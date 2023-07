Tužkové baterie se nacházejí ve většině domácností. Jak dlouho ale vydrží baterie nabitá, záleží na mnoha faktorech. A tak ji čas od času musíme vyměnit za novou, případně ji dát do nabíječky. Někdy se však stane, že se vám v jednom šuplíku smíchají baterky nabité, vybité, nové i staré. Jak ale poznáte, která z baterií je nabitá, aniž byste museli používat speciální přístroje? Poradíme vám jednoduchý test.

Pomíchané tužkové baterie roztřídíte jednoduchým testem | Foto: Shutterstock

Pokud jste se rozhodli třídit tužkové baterie, jistě pro ně máte určené konkrétní místo, kde vybité „tužkovky“ i další baterie, které potřebujete do ovladače na televizi, myši k počítači, do herní konzole či útulných světýlek, shromažďujete. Časem ale můžete zjistit, že v šuplíku či krabici nejsou pouze nabité baterie a že v místě s nabitými bateriemi je spousta vybitých jednorázových či nenabitých nabíjecích. Zkrátka úplný mix vybitých a nabitých baterií.

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Vyzkoušejte odraz

* Za vším je chemie

* Proč je olizování nebezpečné

* Co prodlouží životnost baterie

* Jak dopadl test baterií

A pak se dostanete k zásadní otázce: jak poznat, která tužková baterie je nabitá? Jak rozeznat nabitou baterii od vybité? Neexistuje nějaký jednoduchý test, který by to odhalil během pár vteřin? A on skutečně existuje!

Test pádu a odrazu

Pokud potřebujete urychleně přepnout televizi, ale ovladač kvůli vybitým bateriím nefunguje, potřebujete dodělat něco v práci, ale myš přestala reagovat, nebo jste uprostřed skvělé hry na herní konzoli, ale ovladač vypověděl službu, budete potřebovat nové baterie. Běžíte pro ně do šuplíku, ale ouha. Jsou pomíchané a vy nevíte, kterou vybrat. Pomůže vám jednoduchý test, který ovšem nikdy nezkoušejte na lithium-iontových bateriích.

Vše, co musíte pro zjištění stavu tužkové baterie udělat, je vyhodnotit následující situaci.

„Pokud chcete zjistit, zda je baterie nabitá či vybitá, pusťte ji spodní částí na tvrdý rovný povrch a všimněte si, zda se odrazí či nikoliv. Pokud se příliš neodrazí, znamená to, že je nabitá. Odrazí-li se do výšky, víte jistě, že se jedná o vybitou baterii,“ vysvětluje profesor chemie z Whiteman-Gibs Science Center Tom Kuntzleman na webu Chem Ed Xchange.

Jak test funguje?

Schválně, hádejte, co způsobuje tento rozdíl v odrazivosti baterie? Samozřejmě chemie. „Chemická reakce, která baterie pohání, zahrnuje přeměnu kovového zinku, oxidu manganu a vody na oxid zinečnatý a oxid hydroxid manganitý, což se ukazuje, je velice houževnatý materiál. Jeho množství s používáním baterie navíc roste, čímž se zvyšuje i odrazivost baterie,“ dodává doktor Kuntzleman.

Dle jeho slov můžeme brát v potaz rovněž obsah vody, který používáním v baterii klesá, což způsobuje zvýšené odrážení vybité baterie.

Lidé často netuší, co do odpadu nepatří. S olejem i lógrem v kanalizaci riskují

„Nová baterie obsahuje určité množství vody. Když ji upustíte, narazí na povrch a její kinetická energie se rozptýlí v kapalině a náraz utlumí. Baterie se tudíž neodrazí. Použitá baterie obsahuje vody minimum, nedochází k rozptýlení kinetické energie, a naopak zůstává energie pro následný odraz,“ tvrdí profesor.

Videa, kde lidé z různých koutů světa doporučují tento test, ovšem zarazila vědce z Princetonské univerzity. K metodě byli nejprve skeptičtí a zpochybňovali její vědecký základ. „Metoda vám neřekne, zda je baterie úplně vybitá, pouze poukáže na to, zda už byla používána či nikoliv,“ uvedl odborný asistent mechanického a leteckého inženýrství Daniel Steingart.



Nahrává se anketa …

Po provedené studii však došli k tomu, že čím více se baterie vybíjí, tím větší je její odskok. Do testu zahrnuli několik baterií, jejichž odraz testovali pádem skrz plexisklové trubice a následně se zaznamenávala výška jejich odskoku.

„Ve chvíli, kdy se spotřebuje polovina energie z baterie, výška odskoku už se nemění,“ informuje i web The Conversation. Musíme proto dát za pravdu výzkumníkům z Princetonské univerzity, že úplně vybitou baterii podle odskoku neodhalíte. Nepoužitou však ano.

Baterie netestujte olizováním

Dříve bylo zvykem baterii olíznout, abyste cítili jemné šimrání na jazyku, které vám mělo prozradit, že baterie je nabitá. To ovšem není dobrý nápad, jelikož můžete vážně ohrozit své zdraví.

„Zpravidla se vám nic nestane, pokud baterie není pod vysokým napětím, špinavá, poškozená, zrezlá nebo vyteklá. V opačném případě však může být vysoce toxická a uvolnit do vašeho těla jedovaté alkálie,“ vysvětluje prodejce spotřebních baterií a akumulátorů do mobilních přístrojů Radim Tlapák na webu Feedit.

Testovat baterie olizováním je nebezpečnou praktikou. A to nejen pro dětiZdroj: Shutterstock

Jak dlouho vydrží tužkové baterie

Poznat nabitou baterii od vybité, je jedna věc. Pojďte se ale v závěru ještě podívat na to, jak baterie správně skladovat, aby vám vydržely co nejdéle. „Řadou výzkumů jsme si už potvrdili, že pokud jsou baterie skladovány v suchu a při teplotě kolem osmi stupňů Celsia, jejich životnost se tím prodlouží. Nižší teploty zpomalují samovybíjení, ke kterému dochází při delším nepoužívání baterie. Pokud však články skladujete při velmi nízkých teplotách, před použitím by měly získat běžnou teplotu,“ upozorňuje web O energetice.

Jak ušetřit při úklidu? Varnou desku vyčistíte i bez kupované chemie

Při správném skladování vám baterie s kyselým elektrolytem vydrží i dva roky, alkalické baterie pět až sedm let. U dobíjecích baterií vytečení elektrolytu nehrozí, ale rizikem je nevratná degradace a ztráta maximální kapacity baterie z důvodu samovybíjení, ke kterému dochází při delším nepoužívání baterie.

A které baterie jsou nejlepší?

Podle Nezávislého testu baterií, který v roce 2019 dokončil testování a měření běžně dostupných baterií, nemusí vždy cena odpovídat kvalitě.

„Podle mě nemá smysl kupovat zinkové baterie. Mají výrazně nižší kapacitu a doporučuji se jim úplně vyhnout. Lithiové baterie mají kapacitu zdaleka nejvyšší, ovšem bývají velice drahé. Pokud vám ale na ceně nezáleží, je to jasná volba. Pro 99 procent použití jsou však vhodné alkalické baterie, které ovšem musíte dobře vybrat. Ty dražší totiž často nenabízejí více než ty z běžných obchodních řetězců,“ vysvětluje na webu autor testu.