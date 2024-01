Jak uklidit rychle a efektivně i jak mít doma stále uklizeno? Existuje řada osvědčených rad a tipů, díky kterým lze čisté domácnosti úspěšně dosáhnout. Ve finále to navíc vlastně ani nemusí být zase tak těžké a zdlouhavé. Pomůže mimo jiné harmonogram úklidu.

Pokud se do úklidu zapojí celá rodina, je hotovo mnohem rychleji | Foto: Shutterstock

Úklid obvykle nepatří mezi oblíbené domácí činnosti. Nelze ho však zanedbávat. Díky vyzkoušeným postupům ho lze naštěstí zvládnout relativně hravě. Když společnost Newag uskutečnila před 4 lety průzkum, jak jsou na tom Češi s uklízením bytu, přineslo to rozhodně zajímavé výsledky. Z velkého úklidového průzkumu mimo jiné vyplynulo, že ženy uklízejí denně, muži jednou týdně. Vůbec pak neuklízí sedm procent mužů a dvě procenta žen. Více než 25 procent respondentů se pak nedokázalo shodnout, jestli je doma uklizeno, nebo ne. „Bezmála polovina Čechů se pak doma kvůli úklidu někdy hádá,“ ukázal rovněž průzkum.

Jak mít doma pořád uklizeno:

Čtvrtina populace označila za nejoblíbenější část úklidu vysávání, 16 procent praní, 13 procent mytí pomocí myčky a 12 procent úklid věcí.

„Muži přitom vysávají raději než ženy. Za nejoblíbenější část úklidu vysávání označila třetina českých mužů a pouze necelá pětina žen,“ sdělil médiím Jiří Najman ze společnosti Newag.

Jeden den v měsíci se jenom uklízí, včetně noci

Úklid zabere nemalé množství času – to vše na úkor času pro blízké, koníčků či odpočinku. Zaměřili se na to výzkumníci v USA. Lze očekávat, že mezi lidmi v civilizovaných zemích nebude v rámci úrovně čistoty domácnosti významný rozdíl. Tedy v České republice by mohl výsledek průzkumu dopadnout podobně.

Jste unavení a nestíháte uklízet? Jak za 15 minut denně zvládnout i velké věci

V USA se v rámci průzkumu mezi dvěma tisíci rodičů ukázalo, že respondenti tráví úklidem a podobnými domácími pracemi měsíčně v průměru 23 hodin a 36 minut. Nebo také v přepočtu 5 hodin a 54 minut týdně. „Sedmdesát procent dotázaných mělo pocit, že čas strávený úklidovými pracemi jim omezuje množství kvalitně stráveného času s rodinou,“ přiblížil průzkum například zpravodajský web New York Post.

Kvůli časové náročnosti, kterou úklid představuje, tak stojí za zvážení popřemýšlet, jak uklízet efektivněji a tím dobu zametání, leštění a vytírání zkrátit. Jak to tedy udělat?

Vysávání patří k těm spíše oblíbenějším činnostem při úkliduZdroj: Shutterstock

Sestavte si plán, zapojte i ostatní

Naplánování celého úklidu je klíčovou věcí pro jeho hladké zvládnutí. I díky němu lze mimo jiné práci efektivně rozdělit. Týmový úklid je jedním z nejlepších způsobů, jak rychle uklidit dům.

„Shromážděte členy rodiny, projděte si plán, co všechno udělat a přidělte úkoly. Pamatujte: více rukou odvede práci snadněji,“ uvedl například lifestylový web Better Homes and Garden.



Ukliďte celý dům, ne jen jednu místnost

Úklid by měl být efektivnější, pokud si vyberete jednu činnost - jako je například utírání prachu, vysávání, či vytírání - děláte ji postupně v každé místnosti v domě. To vše místo toho, abyste uklízeli kompletně kuchyň, pak koupelnu a poté třeba ložnici.

„Když to uděláte tímto způsobem, nebudete mít pocit, že jste v nekonečném úklidovém kolečku a začínáte stále znovu a znovu se stejným úkolem,“ konstatoval vyhledávaný lifestylový blog Nationwide.

Stelete si ráno postel? Jste výkonní. Ale podle některých vědců si ničíte zdraví

Před každým úklidem zvažte, zda má konkrétní věc vůbec ještě smysl uklízet. Může jít o staré tiskoviny, boty, nenošené oblečení a léta neopravené, málo cenné věci. Řekněte si, zda je ještě vůbec potřebujete a zda není lepší je rovnou vyhodit, či darovat.

Při úklidu se obvykle používají různé úklidové prostředky, kbelík s vodou, smetáčky, utěrky i hadříky. Výhodné je tyto věci mít neustále u sebe, třeba v obyčejné nákupní tašce. Ušetříte čas s hledáním, kde co máte.

Prach je pěkný prevít

Jedním z nejviditelnějším znaků nepořádku je prach, který se během úklidu často objevuje znova a zase. Začněte proto prach odstraňovat z horní části nábytku a polic, rámů obrazů a postupujte směrem k podlaze.

Pro úklid hůře dostupných přivažte na konec mopu nebo smetáku hadřík z mikrovlákna a použijte je k odstranění prachu a nečistot. Jen tak dosáhnete toho, že prach vás nebude doprovázet po celou dobu úklidu. Podlahy pak nejdříve zameťte či vysajte, než je budete vytírat.

Investujte do správných úklidových pomocníků

Úklid bude o mnoho snadnější, pokud jsou k dispozici správné prostředky. Ať už jde o různé rozprašovače, houbičky, hadříky, či kartáče. Za výborný uklízecí prostředek jsou považovány papírové utěrky.

„Měli byste investovat do čisticích kartáčků různých velikostí, které vám pomohou dostat se do malých zákoutí a skulin,“ radí zájmový web Womans Day, který vyzpovídal profesionální uklízeče.

Sílu některých prostředků pak může zvýšit využití jedlé sody či octa.