Sušička na prádlo je skvělým pomocníkem v domácnosti, který ale při pravidelném praní generuje obrovské množství odpadního materiálu. Šedý prach, který nalézáme ve filtru sušičky však může být i skvělým materiálem a pomocníkem. Kde se ale prach v sušičce vůbec bere, co obsahuje a co lze s prachem ze sušičky všechno dělat? Rozebereme také, v jakém případě může sušička prádlo ničit.

I přesto, že je sušička prádla skvělým pomocníkem, sušení při příliš vysokých teplotách může vést k nevratnému ničení prádla. | Foto: Shutterstock

Sušička prádla - vytažený prach pod mikroskopem:

Zdroj: Youtube

Kdo má doma sušičku na prádlo, už dávno zjistil, že po každém cyklu zůstane ve filtru po oblečení plná hrst šedé hmoty, která má různě barevný nádech. Textilní vlákna, která se při každém cyklu z prádla uvolní, většinou končí v koši, přitom se jedná o nekonečný přísun materiálu, který lze dále použít. Z čeho je ale ve skutečnosti tento šedý prach tvořen a jak ho lze dále využít? Podívejte se na následující tipy. I přesto, že je sušička skvělým pomocníkem především v domácnostech, kde se často pere nebo není dostatek prostoru na sušák prádla, studie potvrzují, že sušení prádla způsobuje po určité době nevratné poškození sušených textilií.

Z čeho je prach v sušičce

„Při opakovaném strojovém sušení při vysokých teplotách se bavlněné tkaniny trhají snadněji než ty, které se suší v bubnové sušičce při pokojové teplotě, na sušáku nebo venku na slunci. To znamená, že už po dvaceti cyklech dokážete prádlo roztrhnout dvacetkrát snadněji,“ potvrdila například tato studie Americké chemické společnosti. To ostatně můžete sami zkontrolovat kdykoliv dokončíte sušicí cyklus a otevřete prachový filtr.

Je 20x špinavější než záchodové prkénko. Do ruky i postele ho ale berete denně

Mnoho lidí se domnívá, že hrstka šedé hmoty, kterou po každém sušení ve filtru sušičky oděvů objeví, je zachycený prach. To ale je i není pravda. Skutečný prach tvoří jen zlomek celého odpadu ze spotřebiče a je spíš jeho součástí než hlavní složkou. Tou jsou uvolněná textilní vlákna, která když se spojí, vytvoří typické šedé chmýří, které se hromadí ve vašem filtru.

Čištění filtru u sušičky:

Vlákna z našeho oblečení se přirozeně uvolňují i během nošení tím, že se neustále otírají o naše tělo. „Totéž se děje i během pracího cyklu, ovšem díky vodě zůstanou vlákna přichycena na vnější straně oděvů. Jakmile však vložíte oblečení do sušičky, silné tření v kombinaci s horkým vzduchem vlákna z látky odstraní a spojí je ve vašem filtru dohromady,“ vysvětluje odborník na praní In The Wash. A právě tato vlákna většinou končí v koši, i přesto, že pro ně existuje několik možností dalšího využití.

Prach jako náplň do hraček

Patříte-li mezi kreativní bytosti, které vyrábí hračky pro své děti, nebo dokonce tvoříte s nimi, můžete textilní prach ze sušičky použít i jako výplň do drobných hraček či polštářků a peřinek pro panenky.

„Žmolky ze sušičky jsou fantastickým zdrojem měkké náplně, které máte nekonečný přísun, a navíc je zdarma. Hravě s nimi nahradíte komerční průmyslové náplně, kterými vyplníte vyráběné panenky či plyšová zvířátka,“ tvrdí web Ambient, který se mimo jiné specializuje na ekologické materiály.



Vytvořte si modelovací hmotu

Pokud máte děti a rádi s nimi tvoříte, můžete si vyrobit i modelovací hmotu, se kterou vytvoříte hodnotná umělecká díla. Pokud znáte metodu tvoření z papírmašé, vězte, že toto je jeho vylepšená verze. Obvykle se používá jen papír, voda a lepidlo, v tomto případě využijete i odpad ze sušičky na prádlo, který dodá výrobku na pevnosti a výsledný efekt bude ještě dokonalejší.

Rychlý dárek i vánoční dekorace, které zvládne každý. Stačí vám jen málo

„Do velkého hrnce dejte 2 hrnky vody a 3 hrnky prachu ze sušičky. Dobře promíchejte. Přidejte 2/3 hrnku mouky a tři kapky oleje. Povařte na mírném ohni za stálého míchání, následně stáhněte z ohně a nechte vychladnout,“ radí s přípravou modelovací hmoty Američanka praktikující domácí vyučování na Homechool Realm.

Následně radí použít hmotu k tvarování předmětů pomocí rukou nebo formiček. Říká, že hotová díla zasychají během 3 až 5 dnů a po této době vzniká velmi tvrdý a odolný povrch. Když je mokrý, má plstnatou konzistenci, po uvedené době prý zasychá do hladka.

Ochranný balicí materiál

Posíláte občas něco poštou nebo s jinou doručovací společností? Pokud prodáváte své výrobky, nebo i oblečení, obuv či hračky, se kterými si vaše děti už nehrají, rozhodně se vyplatí poslat je dál. Některé věci jsou však křehké a je potřeba je při odesílání řádně zabalit, aby se cestou k novému majiteli nepoškodily. Bublinková folie se jeví jako ideální výplň, ale ne každý ji má běžně doma. Dříve se hojně používaly i noviny, ale od té doby, co tištěná periodika do velké míry nahradila online média, nemíváme doma ani ty.

Chcete přilákat ke krmítku více ptáků? Odborník radí, co do něj nasypat

Pokud jste však vlastníky sušičky na prádlo, ideální výplně při posílání choulostivých věcí náchylných na rozbití máte doma nekonečnou zásobu. Textilní prach je totiž ideálním materiálem pro svou měkkost, pružnost i flexibilitu, a to především pro menší předměty.

Podpalovač zdarma z odpadu

I přesto, že aktuálně venku panuje zima, prach ze sušičky na prádlo skvěle využijete i v teplejších měsících. Zapamatujte si proto tento nápad a vzpomeňte si na něj, až budete chtít s přáteli posedět u prázdninového táboráku.

„Prázdné role od toaletního papíru naplňte vlákny ze sušičky a zabalte do voskového papíru. Voskový papír vytvoří perfektní knoty pro zapálení podpalovače. Pak už je jen umístěte na požadované místo, zapalte a užívejte si oheň,“ doporučuje specialista na sušičky Dryer Vent Wizard.

Záclony: někdo je pere málo, někdo zase moc často. Víte, jak je udržet bílé?

Před tímto nápadem do jisté míry varuje licencovaný domácí inspektor Hubert Miles a upozorňuje, že zatímco použití v přírodě je při dodržení bezpečnostních zásad v pořádku, v domácnosti by ho nedoporučil.

„Vlákna ze sušičky jsou velice účinným zapalovačem, protože jsou vysoce hořlavé. Toto použití však není bez rizik. Chemikálie z pracích prostředků, aviváží či kosmetických produktů mohou při spalování uvolňovat škodlivé chemické výpary, které se mohou dostat do vašeho domova. Proto i přesto, že mohou být užitečným podpalovačem při kempování, držte je raději mimo váš krb či kamna,“ upozorňuje v kutilském magazínu Home Inspection Insider.

Totéž tvrdí i odborník na krby a komíny The Chimney Sweeper: „Nespalujte v krbech ani kamnech prach ze sušičky. Jemná vlákna mohou být účinným zapalovačem, ovšem mohou také uvolňovat toxické chemikálie do vašeho domova, ale i do komína.“

Pohodlné pelíšky pro mazlíčky?

V různých internetových diskuzích se můžete dočíst, že prach ze sušičky lze využít i jako podestýlku pro drobné hlodavce, respektive jako materiál ke stavbě pelíšků. Ti, co to doporučují, nebo dokonce praktikují, tvrdí, že se jedná o měkký materiál, který je zvířatům pohodlný. Ovšem i před tímto nápadem inspektor Miles varuje a tvrdí, že to není vůbec dobrý nápad.

Tuto rostlinu si na Vánoce běžně nosíte domů. Vaše mazlíčky může stát život

„Pro domácí mazlíčky není prach ze sušičky na prádlo bezpečný. Pokud jej váš mazlíček, byť částečně, požije, měli byste okamžitě zavolat veterináře. Konzumace vláken, které někdy obsahují i pro mazlíčky toxické látky, může v lepším případě vyvolat zvracení, v horším případě způsobí smrtelné ucpání střev,“ varuje před na první pohled dobrým nápadem, jak využít textilní prach ze sušičky, licencovaný domácí inspektor.