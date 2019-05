Pohodovou atmosféru koupelny navodíte už správnými barvami. Interiéroví designéři doporučují spíše tlumené odstíny. Nadčasová barevnost zemitých či šedých tónů vás totiž jen tak neomrzí a působí určitě klidněji než ostrá červená nebo žlutá. Navíc se tyto „neutrály“ dobře kombinují s dalšími barvami, takže koupelnu můžete proměnit jen pomocí doplňků.

Pomocí světle hnědé a pískové docílíte jemného až konejšivého vyznění, i proto je doplňte lehkým kontrastem, třeba dřevěným nábytkem, jinak se prostor ztratí v záplavě světlých tónů a koupelna se stane poněkud nepřehledná.

Luxusnější šmrnc dodá koupelně šedá, případně antracitová blížící se černé. Čím jsou ale obklady a dlažby tmavší, tím lépe by měla být koupelna osvětlená. Nemusí jít přímo o denní světlo, i když to je samozřejmě ideální, chce to ale pohrát si s dostatečným a vhodně zvoleným nasvícením.

Zpět se také vrací bílá, která byla určitý čas vnímána jako trochu laciná, pokud ji ale zkombinujete se dřevem, získáte nadčasovou, a přitom hřejivou kombinaci. Navíc bílé nebo světlé jednoduché obklady obvykle patří k těm levnějším.

Barva koupelny je důležitá

Velmi luxusně vypadají i obkladačky se zlatým nebo stříbrným reliéfem. Pro všechny výrazné obklady a dlažby ale platí, že by se s nimi mělo pracovat decentně, spíše doplňkově. Použijte je například jen na jednu stěnu, nebo s nimi šikovně opticky oddělte jednotlivé funkční části koupelny. Perfektně vypadají výrazné obklady v kombinaci s minimalistickou šedou stěrkou.

Co se týče barev – pokud vás neutrální nadčasovost nebaví, můžete sáhnout po některé z výrazných barev, dobře si ale promyslete její volbu a zbytek koupelny už laďte spíše decentně. Zajímejte se také o to, jak se výrazné obklady či dlažby chovají při styku s vodou, abyste na nich nemuseli neustále pracně leštit nevzhledné kapky a šmouhy. Také pravidlo, že do malé koupelny nepatří tmavá dlažba či obklady, berte s rezervou. Rozhodující je spíše volba formátu a provedení spár, nicméně je fakt, že u menších prostor je vhodnější volit tmavé odstíny spíše na podlahu, obklady by měly být světlejší.

Skvěle vypadají obklady imitující kámen nebo dřevo. Navíc keramika je odolnější než třeba právě přírodní dřevo, takže se nemusíte obávat její údržby.

