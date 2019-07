Neomylně se trefit do vkusu novomanželů je někdy velice obtížné. Obzvlášť, když už mají společnou domácnost zařízenou a praktické věci pro každodenní život už vlastně nepotřebují a nebo po nich nikterak neprahnou. Cenným pomocníkem, který může pozvaným hostům ulehčit dilema ohledně svatebního daru jsou webové stránky, na kterých budoucí nevěsta s ženichem uveřejní seznam vhodných darů, které by si přáli rozbalit. Takovýto seznam se stane skvělým vodítkem pro všechny, kteří chtějí novomanželský pár obdarovat něčím, po čem opravdu touží.

Svatební dar: Co a za kolik?

Hodnota svatebního daru by se měla odvíjet od toho, jaký vztah máte k novomanželům. Jiný typ dárku vyberete pro svého sourozence, jiný zvolíte pro příšlušníky širší rodiny a ve zcela odlišných vodách internetu budete třeba pátrat po vhodném dárku pro svého kolegu či nejbližší přátele. Pokud máte „hlouběji do kapsy“, netrapte se tím, že nemůžete přinést dárek za tisíce. Zapojte kreativitu a fantazii, originální dar, který bude osobní a srdečný, rozhodně nezapadne. Další možností je konzultovat výběr dárku s některými z dalších pozvaných svatebčanů a společně vybrat a složit se na jeden hodnotný dar. Všeobecnou zvyklostí je však pravidlo, že minimální hodnota daru by měla být taková, aby pokryla náklady, které pár „investuje“ do vás, případně do osob, které se na dar skládají.

Čím tedy novomanžele obdarovat? Jaké svatební dary patří mezi nejoblíbenější? Věnovat můžete zážitek – romantický víkend, ohňostroj, abonentky do divadla či vstupenky na koncert. Pokud například novomanželé sdílejí vášeň pro fotografování či výtvarno, můžete se porozhlédnout i po poukazu na zajímavý workshop. Nejčastějším darem je v součastnosti finanční hotovost. V tomto případě si dejte záležet na originálním balení, zvolte nápaditou obálku nebo krabičku.

Darujte kvalitu i umělecké dílo

Jedním z praktických darů, které potěší a zajisté je nevěsta s ženichem v domácnosti rádi využijí, je ložní povlečení, které se zároveň může stát pověstným památečním symbolem pro první společné novomanželské dny. „Pokud se rozhodnete zakoupit povlečení jako svatební dar, zaměřte se na luxusní materiály a exkluzivní kolekce,“ doporučuje Alena Samková, ředitelka společnosti Matějovský, tradičního českého výrobce ložního povlečení a bytového textilu. „Vhodný je například damašek,“ dodává. Jde o luxusní, generacemi ověřený přírodní materiál, který odráží čistotu klasického florálního motivu a krásných barev. Náročnou technikou tkaní vznikají velkoplošné vzory s matným a lesklým povrchem, díky tomu je damaškové povlečení autentické a nezaměnitelné. Zástupcem damaškového ložního prádla je kolekce Lolita, která splňuje nejvyšší požadavky co se týče kvality materiálu i provedení.

Minimalistické jednobarevné provedení navíc bude slušet každé ložnici. Pokud se poohlížíte po „designovce“, určitě by vaší pozornosti neměla ujít limitovaná exkluzivní kolekce povlečení od světoznámé návrhářky Blanky Matragi. Vzory překypují energií a živelností, zároveň zůstávají synonymem pro eleganci. Umělecké dílo si zaslouží i odpovídající materiál – luxusní bavlněný satén. Série vychází z autorské kolekce Elements, kterou Blanka Matragi popisuje jako návrat ke kořenům. Inspirací pro vzory se staly přírodní živly, jejichž otisk nese i doplňkový sortiment v podobě dekoračních závěsů a polštářků.

Podle čeho vybíráte svatební dary vy?