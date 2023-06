Za málo peněz hodně muziky. Tímto heslem se řídila Markéta Zugarová z Poličky při renovaci staré kuchyně doslova za babku. A vše dokonce jako dárek k narozeninám pro svou maminku. Nelze se ani divit, že na konci tohoto renovátorského příběhu tekly oběma slzy štěstí. Paní Markéta pro Deník popsala a ukázala, jak s pomocí tapety udělala rychleji než za víkend ze staré kuchyně novou.

Kuchyň po renovaci. | Foto: Deník/Denis Drahoš

Markéta Zugarová z Poličky se už nemohla dívat na kuchyňskou linku své maminky. A tak tato šikovná žena, která je povoláním učitelka, vykouzlila ze staré tmavé kuchyně místo, kde se příprava pokrmů stala potěšením.

Podívejte se i na další renovaci kuchyňské linky:

Zdroj: Youtube

„Moje maminka už dlouho básnila o nové kuchyni, ale finanční situace jí, bohužel, nedovolovala, aby si pořídit byť obyčejnou z obchodního domu. A tak běžel rok za rokem a mamka měla stále tu starou ošklivou kuchyň. Byl duben, blížily se její narozeniny, a já jsem se rozhodla, že jí udělám radost. A tak jsem se spolu s manželem pustila do renovace,“ říká Markéta Zugarová. Nastudovala si, jak na levnou renovaci, jak správně vybrat tapetu, jak potáhnout kuchyňská dvířka. A to vše rychleji než za víkend a za babku.

Mělo to být překvapení, a tak paní Markéta nechala maminku, aby u nich doma hlídala jejich miminko. Řekla jí, že jedou s manželem do kina.

„Moc ráda něco kutím a na mateřské dovolené to byl vlastně příjemný odpočinek od běžného shonu kolem miminka. Z tapetování jsem měla ze začátku velkou obavu, neumím totiž nalepit správně ani ochranné sklíčko na mobilní telefon. Kuchyň byla v dezolátním stavu, dvířka odřená, polepená samolepkami, ulepená stoletou špínou. Teď je na první pohled jako nová. Samozřejmě to má mouchy, ale vypadá o sto procent lépe,“ usmívá se Markéta Zugarová.



S oblepením prvních dvířek jí pomáhal manžel, potom už vše zvládla sama. „Největším oříškem bylo oblepení prosklených dvířek. To se mi, přiznám se, podařilo až na třetí pokus. Dost jsem se u toho navztekala,“ vzpomíná dnes Markéta Zugarová. Její muž je truhlář a tak se mezitím postaral o výměnu pantů, smontování a přidělání skříněk, lišt a poliček.

„K renovaci kuchyňské linky jsme potřebovali velké metrové pravítko, zalamovací nůž, nůžky, tapetovací fólii, vrtačku s příslušenstvím, hmoždinky, vruty, barvu a zbytky prken, co jsme doma našli. Samotná samolepící tapeta vyšela asi na šest set korun, celková cena byla do tisíce korun. Kdybychom museli kupovat dřevo na skříňky, asi by to bylo o poznání více. Samotná proměna maminčiny kuchyně nám trvala zhruba deset hodin,“ pochvaluje si nízké náklady i rychlost renovace paní Markéta.

Renovace kuchyně. Srovnání před a po renovaci. Foto: Se svolením Markéty ZugarovéZdroj: se svolením Markéty Zugarové

Pokud máte doma někdo starou nebo už nudnou a okoukanou kuchyň, určitě se renovace pomocí tapety nebojte, nabádá paní Markéta.

„Šlo to krásně a kuchyň to změnilo takřka k nepoznání. Chtělo to jen trošku zručnosti a šikovnosti. Každá návštěva se hned zeptala, kdy si maminka pořídila novou kuchyň. Ještě to chce vyměnit pracovní desku a než budou peníze na zcela novou linku, tak bude tato jistě dělat radost,“ říká.

V maminčině domě nakonec nastražili skrytou kameru, aby viděli, jaká bude její reakce na nevšední narozeninový dárek.

„Maminka měla obrovskou radost a i slzička ukápla. Vůbec tomu nechtěla věřit, děkovala nám ještě několik dní a říkala, že lepší dárek jsme pro ni vymyslet nemohli. Nakonec nám další víkend pohlídala miminko znovu a my opravdu vyrazili do kina,“ vzpomíná s dojetím Markéta Zugarová.