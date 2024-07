Měří jen pár milimetrů. A přestože vás nepoštípou ani nenakazí žádnou nemocí, pro domácnost představují moli velký problém. Ať už kolem prolétl mol šatní nebo mol potravinový, bijte na poplach. I kdybyste se snažili ho plácáním zlikvidovat, bude to těžké. Při letu mol skvěle manévruje a bleskurychle mění směr. Ani v případě úspěchu se neradujte předčasně. Určitě totiž nebude sám.

Prvním krokem k tomu, aby se člověk nadobro zbavil molů v domácnosti, je rozpoznat, zda se nevítaný host zabydlel v kuchyni a spíži, nebo v šatní skříni. Správné určení, jestli jde o mola potravinového, nebo šatního je tedy základem úspěchu. Poté se už vyplatí vědět, co moly odpuzuje a jaká preventivní opatření udělat, aby už se k vám domů nevrátili.

Jak se zbavit molů přírodně a efektivně:

| Video: Youtube

Moli se od sebe liší velikostí a také barvou

Mol šatní a mol potravinový (zavíječ moučný) se od sebe liší velikostí i barvou. Zatímco mol šatní má lesklá stříbřitě bílá křídla, mol potravinový je zbarvený napůl do běla a napůl do šedohněda. Zatímco šatní mol dorůstá pouze do velikosti 6 až 8 milimetrů, potravinový mol je dvakrát větší. Má na délku 12 milimetrů a rozpětí křídel 20 až 25 milimetrů.

Do bytu se mol dostane velmi snadno. Může vletět otevřenými dveřmi nebo oknem, v panelovém domě se k vám dostane i stoupačkami. Můžete si ho také přinést s nákupem potravin. Šatní mol zase může být třeba v pohovce ze zásilkového obchodu či v dece, kterou jste měli v garáži.



Nahrává se anketa ...

Oblečení vám ničí larvy šatních molů

Světlí motýlci, kteří na vylétávají ze skříně, oblečení nijak neohrožují. Oděvy z přírodních materiálů obsahujících keratin (jako je bavlna, len, vlna, hedvábí ale také kožešiny nebo peří) však moc chutnají jejich hladovým larvám. Nepohrdnou ani kobercem, závěsy nebo lůžkovinami.

Oblíbili si dokonce i papírové tapety, v nichž mívají tajné skrýše.

„Po páření může samice mola naklást až 300 vajíček. Vajíčka se líhnou v létě za čtyři až deset dní, oproti tomu v zimě může vylíhnutí trvat několik týdnů. Samci žijí asi měsíc, aby se pářili s různými samicemi, takže se postarají o další stovky těchto škůdců,“ popsal blog zaměřující se na škůdce Terminix.

Šatní moly odpuzuje levandule:

Larva, která prochází několika stádii, se začne krmit hned po vylíhnutí z vajíčka. Doba vývoje se může lišit od jednoho měsíce do tří, a to v závislosti na zdroji potravy a pokojové teplotě. Když jsou larvy připraveny k zakuklení, pohybují se nahoru. K povrchu se přichytí hedvábnou nití, na které kukla visí.

Z hedvábného kokonu pak vyletí dospělý mol.

Na šatní moly platí úklid a vůně

Abyste molům znepříjemnili život a vypudili je, v první řadě větrejte a gruntujte. Každodenní větrání pokoje nemají moli rádi. Když k tomu přidáte pravidelný úklid skříní, utírání prachu, luxování koberců a praní závěsů, jste na dobré cestě je od pobytu u vás doma odradit.

Při vysávání koberců a čalouněného nábytku nezapomínejte také na pelíšky pro domácí mazlíčky. Dále na prostor pod nábytkem a podél soklových lišt, kde by se mohl hromadit prach.

Pokud už jste objevili drobné dírky ve svetrech nebo jiných částech oblečení, nebo na vás ze skříně vylétávají moli, musíte se pustit do důkladného úklidu. Je třeba zbavit se vajíček, která moli nakladli.

Vyperte všechno oblečení . Pokud je to možné, použijte i sušičku.

. Pokud je to možné, použijte i sušičku. Vyperte ložní prádlo, ručníky a všechny další látkové předměty uložené v šatníku.

a všechny další látkové předměty uložené v šatníku. Odstraňte ze skříně kufry, tašky i kabelky a umyjte je.

a umyjte je. Vyčistěte skříň mýdlovou vodou nebo roztokem octa.

Až budete vyprané oblečení vracet do skříně, vzpomeňte si na osvědčené rady babiček. Dejte do skříní vonné pytlíčky se sušenou levandulí, chmelem, rozmarýnem a hřebíčkem, pomerančovou kůru nebo alespoň pěkně voňavé mýdlo. „Použít můžete i esenciální oleje vyrobené z voňavých bylin,“ doporučuje zájmový web Wiki How.

Důležitá je prevence

Oblečení správně skladujte a také občas větrejte. Dopřejte svým vlněným věcem čas od času sluníčko; zvláště pokud je vytahujete až na začátku podzimu nebo v zimě. Sezónní oblečení, které nenosíte často, uzavřete nejlépe do vzduchotěsných krabic nebo vakuově uzavíratelných sáčků. Nezapomínejte čas od času vyprat i oblečení, které už jste neměli dlouho na sobě.

Jak se zbavit šatních molů:

| Video: Youtube

Nikdy nedávejte do skříní prádlo, které není po vyprání úplně suché a také oblečení, které jste nosili a je špinavé.

„Dokonce i skvrny, které nevidíte, jako je pot nebo čiré nápoje, mohou časem při skladování oxidovat a přitahovat hmyz,“ varuje ředitelka laboratoří pro domácí péči a čištění Good Housekeeping Institute Carolyn Forté.

Jak se zbavit molů v kuchyni

Dvoubarevní motýlci zavíječe, lidově zvaného moučný nebo potravinový mol, kteří se objevili v kuchyni, jsou pro zásoby potravin pohromou. Musíte se jich co nejdřív zbavit, bohužel stejně jako všech napadených potravin.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Larvy moučných molů jsou schopné se prokousat obalem k potravě

Potravinoví moli svá vajíčka kladou do mouky, cereálií, rýže i ovesných vloček. Jejich larvy si pochutnávají také na čokoládě, müsli, piškotech, oříšcích, sušeném ovoci, čočce či fazolích. Nepohrdnou ale ani ptačím zobem nebo krmivem pro domácí mazlíčky.

Pokud objevíte malé pavučinky (kterými svou potravu vždy opředou), hrudky či červíky, nestačí znečištěnou část odsypat. Okamžitě všechno vyhoďte. Jinak bude jen otázkou času, než se po vašem bytě rozletí nová generace molů.

Zbavte se také všech otevřených sáčků se sypkými potravinami, i když na první pohled vypadají v pořádku. Šetření by vás v tomto případě mohlo přijít draho.

„Za život snese samička moučného mola až 500 vajíček. Za týden až dva se z nich líhnou larvy, které znehodnocují potraviny požíráním, tvorbou pavučinek a svými výkaly. Larvální stádium trvá asi 2 až 3 měsíce,“ uvádí blog Pasti zaměřený na likvidaci škůdců.

Úklid a vůně fungují i na potravinové moly

Pokud jste se zbavili všech potenciálně napadených potravin, pusťte se do důkladného úklidu skříně a všech polic ve spíži. „Pokud se vaše babička zapřísahala, že na všechno používá ocet, nemýlila se. Tento přírodní čistič rozpouští špínu a dokonce zabíjí bakterie. Proto nastříkejte a otřete povrchy směsí octa a vody,“ píše web a-z-animals zaměřený na přírodu a zvířata.

Umýt musíte i celou kuchyň, aby se vám podařilo odstranit všechna vajíčka a larvy molů. Do uklizeného špajzu pak k odpuzení molů použijte voňavý hřebíček, levanduli nebo citronovou kůru. Toto koření totiž molům rozhodně nevoní. „Použít můžete také bobkový list. Moly štiplavý zápach bobkového listu odpuzuje,“ radí odborníci na hubení domácích škůdců z The Specialists.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Potravinoví moli jsou velice častou součástí kuchyní

K zachycení molů slouží i speciální mololapka. Použít můžete také feromonové pasti na moučné moly, které motýlky přivábí a odchytí; navíc zároveň fungují jako prevence.

Zaměřte se na správné skladování potravin

Nikdy nenechávejte mouku, rýži, cereálie nebo sušené ovoce a houby jen v papírových pytlících. Uchovávejte je v kvalitních plastových nebo skleněných uzavíratelných dózách. Stejně před moly zabezpečte i krmivo pro domácí zvířata. „Pokud si v budoucnu přinesete domů nějakou potravinu kontaminovanou moly, nebudete muset vyhazovat ze spíže všechno,“ uvádí web Terminix.

Co ještě můžete v rámci prevence udělat:

Nedělejte si zbytečně velké zásoby , abyste v případě napadení spíže moli nemuseli likvidovat zásobu mouky, rýže, čokolády nebo piškotů na půl roku.

, abyste v případě napadení spíže moli nemuseli likvidovat zásobu mouky, rýže, čokolády nebo piškotů na půl roku. Každý nákup preventivně prohlédněte , než ho uložíte k ostatním potravinám.

, než ho uložíte k ostatním potravinám. Skříňky s potravinami alespoň jednou měsíčně zkontrolujte a ukliďte .

. Větrejte v kuchyni. Moli mají rádi teplo a vlhko, takže je čerstvý proudící vzduch odradí.

Zajímají vás články ze světa hmyzu? Přečtěte si i další z nabídky níže.