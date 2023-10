Jak rychle uklidit domácnost? Také doma vidíte, co je potřeba uklidit, ale jste unavení a často nestíháte? Podívejte se na tipy od profesionálních úklidových organizátorů, kteří vědí, jak uklidit byt za patnáct minut. Co všechno dokážete, když patnáct minut denně věnujete úklidu jedné části své domácnosti? Velké věci.

Víte, že je doma potřeba uklidit, ale často jste tak unavení z práce, že se vám do toho už nechce? I po malých kouscích se to dá nakonec zvládnout | Foto: Shutterstock

Čtvrthodinový povrchový úklid

Začneme tím, jak uvést byt do přijatelného stavu za pouhých patnáct minut. Možná se ohlásila nečekaná návštěva nebo nechcete odejít z neuklizeného bytu. Jak na to?

Patnáct minut často představuje dostatek času, abyste odstranili všechen takzvaný povrchový nepořádek v bytě. Stačíte ustlat postele, uklidit skleničky, misky, časopisy a papíry z konferenčního stolku, posbírat hromádky odložených věcí a uklidit pracovní desku kuchyňské linky.

Rychlý úklid domácnosti za 10 minut:

Profesionální úklidová organizátorka Janelle Cohenová radí chodit po domě s košíkem a sbírat všechny věci, které nejsou na svém místě.

„Potom dejte všechno, co máte v košíku, tam, kam to patří. Strávit pouhých patnáct minut úklidem malých hromádek neuklizených věcí, aby se z nich postupně nestaly velké hromádky, vám pomůže zefektivnit domácnost a zjednodušit a urychlit úklid,“ řekla webu Real Simple, který se zabývá radami pro domácnost.

Každodenní úklidová patnáctiminutovka

Pořádně uklidit celý dům nebo byt za patnáct minut samozřejmě není reálné. Ale pokud zkusíte uklidit aspoň povrchový nepořádek, budete možná překvapeni, co všechno se dá za tak krátkou dobu stihnout, a třeba vás to motivuje ke každodenní úklidové patnáctiminutovce.

„Pomůže vám to udržet pořádek a zvládnout více věcí, protože víte, že vám to nezabere tolik času,“ vysvětluje další profesionální organizátorka úklidu Shantae Duckworthová.

Stelete si ráno postel? Jste výkonní. Ale podle některých vědců si ničíte zdraví

Jestliže nejste přesvědčeni, že patnáct minut denně může něco změnit, zkuste se zamyslet nad tím, co dokážete, když budete takto důslední aspoň pět dní v týdnu. „Pokud tak učiníte, po roce zjistíte, že jste se uklízení nepořádku věnovali neuvěřitelných 3900 minut. To se rovná 65 hodinám,“ konstatuje web It´s my favorite day, který radí lidem, jak si zjednodušit domácí práce i život.

Podle něj je patnáct minut úklidu denně zcela zanedbatelná doba. „Čeho si ale všimnete, je úžasný pocit z domova bez nepořádku,“ upozorňuje web.

Co se dá za tak krátkou dobu stihnout?

Za patnáct minut můžete udělat pořádek v jedné polici chladničky nebo v jedné polici ve spíži. Do konce týdne byste tedy mohli mít čistou ledničku, nebo uklizenou spíž.

„Když se každý den soustředíte na jednu oblast, je nejen větší pravděpodobnost, že ji vyčistíte do patnácti minut, ale bude vás to motivovat, abyste v úklidu pokračovali,“ míní Shantae Duckworthová.

Samotná kuchyně je na úklid velmi náročná, ale za patnáct minut určitě stihnete uklidit jednu zásuvku, přihrádku nebo poličku.

Máte obrovskou hromadu vypraného suchého prádla, na kterou se chystáte už den nebo dva? „Skládání prádla je úkol, který snadno zvládnete za patnáct minut,“ říká Shantae Duckworthová.

A ještě vám zbude čas na třídění, takže můžete vyhodit beznadějně liché ponožky nebo spodní prádlo, které už je potřeba vyměnit.

Místo za místem, místnost po místnosti

Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak uklidit domácnost, je postupovat místnost po místnosti. „V závislosti na množství nepořádku, může být úklid celého domu nebo bytu skutečně velkým a náročným úkolem. Když se však zaměříte na postupný úklid jedné místnosti po druhé, stane se mnohem lépe zvládnutelným,“ podotýká web It´s my favorite day.



Jako místnost, v níž je dobré úklid zahájit, doporučuje web ložnici, která by měla být místem klidu a odpočinku. A začít by se mělo horními plochami nočních stolků, kde se hromadí nejrůznější věci. Od knih, sklenic s vodou, kapesníků a dobíjecích kabelů přes svíčky a různé listiny až po šperky a kosmetiku. Zůstat by měla jen lampa, případně budík a věci, bez nichž se neobejdete.

„Úklid nočního stolku bude mít dramatický dopad na atmosféru vaší ložnice,“ slibuje web It´s my favorite day. Pak vytřiďte a uspořádejte i věci v zásuvkách a noční stolek se snažte už stále udržovat v pořádku.

Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak uklidit domácnost, je postupovat místnost po místnostiZdroj: Shutterstock

Dalším místem, kam se krásně odkládají jakékoliv předměty, je horní deska komody. Je prostorná, vejde se na ni hodně věcí, a proto je doslova magnetem na nepořádek. Ukliďte jej a na minimum omezte i počet dekorativních předmětů na komodě.

„Čisté uklizené povrchy v ložnici působí uklidňujícím dojmem. To znamená, že při úklidu této oblasti byste měli být nemilosrdní,“ upozorňuje web.

Nebaví vás úklid? Zpříjemněte si jej

Postupovat při úklidu krůček po krůčku doporučuje také organizátorka Nicola Lewisová. „Vždy si předem naplánujte, co budete dělat,“ řekla portálu Good Housekeeping, který se specializuje na testy čisticích prostředků.

Podle Nicoly Lewisové je dobré vypracovat si seznam úkolů, ale pozor, aby jednotlivé položky nebyly příliš ambiciózní.

„Pokud vejdete do ložnice a víte, že váš čas je omezený, nevyprazdňujte celou skříň. Místo toho si vyberte sekci v šatníku, o které si myslíte, že ji stihnete dokončit v době, kterou máte k dispozici,“ doporučila Lewisová.

Kuchyňská houbička je největším semeništěm bakterií. Vědci vysvětlili, proč

Jestliže vás úklid nebaví, což lze předpokládat, zkuste si jej zpříjemnit. Pusťte si oblíbenou hudbu, klidně si zapalte svíčku, nebo si uvařte čaj a při uklízení ho popíjejte. „Vždy se snažte vytvořit si zábavné prostředí,“ radí Nicola Lewisová.

Někdy se nám do úklidu polic, zásuvek nebo komod nechce. Ale jsou tady menší úkoly, které je také potřeba zvládnout. Kdy jste naposledy kontrolovali a uklidili věci v lékárničce nebo v kosmetické zásuvce či taštičce? Postačí vám na to asi pět minut.