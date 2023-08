I když jen málo lidí považuje úklid domácnosti za zábavnou záležitost, určitě se všichni shodneme, že pravidelné uklízení a udržování pořádku je pro chod domácnosti i život rodiny nezbytné. Občas se však stává, že některá místa při čištění opomíjíme, a tam se pak hromadí prach, špína a také bakterie. Na která místa při úklidu zapomínáme nejčastěji? Pojďte s námi zpytovat své uklízecí svědomí.

Občas se stává, že některá místa při úklidu opomíjíme, a tam se pak hromadí prach, špína a také bakterie. | Foto: Shutterstock

Rychlý úklid před návštěvou:

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co má svá špinavá tajemství

* Nepříjemné pocity z digestoře a mikrovlnné trouby

* Dřevěné pracholapky

* Kde si bakterie obzvláště libují

* Co s košem na odpadky

* Když zeleň přestane krášlit

Špinavá tajemství velkých spotřebičů

Jedním z míst, které jsou skutečnými lapači špíny a mastnoty, je horní část lednice. Je vysoko a při běžném úklidu doslova v nedohlednu. Vzpomeňte si, v jakém je stavu, když se k ní jednou za čas dostanete, a raději ji otřete vždycky, když čistíte umatlané boky, dveře a madlo lednice.

Velmi podobný stav se však ukrývá i pod a za lednicí. Když ji odtáhnete, objeví se nános prachu, špíny a zbytků jídla. Není to nic, na co bychom nestačili, jen je potřeba si na to čas od času vzpomenout. Pozornost však věnujte i zadní části lednice.

„Vyčistěte spirály chladničky kartáčkem, vysajte a otřete stěny a boky chladničky,“ připomíná web Judd Builders zabývající se nemovitostmi a designem.

Stejně tak je nutné pravidelně odtahovat sporák, pračku a další spotřebiče, protože prostory pod nimi i za nimi mohou skrývat nejedno špinavé tajemství.

Pozor, ať se nepřilepíte k digestoři nebo mikrovlnce

A máme tady úklidovou noční můru – kuchyňský odsavač par. I z těch nejchutnějších jídel při vaření odchází mastnota a pára, a pokud digestoř při úklidu opomíjíte, stačí na ni sáhnout a nepříjemný mastný a lepkavý povlak, který ucítíte na prstech, napoví, že je nejvyšší čas na vyčištění a že to nebude ani lehká, ani příjemná práce.

Pokud budete čistit digestoř jednou za rok, bude tato operace velmi náročná a je možné, že se vám dlouhodobé usazeniny již nepodaří zcela odstranit.

„Voda se saponátem používaná jednou týdně postačí k udržení pěkného a čistého exteriéru a filtr lze namočit a poté otřít, aby se odstranily mastné zbytky,“ doporučuje magazín s radami pro domácnost Expert home tips. Pokud nevaříte příliš často, postačí digestoři věnovat chvíli času přibližně jednou za měsíc.

Jestliže nepoužíváte ve své mikrovlnné troubě kryt na jídlo, je nutné ji vyčistit po každém ohřevu, jinak se její vnitřek včetně otočného talíře brzy změní v nevábnou jeskyni pokrytou zaschlými skvrnami a kousky masa či těstovin. Ale i zpod krytu se občas nějakému jídlu podaří uniknout. Proto se vyplatí mikrovlnnou troubu pravidelně kontrolovat a čistit.

Pracholapky: zárubně, rámy, lišty, lustry

Velkými pracholapkami, na které při týdenním úklidu řada lidí zapomíná, jsou zárubně, horní části obrazových rámů i zrcadel a také podlahové lišty. Pro zárubně a rámy platí to, co pro vrchní část lednice – jsou příliš vysoko, podlahové lišty zase naopak příliš nízko. Stačí však nezapomenout – když vezmete na zárubně a rámy prachovku nebo vlhky hadřík, bude na jejich setření stačit chvilka.

„Nejlepší způsob jak vyčistit podlahové lišty je vysát je, nebo přejet po jejich povrchu vlhkým hadříkem. Tuto práci byste měli přidat na svůj týdenní seznam úklidu, nebo je čistit alespoň každý druhý týden,“ podotýká web Judd Builders.

Velké množství špíny najdete i na podlahových lištách. Právě na lištách se po celý den shromažďuje prach z činností v domácnosti, a to zejména v místnostech s velkým provozem.

A ještě někde najdete velké shromaždiště prachu. Zkontrolujte lustry a očistěte je. Tímto krokem začněte úklid, aby se prach ze svítidla nesesypal do uklizené místnosti.

Bakterie si libují na ovladačích a klikách

Televize a něco dobrého na zub, to prostě patří k sobě. Měli bychom však mít na paměti, že všechny ty slané, sladké a často drobivé a lepkavé dobroty nekončí jen v našem bříšku, ale také na rukou, v nichž třímáme televizní ovladač. Ani tady byste neměli čekat, až se vám prsty začnou lepit k tlačítkům, a ovladače pravidelně a důkladně čistit, a pokud možno i dezinfikovat.

Stejně frekventované jako ovladač jsou i kliky u dveří. Představte si, kolikrát denně se jich doma dotknete. I když vy sami jste čistotní, můžete se zaručit i za čistotu rukou ostatních členů domácnosti? I proto kliky pravidelně umývejte, zabráníte tak šíření choroboplodných zárodků.

Kliky pravidelně umývejte, zabráníte tak šíření choroboplodných zárodkůZdroj: Shutterstock

Koš na odpadky pytlem neochráníte

Do kuchyňských košů na odpadky sice vkládáme mikrotenové pytle, ale to nám čistotu a nedotčenost koše nezaručí. Podezřelé lepkavé skvrny a nečistoty v koši pak přitahují mouchy a bakterie.

Alespoň párkrát týdně otřete víko koše dezinfekčním tamponem nebo sprejem. I při nejlepší vůli se víko pokryje špínou a choroboplodnými zárodky pocházejících z rukou nebo od much. Pytel na odpadky nepřeplňujte, ušetříte si práci s čištěním koše.

„Koš vyprazdňovaný každý týden vyprodukuje přes čtyři miliony bakterií, v koši vynášeném jednou za čtrnáct dní je jich 240 milionů,“ varuje web Good housekeeping, který se zaměřuje na rady pro spotřebitele.

Doporučuje čistit koš vždy po jeho vyprázdnění. Při výměně sáčku setřete veškerou vlhkost na dně koše, poté nastříkejte dezinfekci a vytřete do sucha.

„V ideálním případě nechte koš vyschnout na slunci, protože teplo jej zbaví plísně. Dno koše vyložte novinami, které absorbují vlhkost,“ radí Good housekeeping.

Zaprášené pokojové rostliny

Neuvěřitelné množství prachu dokáže pokrýt také listy pokojových rostlin. Rostliny pak vypadají matně a náš byt příliš nezkrášlují. Odstranění prachu z listů květinám nejen vrátí hezký vzhled, ale také prospěje jejich zdraví.

U menších rostlin postačí, když je na chvíli strčíte pod sprchu. U větších rostlin, které do sprchy nedostanete, musíte zvolit poněkud zdlouhavější způsob čištění listů vlhkým hadříkem, nebo můžeme odfouknout prach fénem.

Místa, která nejčastěji při úklidu zanedbáváme:

1. prostory pod a za velkými elektrospotřebiči

2. digestoř

3. mikrovlnná trouba

4. zárubně

5. rámy

6. podlahové lišty

7. lustry

8. dálkové ovladače

9. kliky

10. odpadkový koš

11. pokojové květiny