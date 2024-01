Sušička prádla je praktickým pomocníkem v domácnosti, který dokáže usušit naše oblečení mnohonásobně rychleji a ušetřit nám tak spoustu času i práce. Při pořizování vás určitě nadchla i představa, že bude prádlo po vyndání nejen absolutně suché, ale také téměř jako vyžehlené. Jenže tak to z nějakého důvodu není. Prádlo taháte ze sušičky vlhké, zmuchlané, znehodnocené a zatuchlé. Víme, proč to tak je.

Sušení prádla v sušičce vyžaduje znalost určitých pravidel | Foto: Shutterstock

Čekali jste, že když si pořídíte sušičku na prádlo, usnadní vám to čas i práci a po dvou hodinách vytáhnete ze spotřebiče voňavé, nadýchané a nezmačkané prádlo, které jen složíte a uklidíte do skříně? Místo toho ale nacházíte mokré, zmuchlané a zapáchající prádlo, které většinou stejně necháte doschnout na sušáku prádla či na topení. Pokud s těmito tvrzeními souhlasíte, pak je na čase zamyslet se nad tím, co děláte špatně. Vadným spotřebičem to totiž pravděpodobně není.

Na vině mohou být některé chyby, kterých se mnoho uživatelů sušičky na prádlo nevědomky dopouští. Pojďme se podívat na to, jaká rizika představují ty nejčastější.

Jak správně sušit v sušičce:

Přeplňování sušičky = vlhké a zmuchlané prádlo

Jednou z nejčastějších chyb je snaha o sušení příliš velkého množství prádla najednou. V takovém případě dochází i po otevření bubnu sušičky po dokončení sušicího cyklu k tomu, že je prádlo vlhké a je potřeba jej nechat ještě doschnout.

„Přetížení sušičky omezuje schopnost horkého vzduchu cirkulovat uvnitř bubnu, což může vést k nerovnoměrnému sušení, delší době cyklu, ale i zvýšenému opotřebovávání prádla i spotřebiče,“ varuje majitelka kanadské úklidové společnosti Angela Rubin na webu Homes and Gardens, který přináší triky a rady z oblasti domova a jeho okolí.



Prádlo potřebuje mít dostatek místa k tomu, aby se mohlo v sušičce volně pohybovat, což je jediná cesta k účinnému sušení. Přeplněný buben však nevede jen k vlhkému prádlu, ale rovněž k tomu, že jej vyndáváte ven zmačkané, jelikož nemělo dostatek prostoru pro rovnoměrné schnutí.

Sušení více materiálů najednou = vlhké prádlo, ničení oblečení

Problémem číslo dva je dozajista špatná kombinace materiálů, nebo spíš kombinace více materiálů najednou v rámci jednoho sušení. Nemalé množství lidí totiž pere oblečení podle barvy, nikoliv podle materiálu, což je u sušení prádla dosti nevhodné. Různé materiály totiž snesou rozličné teploty při sušení.

Například zatímco ložní prádlo většinou snese nejvyšší teplotu sušení i kolem 60 stupňů Celsia, „vlna, hedvábí či jemné prádlo vyžadují teploty nejnižší kolem 40 stupňů Celsia,“ upozorňuje český nákupní rádce Co vybrat.

Kombinace různých matriálů pak vede k neuspokojivému výsledku, jelikož některé materiály mohou být ještě vlhké, zatímco jiné se v důsledku vysoké teploty srazí. Třídění je proto při sušení v sušičce stejně důležité jako při praní.

„Sušení jemných svetrů či spodního prádla s hrubými látkami, ze kterých jsou ušity například džíny, může způsobit nejen žmolkování jemnějších textilií, ale i potrhání prádla,“ jmenuje další potíže odborník na opravu a údržbu spotřebičů Chris Granger pro The Washington Post.

Nečištění filtru = vlhké prádlo, riziko požáru

Dalším problémem, který může způsobovat nejen nedostatečné vysoušení prádla v průběhu sušení, ale může představovat i mnohem nebezpečnější scénář pro vaši domácnost, je nedostatečné čištění filtru a nahromaděný prach. Podle alabamského zpravodajského zdroje WSFA totiž může díky přeplněnému filtru dojít až k domácímu požáru.

Pravidelným čištěním filtru sušičky předejdete nejen vlhkému prádlu, ale i riziku požáruZdroj: Shutterstock

„Pokud se filtrační systém nečistí po každém sušicím cyklu, dochází k hromadění prachu a zanášení filtru. Ten následně zachycuje uvnitř sebe teplo, které neuvolňuje dále, dochází k dalšímu zahřívání, což může vést až ke vzplanutí a zapálení předmětů uvnitř spotřebiče,“ vysvětluje hasič Jason Cupps z Montgomery Fire Department.

Filtr sušičky by se proto měl čistit po každém sušení, aby se riziko minimalizovalo. Současně je potřeba pravidelně prohlížet i další filtry, které sušička má.

Vyndávání prádla pozdě = zmuchlané prádlo, zatuchlé

Prádlo se rovněž nevyplácí nechávat v sušičce déle, než je potřeba. Jakmile vám spotřebič oznámí dokončení cyklu, měli byste prádlo vyndat, protřepat, složit a uklidit. Pokud jej necháte v sušičce několik dalších hodin, může vás pozdější otevření bubnu nemile překvapit. A jestliže nemáte na skládání prádla zrovna čas, vyndejte ho ze sušičky a umístěte na sebe naplocho (například na stůl, gauč či postel), dokud nebudete připraveni je složit do skříně.

„Pokud není prádlo dostatečně vysušené, může vést zbytková vlhkost k růstu bakterií, jež způsobují typický zatuchlý odér. Prádlo bychom ale neměli v bubnu nechávat ani tehdy, kdy je úplně suché. Tedy pokud ho nechcete vyndávat zmuchlané a zmačkané,“ radí web Tom´s Guide, který poskytuje recenze technických produktů včetně domácích spotřebičů.

Sice existují sušičky, které po dokončení cyklu jednou za čas otočí bubnem, aby prádlo zůstalo nadýchané a zabránilo se pomačkání, ale i přesto je lepší suché oblečení vyndat co možná nejdříve po dosušení. „Vždy je nejlepší pračku vyprázdnit a vyvětrat po skončení cyklu a nechat dvířka otevřená. Tímto způsobem může uniknout i zbytková vlhkost, která by mohla podpořit růst plísní a bakterií,“ doporučuje recenzní web.

Sušení na moc vysoký stupeň = poničení prádla

V tomto případě se důkladné kontrolování štítků na oblečení skutečně vyplatí, a naopak jeho ignorace může z vašeho svetru velikosti M udělat roztomilý obleček pro panenku nebo vaši malou dcerku či vnučku. Každá textilie snese jinou teplotu, a proto byste měli nejprve důkladně prozkoumat, jaká je právě pro daný kousek vhodná. V opačném případě čekejte nejen smrštění prádla, ale například i odlepování nažehlovacích motivů či vyblednutí barev.

Některé materiály by se do sušičky na prádlo vůbec neměly dávat. Jako například vlnaZdroj: Shutterstock

„Nesprávné nastavení může poškodit oblečení, plýtvat energií a vést k neoptimálnímu sušení. Vždy se řiďte štítky pro péči o oděv a dodržujte pokyny výrobce pro nastavení vhodné úrovně tepla a cyklu sušení. Použití správných nastavení zajišťuje nejlepší výsledky,“ doporučuje expertka na čištění Angela Rubin na webu Homes and Gardens.

Sušení nevhodných materiálů

Na závěr ještě nutno podotknout, že existují matriály, které do sušičky na prádlo nejsou vhodné vůbec a jejich sušením můžete prádlo nenávratně poškodit. Jasným příkladem je například vlna.

„Když se vlna spřádá a vyrábí se z ní oblečení, vlákna se natahují a narovnávají. Jakmile však aplikujete přílišné teplo, toto natažení se může uvolnit a vlákna se mohou stáhnout jako vratná pružina,“ vysvětluje odborník na bílé spotřebiče Ashley Iredale pro recenzní magazín CHOICE.

Některé sušičky sice mají speciální program na sušení vlny a jemného prádla, který je šetrnější a používá nižší teplotu, ovšem nejbezpečnější je nechat schnout vlnu na vzduchu. „Pokud máte možnost sušení vzduchem, je lepší to neriskovat,“ uzavírá Iredale.