Bez elektrické pračky bychom si dnes dovedli život jen stěží představit. Obzvlášť rodiny s dětmi, kde není výjimkou, že se perou i dvě pračky denně. Časté praní však někdy způsobuje, že oblečení ztrácí původní jiskru, barvy blednou a objevují se neodstranitelné skvrny. Přitom stačí lžíce běžného dochucovadla, barvy zůstanou jasné a odstraníte i zažloutlé skvrny. A jedlá soda to tentokrát není.

Běžná surovina pomůže odstranit zašlé skvrny od potu i udržet prádlo déle barevné. | Foto: Shutterstock

Proč prádlo z vaší pračky nevoní a barvy blednou? Jak docílit voňavého prádla i bez aviváže? Proč je vaše oblečení i po vyprání plné chlupů? Proč taháte ze sušičky vlhké prádlo? To a mnoho dalších dotazů řeší lidé v diskuzích nejen na internetu dnes a denně. Naštěstí však na všechny tyto problémy existuje jednoduchá pomoc. Pojďme ale postupně, a nejprve si řekněme, které běžné dochucovadlo může docílit toho, že vaše prádlo nevybledne a zbavíte se zažloutlých skvrn v podpaží.

Posypte si postel jedlou sodou a to, co se stane, je opravdu ohromující:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Sůl pomůže na barvy

* Sůl zatočí i se skvrnami

* Další triky pro efektivní praní

* Už žádné zvířecí chlupy

* Suchá místa na prádle? Víme proč

* Jak na zatuchlé prádlo i po vyprání?

* Ručník do bubnu pro lepší sušení

Trocha soli pro déletrvající barvy

Už jste někdy přemýšleli nad tím, kolik ročně utratíte za bělidla, pohlcovače barev, odstraňovače skvrn a další produkty, které zmizí ve vaší pračce? Prádlo perete jen podle barev, máte odlišné prací prostředky pro černé, bílé i barevné prádlo, ale i přesto vaše barvy blednou? Pak vás tento trik se solí zcela jistě nadchne, protože je levný, snadný a nejenže díky němu barvy vašeho oblečení déle vydrží, ale poradí si i s některými skvrnami.

Jak na odpadní mušky? Přenášejí bakterie a larvy, mohou napadnout i vaše tělo

„Během procesu barvení prádla se sůl běžně používá, jelikož pomáhá vláknům absorbovat barvu efektivněji. Proto když ji přidáte do pračky před zahájením pracího cyklu, můžete prádlu pomoci uzamknout barvy a zpomalit jejich blednutí. Stačí nasypat čtvrt šálku soli přímo do bubnu,“ radí web In The Wash, který nabízí originální tipy a triky v oblasti praní prádla.

Sůl odstraňuje zažloutlé skvrny

Také se vám už stalo, že jste byli donuceni vyhodit své oblíbené tričko nebo košili, protože se vám po čase objevily v podpaží skvrny od potu, které nešly vyprat? Teď toho možná budete litovat, když vám řekneme, že stačilo použít obyčejnou sůl.

Přesolili jste pokrm? Zkuste jednoduché triky, které sůl z jídla vytáhnou

„Sůl je přírodním odstraňovačem skvrn a efektivním rozjasňovačem. Její sílu oceníte především při odstraňování zažloutlých skvrn od potu a deodorantu v podpaží. Sůl nejlépe funguje na přírodních tkaninách, jako je bavlna,“ dále doporučuje běžné kuchyňské dochucovadlo britský průvodce čisticími prostředky. Varuje však, že při nadměrném používání může sůl vlákna vysušit a poškodit.

Další triky pro efektivní praní

Použití soli ale není jediným jednoduchým trikem, který můžete využít, aby vaše prádlo bylo čistší, barevnější či voňavější. Vyzkoušet můžete také trik s houbičkou pro odstranění zvířecích chlupů z oblečení a dozvíte se, co udělat pro to, aby vaše prádlo po vyndání z pračky nebylo cítit zatuchle. A sušíte prádlo v sušičce? Máme i trik, díky kterému už nebudete vyndávat prádlo vlhké.

Už žádné zvířecí chlupy na oblečení

Máte domácího mazlíčka? Psí věrnost a kočičí přítulnost byste jistě nevyměnili za nic na světě. Ale ty chlupy! Každý, kdo měl doma někdy psa nebo kočku, ale i morče či králíka, moc dobře ví, že vyprané prádlo neznamená prádlo bez chlupů. Pokud ale znáte tento trik, prádlo z pračky budete tahat nejen čisté, voňavé, ale i bez srsti vašeho mazlíčka.

Pes nikdy nekousne jen tak. Co vše před útokem naznačí a jak se zachovat

„Není lepší pocit, než když se k vám vaše milovaná kočka nebo pes přitulí na pohovce. Ale čištění chlupů, které po nich zůstanou, může být náročný proces. Když ale víte, jak na to, je to snadné. Vložte prádlo do pračky jako obvykle, přihoďte houbičku na nádobí a dejte prát. Jakmile cyklus skončí, vyjměte houbičku a zjistíte, že chlupy vašeho mazlíčka jsou v ní, nikoliv na vašem oblečení,“ doporučuje postup britský deník The Sun.

Obdobně může fungovat i vlhčený ubrousek.

Suchá místa na prádle? Víme proč

Někdy se také stane, že po vyprání vyndáte prádlo, které nejenže nevoní, ale ještě jsou na některých kusech oblečení viditelně suchá místa. To může být podle poradny Product Help způsobeno dvěma důvody:

„Vysoké otáčky v kombinaci s prouděním vzduchu při závěrečném odstřeďování mohou způsobit, že se u prádla vytvoří suchá místa, to je normální. Pokud však pračku přeplňujete, může být prádlo příliš těsně u sebe a díky tomu mohou některá místa zůstat suchá. Pak vás výsledky praní nejspíš příliš neuspokojí.“



Nahrává se anketa …

Zatuchlé prádlo i po vyprání

A pokud je vaše prádlo po vyprání cítit zatuchlinou, neděste se, že vaše přírodní aroma je tak silné, že jej nelze vyprat. Na vině může být buď skutečnost, že jste nechali prádlo v pračce příliš dlouho, například přes noc, nebo plíseň v bubnu, které jste si nevšimli. Zkontrolujte proto především těsnící gumu kolem nerezového bubnu pračky, a pokud najdete plíseň či jakékoliv další nečistoty, je na čase je vyčistit.

Jak vyčistit buben pomocí ústní vody a vlhčeného ubrousku, zjistíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Bez pravidelného čištění se uvnitř spotřebiče mohou nacházet zbytky čisticího prostředku, usazeniny z tvrdé vody, ale i plíseň na těsnící gumě. Spusťte proto pravidelný cyklus pračky bez prádla, ale s dvěma šálky bílého octa. Následně vydrhněte vnitřek pračky roztokem teplé vody a bílého octa v poměru 4:1. Věnujte se jak bubnu, tak těsnící gumě, ale i zásobníku na prací prášek a aviváž,“ radí specialista na domácnost Better Homes & Gardens. Na závěr můžete pustit ještě jeden cyklus pračky s polovinou šálku jedlé sody, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty.

Ručník do bubnu pro lepší sušení

A pokud si pravidelně ulehčujete domácí práce i díky využívání sušičky na prádlo, jistě jste se již někdy setkali s tím, že jste po dokončení cyklu vyndali prádlo ještě vlhké. Pokud jste pak pouštěli sušící cyklus znovu, věřte, že existuje mnohem jednodušší a levnější způsob, který navíc dobu sušení zkracuje.

Co umí jablečný ocet? Stačí pár kapek na chodidla či stehna a dějí se zázraky

„Před spuštěním sušicího programu vložte do bubnu společně s mokrými věcmi i suchý ručník. Při sušení ručník absorbuje určitou část vody, takže oblečení rychleji schne. Toto je trik, který nejen ušetří energii, ale hodí se i ve chvíli, kdy potřebujete prádlo vysušit co nejrychleji,“ doporučuje metodu i britský deník Daily Mail.