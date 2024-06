Tomáš Mrkvica toužil mít dílnu a naučit se řemeslo. Dnes vyrábí z vodovodních trubek veškerý nábytek, který je v domácnosti potřeba. Tomáš Mrkvica působí v pevnosti Josefov v Jaroměři, kde založil cirkulární centrum, v němž se děti učí recyklovat.

Kovová industriální postel Citadela je stejně pevná a nedobytná jako Josefovská pevnost, za jejichž hradbami ji Tomáš Mrkvica vyrobil. | Foto: Se svolením Tomáše Mrkvici

Když Tomáš Mrkvica s manželkou rekonstruovali dům, rozhodl se, že si vyrobí svůj vlastní nábytek. „Inspiroval jsem se nápady z Pinterestu. Zaujaly mě tam realizace z vodovodních trubek,“ prozrazuje kutil z Jaroměře.

Na YouTube si našel video z českého učiliště, kde bylo ukázáno, jak se na vodovodních trubkách řežou závity. „Pustil jsem se do výroby, ale první kousky byly strašné. Měl jsem chuť to zabalit. Naštěstí jsem vydržel a postupně se všechno naučil,“ říká Tomáš Mrkvica o své cestě od obrazovky počítače k prosperující živnosti.

Design dělá v grafickém programu

Po 12 letech práce u počítače začal mít Tomáš Mrkvica problémy se zápěstím. Obával se nejhoršího. „Myšlenka, že bych mohl ztratit schopnost používat pravou ruku a skončit v invalidním důchodu, mě vyděsila,“ vzpomíná na někdejší obtíže. Jeho zdravotní stav se prý i díky vyrobě nábytku zlepšil.

„Nyní trávím u počítače jen dva dny v týdnu. Design nábytku si navrhuji sám v grafickém programu. Díky tomuto můžu posílat zákazníkům zpracované vizualizace,“ pochvaluje si zručný muž.

Manželka si prý ťukala na čelo

Za svůj největší kutilský vzor považuje vlastního tátu. „Je multifunkčním člověkem, který postavil velký jezdecký areál. Já jsem mu při tom pomáhal a i díky tomu jsem získal vztah k manuální práci. Měl jsem ale touhu dělat navíc design. Rozhodl jsem se proto, že se budu věnovat právě výrobě nábytku. Chci vytvořit něco, co má smysl a co je vidět,“ nastiňje svou hlavní motivaci Tomáš Mrkvica.



První výrobky začal prodávat na internetovém tržišti. „Postupně se to hodně dobře rozjelo. Živilo mě to až do chvíle, než přišla válka na Ukrajině. Tehdy jsem potkal kamaráda, který byl z mé práce nadšený. Společně jsme založili firmu na upcyklovaný nábytek,“ říká kutil. V současnosti tak působí v pevnosti Josefov, kde v cirkulárním centru učí děti recyklovat.

„Když jsem přišel s tím, že se budu živit trubkami, ťukala si bývalá manželka na hlavu,“ směje se.

Z vodovodu do nábytku

V rodinném domě, který zdědila jeho exmanželka, byla malá místnost 4 na 2 metry. Tam si Tomáš Mrkvica založil první dílnu. Později se přesunul do zahradního domku, kde ze začátku pracoval i v mrazech. Jeho úsilí se ale postupně vyplatilo.

„Vykupujeme staré trubky a dále je zpracováváme. Výrobky ze starých trubek ale nemůžeme zařadit do stálé nabídky. Jsme velmi omezeni tím, co zrovna seženeme. Trubky získáváme třeba z rekonstrukcí rodinných domů, kde se staré pozinkované mění za plastové,“ říká Tomáš Mrkvica s tím, že jeho zdrojem jsou i sběrny surovin. Část ale musí nakupovat úplně novou.

Patinování pro osobitý charakter

Trubky a tvarovky jsou z výroby lehce mastné. „Před další povrchovou úpravou je proto nutné odmastit je, jinak na nich nebude držet barva. K odmaštění můžete použít ředidlo,“ radí Tomáš Mrkvica. On sám používá ekologický vodou ředitelný odmašťovač.

Pro větší efekt pak používá metodu patinování. „Jedná se o speciální povrchovou úpravu, po které trubky vypadají jako použité. Z nových zkrátka děláme staré,“ vysvětluje kutil.

Co se dřeva týče, nejčastěji pracuje se smrkovou spárovkou. Je podle něj velmi tvárná a jdou z ní dělat krásné věci.

Osobitý psací stůl Banket s prvky steampunku pro fanšmejkry.Zdroj: Se svolením Tomáše Mrkvici

Z trubek sestavuje i lampy

A protože je Tomáš Mrkvica původním vzděláním elektrikář, začal z vodovodních trubek sestavovat i lampičky. Ať už samotné, nebo jako součást nábytku.

„Veškerá naše svítidla jsou zapojována kvalifikovaným technikem podle aktuálních platných českých norem. Každou lampičku zvlášt odzkouší revizní technik a vystaví prohlášení o shodě,“ doplňuje zručný muž.

