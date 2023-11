Jak si vyzdobit vánoční stůl? Tuto nápaditou tabuli oceníte vy i vaši hosté

Úvahy nad tím, jak letos prostřete vánoční tabuli, nenechávejte na poslední chvíli. Všechno si dobře promyslete, protože Vánoce jsou jen jednou do roka, a této mimořádné a slavnostní události by mělo odpovídat i to, jak pojmete sváteční stolování. Návod na výzdobu stolu i na další zajímavé předvánoční i vánoční dekorace přináší nová kniha Vánoce pro vaše ruce. Na 300 stranách plných lásky a tvoření najdete úžasné tipy, jak si užít skutečně kreativní advent.