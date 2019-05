Domníváte se, že bydlení v Paříži bývá vždy romantické? Bohužel, některé staré budovy ve městě lásky jsou v natolik žalostném stavu, že se v nich bydlet už ani nedá. Pokud je chce někdo opravit, musí sáhnout hluboko do kapsy.

Dům, který dnes navštívíme, je schovaný v jednom ze starých dvorků v 10. pařížském obvodu. Dříve tu bývalo několik maličkých bytů, ty se ale staly kvůli všudypřítomné plísni neobyvatelné. Dřevěné trámy podpírající střešní konstrukci byly prolezlé houbami a nikdo je už nemohl zachránit. Majitelé se rozhodli pro radikální rekonstrukci, ať to stojí, co to stojí. Projektu se ujaly architektky Alia Bengana a Capucine de Cointet.