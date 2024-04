Většinou se objeví znenadání, zato ve velké míře. A když myslíte, že jste zamáčkli poslední, objeví se jich druhý den dvakrát tolik. Smutnice sice nepatří mezi bodavý hmyz, ale jejich přítomnost v domácnosti není příjemná. Navíc škodí pokojovým rostlinám. Naštěstí existuje několik triků, jak se smutnic zbavit, a to i bez chemie. Larvy smutnic v hlíně odhalíte jednoduchým trikem se syrovou bramborou.

Smutnice patří mezi nejčastější škůdce pokojových rostlin, které ale dokáží otrávit i člověka. | Foto: Shutterstock

Když se v domácnosti začnou objevovat nekonečné zástupy malých černých mušek, s největší pravděpodobností se u vás přemnožily smutnice. Jedná se o jednoho z nejběžnějších škůdců pokojových rostlin, který ale dokáže být pěkně otravný i pro člověka. Kromě toho, že škodí vašim rostlinám, narušuje pohodu a klid v celé domácnosti.

Pokud mušky neodhalíte a nezakročíte včas, mohou se přemnožit a celý domov doslova zaplavit. Naštěstí existují osvědčené metody, jak se smutnic nadobro zbavit.

Černé mušky si lebedí v přemokřených květináčích.Zdroj: Shutterstock

Jak poznat smutnici

Larvy těchto drobných mušek najdete obvykle v rozkládající se rostlinné hmotě. Tou může být shnilé dřevo, kůra padlých stromů, houby, ale i substrát, ve kterém je zasazena pokojová rostlina. Smutnice dorůstají velikosti 2 až 4 milimetrů a připomínají malého tmavého komára s typicky žilnatými křídly. Na rozdíl od komára se neřadí mezi bodavý hmyz. To však nemění nic na tom, že mnohým z nás „pijí krev“ už jen svojí přítomností.

Dávejte pozor, co sázíte do záhonku. Oblíbená bylinka může ublížit vašemu psovi

Pokud jsou vytvořeny vyhovující podmínky, dostatečné teplo a vlhko, invazi smutnic nic nebrání. „Dospělá samice naklade do vlhké půdy asi 200 průhledných vajíček o velikosti jednoho milimetru. Zhruba po týdnu se vylíhnou larvy, z nichž zhruba 90 % tvoří samičky. Ty následně přijímají pouze tekutiny a žijí jen tak dlouho, aby se pářily a produkovaly vajíčka. Zemřou po asi pěti dnech,“ tvrdí odborník na hnojení organickými hnojivy Hnojík.

Jak se zbavit smutnic:

Zdroj: Youtube

Čím škodí smutnice?

Přímo lákadlem je pro smutnice přemokřený substrát. Dospělé samice do něj nakladou vajíčka, z nichž se následně vylíhnou bílé larvy. Okem je téměř nepostřehnete, nejsou totiž větší než milimetr. Napadenou rostlinu většinou poznáte podle toho, že začne bezdůvodně vadnout a usychat.

„Právě larvy mohou při přemnožení znamenat pro rostliny velký problém. Kromě mrtvé organické hmoty se živí také kořínky a tkáněmi především mladých rostlin. Taktéž můžou přenášet různé rostlinné choroby, například plísně a houby,“ varují nadšenci do pěstování pokojových rostlin z webu Dej mi pokojovku.

Než se z larvy stane dospělec, trvá to zhruba tři týdny. Při příznivých podmínkách to však může být i mnohem kratší doba - jeden až dva týdny. Malých černých mušek byste se proto měli co nejrychleji zbavit. Nejenže zničí vaše oblíbené rostliny, ale pokud se přemnoží, budou vás obtěžovat úplně všude.

Larvy smutnic se živí kořínky rostlin. Květina při napadení viditelně skomírá.Zdroj: Shutterstock

Trik se syrovou bramborou

Než se pustíte do likvidace černých mušek, zamyslete se nejprve nad tím, kde se u vás smutnice vzaly. Existují vlastně jen dvě možnosti. Buď jsou do domácnosti přineseny v substrátu nově zakoupené či jinak získané květiny, nebo se jejich vajíčka vyskytují v zakoupeném substrátu.

Nejodpornější hmyz žije i v čisté domácnosti. Jak zjistit, zda ho máte v bytě

Proto kdykoliv je do domácnosti přinesena nová květina či se květiny sází do nového substrátu, měla by být hlína důkladně zkontrolována. Velmi dobře funguje jednoduchý trik s bramborou.

„Rozkrojte syrový brambor a položte ho na zeminu seříznutou stranou dolů. Po 48 hodinách ji zkontrolujte. Pokud se v substrátu nachází larvy smutnic, najdete je na bramboře,“ radí nadšenci Zuzka a Tomáš z Dej mi pokojovku. V takovém případě je nutné okamžitě zakročit. Metod je několik.



Nahrává se anketa ...

Vyžeňte je oblíbenou barvou

Jednou z nejvyužívanějších metod je aplikace žlutých lepových pásek. Smutnice jsou totiž známé nejen tím, že mají v oblibě vlhkou zeminu plnou živin, ale také právě žlutou barvu.

Pásky seženete v každém zahradnictví či v drogerii. Stačí je zapíchnout do substrátu a počkat, až se dospělí jedinci sami lapí. Hubení dospělců snižuje počet pářících se jedinců, a tím i množství vylíhnutých larev. Důležité je také květiny nepřemokřovat a hlídat si zálivku.

Pořiďte parazitické hlístice

Zavolat na pomoc můžete i matičku přírodu a pozvat do domácnosti parazitické hlístice. „Jsou to mikroskopické organismy, které napadají cílové škůdce a způsobují jejich uhynutí. Proti každému škůdci jsou efektivní jiné hlístice. Mluvíme-li o smutnicích, pak je to hlístice Nemaplus,“ radí s výběrem hlístic expert na hubení škůdců web Pasti.

Hlístit samotných se bát nemusíte. Pro člověka jsou naprosto neškodné. Navíc, jakmile vyhubí všechny smutnice, zaniknou i ony.

Vyměňte vrchní část zeminy

Smutnic se můžete zbavit i tím, že jejich larvy odeberete spolu se zeminou, ve které se nacházejí. V květináči je najdete většinou ve vrchní části. Když sejmete horní dva centimetry zeminy, vyhodíte a nahradíte novým substrátem, zbavíte se i nechtěných obyvatel.

Zbytek substrátu můžete nechat důkladně proschnout nebo aplikovat vhodný ekologický insekticid. I tyto metody by měly larvy smutnic zahubit.

Smutnic se zbavíte pomocí žlutých lepivých pásek, výměnou zeminy i parazitickými hlísticemi.Zdroj: Shutterstock

Smutnic se můžete zbavit i tím, že napadený substrát zahřejete. „Smutnic jsem se úspěšně zbavila kombinací mikrovlnné trouby, larev a žlutých pásek na dospělce. Předtím byly všude. Mikrovlnku zapínám na středně vysoký výkon na 10 až 15 minut. Zjistila jsem totiž, že kratší dobu larvy přežijí,“ radí v teraristické poradně Teraporadna.

Pokud se však rozhodnete pro tuto cestu, nejprve si důkladně ověřte, zda je pro to vaše mikrovlnka vhodná. Kdykoliv vkládáte do mikrovlnné trouby cokoliv, co pro ohřívání v ní není určené, dbejte zvýšené opatrnosti. V opačném případě by mohlo dojít k požáru a zničení spotřebiče. Někteří lidé proto volí raději cestu vysušení substrátu v troubě.