Dražší vyřazené věci můžete zkusit prodat, ostatní pak darovat kamarádkám, sousedům nebo je věnovat do charity.

4. Boty

Staré, odřené a rozšmajdané boty nemilosrdně vyhoďte, i když se vám v nich tolik let hezky chodilo. Pokud jsou ještě v dobrém stavu, jen potřebují nové podpatky nebo podrážku, pak zvažte, jestli se vám oprava u ševce vůbec vyplatí a nebude dražší než nové boty.

„Boty, které jste měli na sobě jen párkrát, a zdály se vám nepohodlné nebo neodpovídají vašemu stylu, je vždy lepší darovat, než na nich nechat usedat prach ve skříni,“ konstatuje Real Simple.

Návrat do skříně

Oblečení, které prošlo vaším přísným výběrovým sítem, můžete v šatníku uspořádat podle typu, barvy nebo sezony, jak vám to bude vyhovovat. Aby byl šatník přehledný, využijte ramínka, zásuvky, organizéry a úložné krabice. Pokud budou ramínka mířit všechna stejným směrem, bude se vám oblečení lépe vyndavat i ukládat zpátky.

Marie Kondo: Co radí žena, která udělala díru do světa uklízením

„Vyhraďte si přední a střední část skříně na oblečení, které nosíte nejčastěji. Méně nošené kousky, jako je formální oblečení a mimosezónní oblečení, byste měli ukládat směrem dozadu a na horní police. U polic použijte metodu svislého skládání, kterou používá Marie Kondo, abyste měli všechno oblečení na dosah ruky, když otevřete zásuvku. A použijte speciální ramínka k optimalizaci prostoru pro šátky, kravaty, pásky a kalhoty,“ radí The Spruce, časopis pro dům a zahradu.

„Spodní prádlo, ponožky a doplňky se skladují nejlépe v zásuvkách nebo přihrádkách,“ doporučuje časopis pro kutily Better Homes a Hardens.

Efektivní metoda skládání oblečení KonMari umožňuje skladovat oblečení v zásuvkách vertikálně:

Sezonní oblečení, tedy letní šaty, plavky, kraťasy a zimní bundy, čepice a rukavice, je nejlepší skladovat ve vakuovacích pytlích nebo průhledných úložných boxech buď v horní části skříně, nebo pod postelí. Podobně je dobré uložit také oblečení, které nosíme jen výjimečně, třeba na ples, a ve skříni by nám tak jen zabíralo místo.

Co by chybět v šatníku nemělo

Kvalitní oblečení, které by mělo zůstat základem vašeho šatníku, nemusí být rozhodně značkové. Mělo by vám ale padnout a být z materiálů, jako je bavlna, vlna, kašmír nebo kůže, které nezničí ani praní nebo častější nošení.

Neskládejte oblečení do vodorovných komínků, ale pěkně svisle - tak budete mít přehled, nabádá Marie Kondo.Zdroj: Shutterstock

„Jedny super tmavé džíny s rovnými nohavicemi, černé a tělové sáčko, koženou bundu a případně malé černé by neměly v žádném šatníku chybět. Stejně jako bílé tenisky a lodičky. Mezi další univerzální kousky patří šaty nebo sukně s pružným pasem, volnější střihy a oblečení vyrobené z elastických materiálů. Tyto kousky se budou lépe přizpůsobovat vaší aktuální postavě a budou vám sedět i při různých váhových obdobích,“ radí časopis Vlasta.

Na co nezapomenout

Do čisté, perfektně přehledné skříně můžete přidat ještě pytlík s levandulí nebo něco jiného, co skříň pěkně provoní a navíc odradí šatní moly. A nezapomeňte, až příště nebudete moci zase najít nějaký důležitý kus oblečení, je to jasné znamení, že opět nastal čas, kdy musíte přeorganizovat svůj šatník.