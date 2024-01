Chcete mít doma uklizeno? Co byste měli dělat každý týden a co stačí 1x ročně

Kdo by se nechtěl vracet domů, kde je vše uklizené, čisté, voňavé a na svém místě. I když úklid rozhodně nepatří k oblíbeným činnostem, vyhnout se mu nedá. Pokud mu ale dáte nějaká pravidla, dá se pořádek poměrně snadno udržovat. Jak mít doma stále uklizeno? Držte se jednoduchého plánu, co je třeba uklízet denně, co stačí dělat jednou za týden, co jednou za měsíc a co stačí udělat jednou, nebo dvakrát za rok.