Pohodovou atmosféru koupelny navodíte už správnými barvami. Interiéroví designéři doporučují spíše tlumené odstíny. Nadčasová barevnost zemitých či šedých tónů vás totiž jen tak neomrzí a působí určitě klidněji než ostrá červená, žlutá nebo zelená. Navíc se tyto „neutrály“ dobře kombinují s dalšími barvami, takže koupelnu můžete snadno proměnit jen pomocí doplňků.

Pomocí světle hnědé a pískové docílíte jemného až konejšivého vyznění, i proto je doplňte lehkým kontrastem, třeba dřevěným nábytkem, jinak se prostor ztratí v záplavě světlých tónů a koupelna se stane poněkud nepřehledná.

Luxusnější šmrnc dodá koupelně šedá, případně antracitová blížící se černé. Čím jsou ale obklady a dlažby tmavší, tím lépě by měla být koupelna osvětlená. Nemusí jít přímo o denní světlo, i když to je samozřejmě ideální, chce to ale pohrát si s dostatečným a vhodně zvoleným nasvícením.

Zpět se také vrací bílá, která byla určitý čas vnímána jako trochu laciná, pokud ji ale zkombinujete se dřevem, získáte nadčasovou, a přitom hřejivou kombinaci. Navíc bílé nebo světlé jednoduché obklady obvykle patří k těm levnějším.

Pokud vás neutrální odstíny nudí, možná vás potěší další oblíbený směr současné doby – obklady s ornamenty. Hitem jsou klasické „cibulákové“ vzory v modro-bílé, ale také pestrobarevné mozaiky. Většinou v pastelových vzorech a spíše matné, tlumené. Velmi luxusně vypadají i obkladačky se zlatým nebo stříbrným reliéfem. Pro všechny výrazné obklady a dlažby ale platí, že by se s nimi mělo pracovat decentně, spíše doplňkově. Použijte je například jen na jednu stěnu, nebo s nimi šikovně opticky oddělte jednotlivé funkční části koupelny. Perfektně vypadají výrazné obklady v kombinaci s minimalistickou šedou stěrkou.

SOLITÉR V KOUPELNĚ

Harmonii vnesou do koupelny vhodně zvolené tvary zařizovacích předmětů a nábytku. Rozhodně se držte hesla „Méně je více“, na druhou stranu přísný minimalismus volit nemusíte. Krásně vypadají jednoduché kusy elementárních tvarů, které ale pracují s jemným zaoblením. To je pro uživatele přívětivější než ostré hrany.

Nádherně vypadají například ladné solitérní vany. Je fakt, že do panelákové koupelny takový kousek neumístíme, na druhou stranu volně stojící vana je prakticky stejně velká jako ta běžná vestavná, takže určitě není jen výsadou „zámeckých“ koupelen. Taková vana se může stát doslova šperkem vaší koupelny.

Barvy nebarvy

Pokud vás neutrální nadčasovost nebaví, můžete samozřejmě sáhnout po některé z výrazných barev, dobře si ale promyslete její volbu a zbytek koupelny už laďte spíše decentně. Zajímejte se také o to, jak se výrazné obklady či dlažby chovají při styku s vodou, abyste na nich nemuseli neustále pracně leštit nevzhledné kapky a šmouhy.

Pravidlo, že do malé koupelny nepatří tmavá dlažba či obklady, berte s rezervou. Rozhodující je spíše volba formátu a provedení spár, nicméně je fakt, že u menších prostor je vhodnější volit tmavé odstíny spíše na podlahu, obklady by měly být světlejší nebo alespoň s vloženým světlejším polem. Při výběru dlažby se zajímejte nejen o design, ale i odolnost. Stupeň odolnosti se značí římskými číslicemi I – V, v koupelnách se obvykle setkáme s třídou II a III.

Skvěle vypadají obklady imitující kámen nebo dřevo. Navíc keramika je odolnější než třeba právě přírodní dřevo, takže se nemusíte obávat její údržby. Perfektní je tato volba i s ohledem na podlahové vytápění. Neotřelou kombinací je spojení lesklých a matných obkladů. Díky tomuto triku můžete volit i velmi podobnou barevnou sytost, takže koupelna vypadá jednotně, a přitom ji lesklé plochy ozvláštňují.

Všemi smysly

Sanitární keramika by měla potěšit nejen naše oči, ale i hmat. To si vzali k srdci její výrobci, takže současným trendem

jsou na pohled i na dotek velmi příjemné plynulé linie. Vycházejí sice z elementárních geometrických tvarů, ale vynikají hladkými přechody a zaoblenými hranami. Stále jsou v oblibě kruhová umyvadla na dřevěné desce, velkým hitem jsou také ovály.

Možná vás překvapí, že se vrací umyvadla umístěná nad vanou, která dobře znáte z miniaturních panelákových koupelen. Tam byla ale spíše ke vzteku. Moderní umyvadla určená nad vany mají perfektně profilovaný tvar a dobře umístěnou baterii, takže uživatele nic neomezuje.

„Myl sis ruce?“ ptají se maminky svých dětí po použití WC. Jenže nejen ruce patří pod tekoucí vodu. Čím dál častější součástí domácností jsou i bidety, jenže ne každý na ně má místo. Řešením jsou proto bidetová prkénka, která se postarají o potřebnou hygienu.

Nadčasová jemnost se projevuje i u van. V oblibě jsou jednoduché, přímé tvary. Při výběru vany si velmi dobře vyzkoušejte její vnitřní profilování, platí to především pro dobře rostlé pány, kteří se v úzkých vanách trápí. Pokud máte malou koupelnu, ale nechcete se ani tak vzdát koupání, volte asymetrické modely.

Příval energie

Zatímco dříve byla královnou koupelny vana, dnes velmi často přebírá její žezlo sprchový kout. Ten totiž přestává fungovat jen jako doplňkový zdroj očisty, přebírá spíše hlavní roli a mnohdy zcela nahrazuje vanu. Je to vlastně logické, protože sprchový kout je bezpečnější pro seniory i děti a při každodenním provozu je praktičtější než vana. Přece jen daleko častěji potřebujeme pětiminutové osvěžení než hodinovou lázeň.

Jednoznačným trendem jsou bezvaničkové kouty s podlahovým žlabem v elegantním (obvykle nerezovém) provedení. Takovéto kouty jsou nejen nesmírně krásné, ale také se udržují daleko lépe než klasické plastové vaničky, které mají tendenci časem žloutnout. Plynulé walk-in systémy bez sprchových vaniček místnost opticky nenarušují a daleko snadněji se udržují v čistotě. Zástěna klidně může být jen z jedné strany, komplikovaných dveří netřeba. Neznamená to ale, že by vaničky zcela mizely, naopak, výrobci je však snížili, takže efekt je podobný jako walk-in varianty.

Pokud vám to místo dovolí, dopřejte si sprchový kout dostatečně velký. Obvyklých 90x90 cm klidně nahraďte sprchou 150x100 cm, litovat rozhodně nebudete.

Uklizeno, seřazeno

Když zařizujete koupelnu, obvykle zkoumáte tvar a velikost vany, její cenu, zkoumáte, kolik tenhle záchod spotřebuje vody, z jakého materiálu je vyrobené to pěkné umyvadlo. Jenže jen o sanitě koupelna rozhodně není. Neméně důležitý je i koupelnový nábytek. Určitě investujte do kvalitního koupelnového nábytku, do kterého skryjete všechny potřebné kosmetické propriety a koupelnový textil. Značkové skříňky mohou být sice o něco dražší, ale měly by vydržet i provoz ve vlhkém prostředí, navíc pokud eliminujete množství kosmetiky, rozhodně prospějete nejen prostoru, ale i své mysli.

Koupelnový nábytek ideálně pořizujte zavěšený na stěnu, aby se pod ním dalo pohodlně vytírat, navíc prostor vypadá vzdušně a pocitově větší. Do menších koupelen volte nábytek spíše uzavřený, místnost bude vypadat uklizenější a opět větší. Skříňky pro kosmetiku vybírejte spíše mělčí, aby kosmetické produkty nebyly v několika řadách za sebou. Nebudete pak muset řešit to, že s každým vyndáváním zadního produktu porazíte ty vpředu.

Nicméně se nevzdávejte ani otevřených polic – můžete díky nim proměnit styl své koupelny velmi snadno a rychle třeba změnou barvy ručníků nebo balení kosmetiky. A nezapomeňte samozřejmě na velké a dobře nasvícené zrcadlo.

ZAOBLENÝ Bonbon



Podceňovaným prvkem při zařizování koupelny bývá nábytek. Celý prostor byste měli od začátku řešit jako celek splňující vybrané funkční a estetické parametry. Pokud se koupelna zařizuje bez koncepce, finální řešení je pak třeba z hlediska vodoinstalace zbytečně komplikované.



Nábytek do koupelny podle posledních trendů, které výrobci představují třeba na veletrhu v italské Cersaie, už není minimalistický, opět po letech se objevují prvky dekadence. Tvary sice zůstávají jednoduché a strohé, zdobnost je v použitých materiálech a barvách. Krycí desky nebo celé skříně jsou opláštěné kamenem s neopakovatelnou kresbou. Kromě mnoha způsobů zpracování dubové dýhy, která je v kurzu již mnoho let, je stále aktuální černá. Ta se úspěšně prosadila i na vodovodních bateriích. Samozřejmostí je bezchybné zpracování náročných detailů. Poznávacím znamením kvalitního nábytku jsou hrany na pokos, zkosené pod úhlem 45 stupňů. Stále více se objevují kovové detaily a konstrukce. Výrobci nezapomínají ani na praktickou stránku, otvírání push-open umožňuje otevřít skříňku i kolenem, pokud máte obě ruce mokré.



Za moderní a nadčasový je stále považován hranatý nábytek, a navíc skvěle padne do prostoru, který ve většině případů tvoří hranatý půdorys místnosti. Kolekce Bonbon, která letos získala ocenění Asociace českých nábytkářů v soutěži Nábytek roku 2019, naproti tomu sází na zaoblené tvary společně s lakovanými povrchy v čokoládové a růžové barvě a ořechovou dýhou a souzní s popsanými trendy v luxusním segmentu koupelnového nábytku. „Verze stojící na podlaze navazuje na robustní nábytek z počátku dvacátého století a je extrémně bohatá na úložný prostor,“ připomíná Klára Nováková z firmy Le Bon, která tuto sestavu vyrábí.

Klára Herčíková