Mnoho maminek má v dnešní době pocit, že je toho na ně moc. Často proto bojují s pocitem vyčerpání. K zaměstnání mívají na starosti ještě celou domácnost, na kterou jsou mnohdy samy. Nákupy, vaření, umývání nádobí, luxování, utírání prachu, praní prádla, skládání oblečení…

A tady se zastavme. S poslední jmenovanou domácí prací totiž mohou začít pomáhat i ty nejmenší děti. Stačí jim vyrobit snadnou pomůcku ze zbytků kartonu a naučit je jednoduchý skládací trik. Prádlo pak budou chtít skládat samy a maminkám odpadne alespoň část každodenních povinností.

Kdyby tak šlo skládání prádla nějak urychlit a zjednodušit. A počkat, ono skutečně jde! S podomácku vyrobeným skládačem prádla z kartonu či staré krabice.

Podobná pomůcka se dá sehnat i v internetových obchodech, ale když si ji vyrobíte sami, ušetříte nějakou tu korunu. A když vám s ní pomohou vaše děti, potrénujete s nimi jemnou motoriku, a také je naučíte, že některé věci, které byly určeny na vyhození, mohou ještě dobře posloužit jako materiál.

Budete potřebovat:

Pracovní postup:

K výrobě tohoto pomocníka vám úplně postačí jakákoliv stará krabice dostatečných rozměrů. Ideální jsou však zbytky kartonu od nábytku či domácích spotřebičů.

Kartonovou pomůcku ke skládání prádla zvládnete i s malými pomocníky vyrobit do patnácti minut. Jakmile ji slepíte, nic už nebude bránit jejímu použití. Když ji navíc představíte dětem jako hračku, která umí kouzelně skládat prádlo skoro sama, rychle si ji zamilují.

Pomůcku položte na rovnou plochu a umístěte do ní triko přední stranou dolů. Pak už jen ohněte nejprve jedno křídlo, následně druhé křídlo, a nakonec i spodní pohyblivou část. Přičemž po ohnutí vždy vraťte díl na původní místo, pak až ohněte další díl.

Skládač prádla je vhodný především na skládání triček s krátkým rukávem či šatiček. Když ale naučíte dítě přehmat pro složení i dlouhého rukávu, zvládne hravě složit i mikiny či svetry. S uvedeným výrobním postupem můžete získat i skvělý skládač spodního prádla. Rozměry přizpůsobte velikosti prádla i úložného prostoru. Princip ale zůstává stejný.

Zkušenost autorky – ověřeno za vás:

„Má pětiletá dcera okamžitě pochopila, co se po ní chce. Když skládala triko poprvé, trvalo jí to dvacet vteřin. Po pár minutách tréninku to zvládla pod pět vteřin. A když doskládala celý koš, skládané prádlo do něj naházela zpět, zmuchlala a začala s nadšením skládat od začátku.“