Asi sto rolí toaletního papíru. Tolik za jeden rok může spotřebovat průměrný Čech. Jedná se tak o mnohasetkorunový výdaj. Vyplatí se proto zvážit, zda a jak s toaletním papírem šetřit. A to i s ohledem na to, že výroba toaletního papíru má negativní dopad na životní prostředí.

Toaletní papír se vyplatí kupovat v rámci slevových akcí | Foto: Shutterstock

Papírový produkt používaný pro čištění análního otvoru po defekaci nebo pro čištění genitálií po močení. Takto toaletní papír charakterizuje internetová encyklopedie Wikipedia. Přestože jde v tuzemských poměrech o zcela běžný produkt, rozhodně není zadarmo. Jak s ním šetřit?

Kolik se spotřebuje toaletního papíru

Jak uvedl specializovaný web The World Counts, na celém světě se ročně spotřebuje 42 milionů tun toaletního papíru. To je asi 184 miliard rolí nebo 22 miliard kilometrů toaletního papíru, který by po rozložení pokryl plochu 2,2 milionu kilometrů čtverečních.

Ekologický web vyčíslil i dopad na životní prostředí. Na výrobu přes 40 milionů tun toaletního papíru se totiž spotřebuje:

712 milionů stromů

1 165 milionů tun vody

78 milionů tun ropy

Nedostatek toaletního papíru v roce 1988:

Zdroj: Youtube

A ještě jeden pohled na roli papíru. „Když v ruce držíte roli toaletního papíru, váží přibližně 120 gramů. Její váha je ale ve skutečnosti 1,2 kilogramu dřeva, 140 litrů vody a 1,3 kWh elektřiny,“ citoval experty zájmový ekologický web Ekolist.

Toaletní papír přijde na pár stovek ročně

Spočítat tuzemskou spotřebu toaletního papíru lze spíše jen pomocí odhadů. Pokud by denně jedinec spotřeboval 30 útržků o délce 10 centimetrů a pokud by měl toaletní papír 150 útržků, spotřebuje jednu roli za pět dní. To znamená zhruba šest rolí za měsíc.

Pokud by pak jedna role stála sedm korun, jde o 42 korun měsíčně a v přepočtu pak o 500 korun ročně za spotřebu toaletního papíru pro jednotlivce. A to v přepočtu na čtyřčlennou rodinu není zanedbatelný výdaj.

Chudší utratí za toaleťák více než bohatší

Výdaji za toaletní papír se zabývala také Michiganská univerzita (University of Michigan). Ta dospěla mimo jiné k tomu, že chudší lidé často utratí za toaletní papír více než bohatější. Jde o rozdíl až pěti procent.

Důvod? Nemohou si dovolit koupit toaletní papír do zásoby, pokud je takzvaně v akci. „A také si kvůli nedostatku peněz často kupují menší balení, kde tím pádem je většinou vyšší cena za jednu roli než u balení většího,“ uvedla Michiganská univerzita.



Nejvíce papíru spotřebují Američané

Z globálního hlediska se na spotřebu toaletního papíru podíval specializovaný ekologický web Earth911.

Ten za největší spotřebitele toaletního papíru označil Američany. „Každý člověk v USA spotřebuje odhadem 141 rolí toaletního papíru ročně. Přestože Američané představují asi čtyři procenta světové populace, používají dvacet procent světové produkce toaletního papíru,“ uvedl web.

Před použitím se vyplatí papír úhledně poskládat, nikoliv pomuchlatZdroj: Shutterstock

Čechům pak přisuzuje 100 rolí papíru ročně na jednu osobu. Němcům 134 rolí, Rakušanům 55 a Slovákům 39. Za sousední Polsko web údaj neuvádí.

Návod, jak snížit spotřebu toaletního papíru

I kvůli stoupajícím cenám za toaletní papír a s ohledem na životní prostředí se nabízí přemýšlet, jak spotřebu toaletního papíru snížit.

Například web NZ Herald popsal vychytávku australské maminky, která roli toaletního papíru vždy zmáčkne, než ji umístí do držáku. „Hůře se tak otáčí, a tím pádem máme tendenci ji méně odmotat,“ popsala. Samozřejmě nejde o to, aby se papír neúměrně špatně vymotával, ale o to, aby jej například děti nevymotávaly zbytečně mnoho.

Lifestylový web House Digest zase radí, mít na držáku toaletní papír otočený směrem ke stěně. Důvod je stejný - nebude se tak snadno vymotávat. „Naučte členy domácnosti, aby používali tři až čtyři čtverečky toaletního papíru najednou místo toho, aby si ho nadměrně omotávali kolem ruky. A také, aby papír skládali, místo aby ho mačkali,“ konstatuje.

Další tipy, jak šetřit toaletním papírem:

Mějte na toaletě na dohled vždy jen jednu roli, další schované jinde. I zdánlivý pocit, že papír dochází, umožní ho spotřebovat méně.

Kontrolujte vždy své děti, kolik papíru spotřebují. Často neumí odhadnout, že už jím plýtvají.

Rozhodně se vyplatí sledovat slevové akce, cena často klesne o 30 procent a více.

Je jednovrstvý papír ekonomičtější?

V rámci úspor se nabízí i možnost používat jednovrstvý místo dvouvrstvého.

„Ale nedávná studie University of Pennsylvania zjistila, že v celkovém souhrnu neexistuje žádný podstatný rozdíl mezi používáním jednovrstvého a dvouvrstvého. Jednovrstvý toaletní papír je sice lepší pro kanalizační systémy, ale lidé mají tendenci používat více papíru, pokud je tenčí,“ uvádí web Earth911.