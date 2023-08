Žije v noci, nejraději pobývá v koupelně a kuchyni a s prominutím žere úplně všechno. Rybenka bydlí v domě nebo bytě s každým z nás a patří k úplně nejmenším okem viditelným škůdcům v obydlích. Ano, patří ke škůdcům, ale na rozdíl od takových mravenců, štěnic nebo molů páchá jen minimum zlého. Pokud se vám doma ovšem rybenky přemnožily do houfů, vlastníte muzeum nebo máte v rodině alergika, zbavte se jich těmi nejjednoduššími způsoby, které vám v článku představíme.

Rybenka domácí: tvar jejího těla i stříbřité šupinky skutečně připomínají malou rybku. | Foto: Shutterstock

Rybenku (přesněji rybenky – máme kolem sebe rybenku domácí, skleníkovou a papírovou) pozná na první pohled i malé dítě. Lezoucí hmyz velký několik milimetrů má opravdu tvar maličké ryby – stejně jako ony má na těle dokonce i miniaturní stříbřité šupiny. Během dne ji v podstatě nezaznamenáme: pobývá i v těch nejmenších škvírách, ve spíži nebo v knihovně a neslyšně konzumuje.

Mimo úkryty se vydává až s tmou. Lidskému oku se ji podaří ulovit právě v noci, při náhlém rozsvícení, kdy rybenky hledají další potravu. Jsou totiž opravdu nenažrané: seznam jejich oblíbených potravin zahrnuje nejen cokoliv ze spíže a zásob granulí pro domácí zvířata, ale i papír, celulózu, zbytky mýdla, jemné látky, škrobová lepidla, vlastní svlečenou kůži a dokonce i plísně mezi dlaždicemi v koupelně.

Rybenka? Noční jedlík bez zdravotních rizik

Podmínkou je, aby objekt jejich zájmu byl snadno prokousnutelný jemnými kusadly. Právě pro nepříliš udatná kusadla nejsou schopné prokousnout lidskou kůži ani jinak ublížit či uškodit, natož vyděsit.

„Neexistuje žádné přímé zdravotní riziko spojené s rybenkami," cituje Bena Keywooda, entomologa web Country Living.

Tyto druhy miniaturního hmyzu možná máte doma. Žijí i tam, kde je uklizeno

„Malé množství rybenek není v domácnosti neobvyklé a není důvod k obavám. Sdílejí s námi prostory po tisíce let, ale stejně jako roztoči a další malí bezobratlí zůstávají většinou bez povšimnutí. Stejně jako všichni bezobratlí žijící na zemi hrají důležitou roli v ekosystému," doplňuje entomolog s tím, že přirozenými predátory rybenek jsou pavouci, škvoři a stonožky.



Spoušť v knihovně i v archivu

Rybenky v domě – na rozdíl třeba od od štěnic – nejsou znamením, že máte mezery v uklízení: nelibují si ve špíně, ale prostě ve vlhku, teple a temnu. Platí to pro všechny tři zmíněné druhy rybenek, z nichž každá preferuje vlhko, teplo a tmu v trochu jiném koutě domu. Zatímco ta domácí a skleníková si ve svém prostředí žije téměř neviditelná a zpravidla za sebou nenechává viditelné škody, rybenka papírová umí spáchat neuvěřitelnou spoušť.

Nejen v lidských obydlích rybenky cizopasí. Následující video odhaluje rybenku mravenčí, která pytlačí v mraveništích:

„Představují riziko pro archivy, knihovny a muzea. Rybenky papírové jsou schopné postupně rozkousat a na prach zničit cenné knihy i dokumenty a fotografie,“ píše web Pasti .

Pokud tedy objevíte záškodníka v cenných papírech, případně máte doma alergika, kterému jemný prach jako vedlejší produkt řádění rybenek, jejich často svlékaná kůže a výkaly vadí, je čas zasáhnout.

Sušší klima v bytě pomáhají regulovat pokojové rostliny, které pohlcují vzdušnou vlhkost. Příkladem je mírová lilie, horská palma, břečťan nebo tillandsie.

Boj s rybenkou papírovou je trochu specifický. „Typické opatření ke snížení výskytu rybenek v podobě regulace vlhkosti pod určitou hranici je proti rybence papírové neúčinné,“ uvádí web Pasti s tím, že nad tímto predátorem nebezpečným především pro muzea, archivy a knihovny lze zvítězit jenom speciálními chemickými postřiky a plošnou deratizací.

Rybenku domácí lze ovšem vypudit poměrně elegantně. Vyhladovět ji nefunguje – milony let utvářený organismus vydrží bez jakékoliv potravy i rok. Zkuste proti ní obrátit její vlastní zbraň: totiž slabost pro škroby a příjemné vlhko.

„Stačí nastrouhat na papír syrovou bramboru a položit ji v koupelně na zem. Rybenka se do ní přes noc zavrtá. Ráno stačí zmačkat a vynést ven nebo spálit,“ radí web Pasti. Podobně prý mohou zafungovat i vlhké noviny stočené do ruličky – rybenka na ně skočí stejně jako na brambory.

Vsaďte na vůně levandule, cedru nebo vanilky

Rybenky mohou z domu vypudit i některé vůně. Vadí jim například cedr, vanilka, levandule, citron, limetka a okurky. „Pořiďte si vanilkové lusky a nakrájejte je na drobné kousky. Nasypte je do všech koutů a spár, kde by se mohly vyskytovat. Velké množství vanilky dejte hlavně do vlhkých prostor.

Tento postup opakujte několik dní za sebou, protože její vůně bude postupně slábnout. Poté by se měl počet rybenek ve vašem příbytku snížit. Stejný efekt má na otravný hmyz i usušená levandule nebo citrón či limetka. Můžete použít i esenciální oleje, radí iReceptář.

"Vytvořila jsem jednoduché pasti ze sklenic: vložila jsem do nich kousky chleba a zvenku jsem celý povrch polepila maskovací lepicí páskou. Večer jsem sklenice postavila na zem do koupelny – tam mě výskyt rybenek trápil nejvíc. Páska jim usnadnila vstup do pasti, ale hladký povrch skla uvnitř jim zabránil dostat se ven," píše na blogu Tchiboblog Renata Zielezińska.

„Past na rybenky si můžete vytvořit i ze směsi melasy a octa, které smícháte v poměru 1:2. Skvěle funguje i past z boraxu a moučkového cukru, které promícháte v poměru 1:1. V obou případech se rybenky nalepí a vy je tak zneškodníte,“ pokračuje iReceptář.

Kromě lstí s potravinami a vůněmi je ovšem nutné zlikvidovat přebytečnou vlhkost v bytě, která rybenky primárně láká. „Koupelnu udržujte co nejsušší, větrejte a občas vyčistěte odtoky horkou vodou s příslušnou chemií. Pomáhá také zatmelení prasklin a škvír ve spárovací hmotě. Do nich rybenky rády kladou svá vajíčka,“ zdůrazňuje web Pasti.

„Prevence proti rybenkám jde ruku v ruce s vlhkostí. Měli bychom se snažit, aby jí bylo co nejméně. Obzvláště na toaletě a v koupelně. Je nutné proto pravidelně a dostatečně dlouho větrat, když je venku sucho. Pokud je to možné, pouštějte nejen do interiéru, ale i do prostoru toalety, koupelny i skříní hodně slunce, kterého se rybenky bojí jako čert kříže. Doslova před ním utíkají,“ potvrzuje web Babinet .

„Rybenky mohou být v některých případech i užitečné. Živí se totiž i roztoči z domácího prachu. Jejich afektované hubení si proto rozmyslete. Jestliže tu a tam nějakou rybenku zahlídnete, není důvod k panice. Klidně ji nechte žít,“ nabádá k rozvaze web iReceptář.

Čtyři zajímavosti o rybenkách

Rybenky žijí poměrně dlouho – dva až osm let.

Vyskytují se na celé planetě - i na ostrovech v Tichomoří.

Jsou mimořádně produktivní: jejich samičky jsou schopné naklást až dvacet vajíček denně.

Rybenky jsou potenciálně užitečné, žerou roztoče v prachu a plísně mezi dlaždicemi v koupelně.