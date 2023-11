Babičky věděly, jak uklidit pořádně, ale levně. Stačily jim tři běžné věci

Bez nich to nejde. Potřebujeme spoustu pomocníků na mytí oken a podlah a cídění umaštěné trouby či sporáku. Vodní kámen v koupelně a na toaletě taky nikdy nespí a trička i košile nasbírají během každého dne spoustu ran v podobě skvrnek a skvrn. Voláme na pomoc lahve s čističi, které sice fungují, ale jsou taky drahé a nesmírně zatěžující pro životní prostředí i naše zdraví. Přitom, naše babičky měly vždycky uklizeno do lesku, aniž by na e-shopech objednávaly dryáky různých značek. Jak to ty ženy dělaly?

