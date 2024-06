Když Števo Hložek přemýšlel o svém studentském projektu, zaujala ho při brouzdání internetem webová stránka zabývající se bezúdržbovými mechárii. Inspiroval se a vytvořil přírodu ve skle, o kterou se nemusíte prakticky vůbec starat.

Přírodní mechárium je malým samostatným ekosystémem, o který se skoro nemusíte starat. Skládá se z různých vlhkomilných rostlin, voňavých mechů, kapradin, drobných kamenů a dalších přírodních prvků. | Foto: Se svolením Števy Hložka

Jednoho dne narazil student Števo Hložek z Prahy na bezúdržbovou zeleň vytvořenou z mechu a vybraných druhů rostlin. To ho inspirovalo k vlastnímu projektu a začal tvořit takzvaná mechária.

„Není to žádná novinka. Už v roce 1960 nějaký kutil vyrobil první uzavřený ekosystém. Použil tehdy demižon, do něhož vložil hlínu, rostliny a vodu. Celé to uzavřel. V současnoti má jeho živý demižon už přes šedesát let,“ vysvětluje mladík.

Od školního projektu k podnikání

Števo Hložek je aktuálně studentem ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. „Na škole se vzděláváme praxí. Zakládáme firmy i projekty a učíme se podnikat. Za první rok se můj záměr rozjel do docela slušných čísel. Je to fajn; až skončím školu, tak si svůj projekt můžu vzít do života,“ usmívá se Števo Hložek.

Nejprve si však musel o mecháriích něco nastudovat. Našel si tedy řadu zahraničních zdrojů a pustil se do toho. „Komerčnímu uvedení předcházela testovací fáze. Musím přiznat, že mi to párkrát nevyšlo. Poučil jsem se a první funkční prototyp jsem udělal loni. Stále je na živu,“ popisuje student.

Samostatný ekosystém schovaný ve skle

Přírodní mechárium je malým samostatným ekosystémem, o který se prakticky není potřeba starat. Skládá se z různých vlhkomilných rostlin, voňavých mechů, kapradin, drobných kamenů a dalších přírodních prvků. Tyto složky lze kombinovat podle osobních preferencí a estetického vkusu.

„Kombinace rostlin a přírodních prvků tvoří dohromady krásné a vyvážené prostředí. Písek, zemina, kousky kůry a další komponenty se mohou propojit do jedinečného designu podle vašich představ,“ usmívá se Števo Hložek.



„Na spodek dávám drenáž z klasického keramzitu, písek nebo kamínky, aby mechárium nezačalo plesnivět. Potom přidávám hlínu bez rašeliny. Rašelinu odmítám, protože její těžba není ekologická,“ uvádí mladý muž.

Součástí substrátu je také aktivní uhlí, které jednak dezinfikuje a zároveň dodává rostlinám výživu. „Mech a rostliny nakupuji z Holandska. Nemůžu je sbírat ve volné přírodě kvůli legislativě. Spolu s Českou zemědělskou univerzitou přemýšlíme, že bychom je dokonce sami pěstovali,“ vysvětluje student.

Sada k výrobě mechária.Zdroj: Se svolením Števy Hložka

Ať žijí chvostoskoci

Dobrými pomocníky každého mechária jsou prý chvostoskoci. „Jsou to malí broučci, kteří udržují celý ekosystém v rovnováze. Jejich hlavním úkolem je udržovat půdu čistou a zdravou,“ podotýká Števo Hložek.

Chvostoskoci požírají a rozkládají organický materiál. „Tím zabraňují tvorbě nežádoucích plísní a zároveň produkují hnojivo. Kromě toho regulují vlhkost půdy, čímž zajišťují optimální podmínky pro rostliny,“ dodává mladík.

Števo Hložek doporučuje zalévat mechárium dvakrát ročně. „To však záleží nejen na tom, kde ho máte uložené, ale také na tom, jak dobře je utěsněný korkový špunt. Je-li dostatečně utěsněno, voda v nádobě koluje. Důležité je nedávat mechárium na přímé slunce, ale spíše do polostínu,“ upozorňuje podnikavý student.

Údržba mechária ve třech krocích

Pokud byste si rádi vyrobili podobné mechárium, jako vytváří Števo Hložek, je potřeba myslet na následující:

Nedávejte mechárium na přímé slunce: Slunce by rozpálilo sklo a uvnitř by se zvýšila teplota jako ve skleníku, což by rostliny zahubilo. Mechárium je nejlepší dávat do míst, kde je světlo, ale ne přímé slunce.

Slunce by rozpálilo sklo a uvnitř by se zvýšila teplota jako ve skleníku, což by rostliny zahubilo. Mechárium je nejlepší dávat do míst, kde je světlo, ale ne přímé slunce. Udržujte mechárium vlhké: Voda je základem života. Mechárium je dobré zalévat rozprašovačem jednou za půl roku.

Voda je základem života. Mechárium je dobré zalévat rozprašovačem jednou za půl roku. Přidejte chvostoskoky: Brouci požírají odumřelé části rostlin a plísně, čímž udržují ekosystém v rovnováze. Jsou také dobrým identifikátoem vlhkosti, protože v suchém prostředí nepřežijí.

