Velké spotřebiče jako pračka nebo lednička jsou pro Čechy nepostradatelné. Když se však pokazí, ne každý si může dovolit dát tisíce za nový spotřebič nebo minimálně za jeho opravu. Častý problém českých domácností řeší připojištění pozáručního servisu spotřebičů, které dokáže ušetřit lidem tisíce korun ročně.

Podle nového průzkumu pojišťovny Generali je pro Čechy tím nejvíce nepostradatelným spotřebičem v domácnosti lednice. Téměř polovina z nás by si v případě poruchy okamžitě koupila novou a ani by se nesnažila tu starou opravit. „Oprava lednice totiž v průměru trvá zhruba týden a podle zkušenosti respondentů vyjde i na tři tisíce korun. A tak aby ušetřili čas, koupí si raději rovnou nový spotřebič,“ přibližuje postoje Čechů zapojených do průzkumu Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali.