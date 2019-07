Nápady pro každou předsíň. Zařídit ji není až tak náročné

Předsíň je místnost, kterou po příchodu do bytu spatříte vy i vaše návštěvy jako první. A to je přesně ten důvod, proč by měla být stejně krásná a útulná jako všechny ostatní pokoje. Zařídit ji účelně a vkusně přitom nemusí být až tak obtížné.

K tomu, aby vás skutečně vítala doma, pomůže pohodlná lavice nebo puf, dostatek úložných prostor, díky kterým zmizí všechen nepořádek, a správně zvolené barvy na stěnách a doplňcích. I stylový běhoun dokáže divy. Jednoduchým, ale důležitým elementem předsíně je pak zrcadlo, které vizuálně zvětší prostor. Osvětlení terasy romantické a zároveň bezpečné Přečíst článek › Vstupní část představuje místo prvního kontaktu s obytným prostorem, v němž si odkládáte obuv, kabáty, tašky či klíče a z něhož jsou ve většině případů přístupny hygienické místnosti. Protože jde v mnoha případech o poměrně malé a často přímo stísněné prostory, je nutné dobře zvážit, co všechno do nich umístit. V prvé řadě musíte mít prostor, kam budete odkládat kabáty a bundy. Příležitostné sezení je plus Jednoduchým řešením je nástěnný věšák, který nezabere moc místa. Vhodnějším a účelnějším v případě větší rodiny bude nábytková stěna, která dokáže z daného prostoru vytěžit maximum, například využitím celé výšky místnosti. Neměli byste zapomenout ani na místo pro příležitostné sezení. Neméně důležitý je výběr dostatečně odolné podlahy a v neposlední řadě i osvětlení. Ideálním stropním osvětlením v předsíni jsou modely s několika světelnými zdroji, které osvětlí větší část prostoru. Nezapomeňte vymezit místo i pro uskladnění doplňků, jako jsou kabelky a tašky, a obuvi. Při vybavování nábytkem buďte střídmí, protože předsíň by především měla zůstat dostatečně průchozí. Koupelna v retro stylu může být prostá i noblesní Přečíst článek ›

Autor: Marie Lucová