Jaký je rozdíl mezi hnědými a bílými vajíčky? Malý, ale podstatný

Vajíčka jsou důležitou a oblíbenou součástí našeho jídelníčku. Ti šťastnější si pro ně chodí do vlastního kurníku nebo k ověřenému zemědělci, ti ostatní do obchodů. Mohou si vybrat z vajíček malých, středních a velkých, zvolit vejce od slepic chovaných na podestýlkách či biovejce. A také si často mohou zvolit vejce bílá či hnědá. Před Velikonocemi je větší zájem o ta první, protože se jejich skořápka lépe barví. Ale jaký je rozdíl mezi bílými a hnědými vejci? Je zdravější bílé nebo hnědé vejce? A co rozhoduje o tom, jaké bude mít vejce barvu?