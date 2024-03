Symbol jara, života i hojnosti. To vše je už od pradávna připisováno vejci. V lednici nám vejce většinou nechybí. Jsou základní ingrediencí pro pečení sladkých dobrot ke kávě i nezbytnou součástí slaných receptů. A co takhle vajíčka míchaná nebo natvrdo jako snídaňové menu? V kuchyni se zkrátka bez vajec jen těžko obejdeme. Podívejte se, jak poznat čerstvá vajíčka a jak naopak poznáte, jestli už jsou vejce zkažená.

Víte, jak stará vejce máte doma v lednici? | Foto: Shutterstock

Test čerstvosti vajec:

Vejce skladovaná v lednici vydrží poměrně dlouho, až pět týdnů, přesto se může stát, že se mezi nimi najde nějaké zkažené. A když při přípravě nedělní bábovky třetí vejce, které jste rozklepli do mísy s moukou, bude zrovna pukavec, bude po bábovce i po dobré náladě. Ideální je samozřejmě sledovat datum trvanlivosti na obalu vajec. I když už ale uplynulo, neznamená to ještě, že jsou vejce zkažená a musíte je vyhodit. Byla by to škoda.

Vejce jsou zdrojem velmi dobře stravitelných bílkovin, obsahují omega-3mastné kyseliny, minerály a vitamíny, které podporují nervovou soustavu a funkci mozku.

I když se kvalita vajec časem snižuje, je vejce špatné jen tehdy, pokud se začne uvnitř rozkládat kvůli bakteriím nebo plísním. Takže to, že ho máte v lednici už pár týdnů, nemusí znamenat, že je zkažené. Jak tedy poznat, které vajíčko je dobré a které špatné, aniž byste ho museli rozklepnout? Zapojte svůj zrak a čich, způsobů je hned několik.

Můžete samozřejmě vejce rozklepnout, přičichnout si k němu a pokud zapáchá sírou, hned ho vyhodit. Na sirný zápach „pukavce“ pak jen tak nezapomenete. Existují ale způsoby, že případnému puchu zkaženého vejce uniknete. Zda jsou vaše vejce použitelná, zjistíte, aniž byste museli rozbít skořápku.

Rčení smrdí jako pukavec má něco do sebe. Zkažené vejce poznáte většinou už pouhým čichem.Zdroj: Shutterstock

Co je to „špatné“ vejce?

Skladovat vejce bychom měli v chladničce při teplotě kolem 5 ºC, ideálně v originálním kartonu a špičkou dolů a ne na dveřích chladničky, jak to mnozí dělají. Vejce ve dveřích podléhají větším teplotním výkyvům a rychleji se zkazí.

Mezi starým vejcem, zkaženým vejcem a vejcem infikovaným salmonelou je rozdíl. Staré vejce nemusíte zavrhnout, jen nemusí chutnat tak dobře jako vejce čerstvé.

„Zkažené vejce je kontaminované běžnými bakteriemi a bude vydávat hnilobný, sirný zápach. Ve většině případů způsobí konzumace zkaženého vejce mírné zažívací potíže, nanejvýš spojené s několikadenními křečemi. Pokud je však konzumováno syrové, vejce infikované patogenní bakterií salmonela může způsobit vážné onemocnění, zejména u osob s oslabenou imunitou. Naneštěstí je salmonela bez zápachu, chuti a nevykazuje žádné vizuální signály, pokud je přítomna. Vynikající zprávou ale je, že salmonela v syrových vejcích je vzácná a lze ji odstranit vařením," uklidňuje web Epicurious.



Kontrola očima

Prohlédněte skořápku vajíčka a zkontrolujte, jestli není prasklá nebo porušená. Pokud jste si jisti, že vejce bylo čerstvé a prasklo až cestou domů z obchodu, můžete ho bez obav použít.

Podle USDA, webu zaměřeného na bezpečnost potravin, byste měli poškozené vejce okamžitě rozbít a použít. Nebo vejce rozbít do nádoby, před zmražením ji těsně uzavřít a použít do dvou dnů.

Není vejce jako vejce:

Praskliny, které na vejci objevíte až po nějakém čase, nebo prášek na povrchu, mohou znamenat přítomnost bakterií nebo plísní.

Vejce rozklepněte do misky. Čerstvé vajíčko dobře drží tvar, žloutek je vypoulený, kulatý a i bílek více méně drží pohromadě. U starého vejce žloutek nedrží tvar, rozteče se a s bílkem se smísí. Na takovém vejci už si tak nepochutnáte, i když nemusí být ještě nutně zkažené.

Pokud ovšem bude mít žloutek barvu do růžova, zelena nebo modra, znamená to, že se uvnitř vejce objevily plísně a takové už rozhodně nepoužívejte. Také pokud je bílek nazelenalý, načervenalý nebo duhový, znamená to, že bylo vejce kontaminováno bakteriemi a není bezpečné jej jíst.

Zatřást nebo prosvítit

„Ve zkaženém vejci nedrží žloutek a bílek tvar, a proto jej lze poznat i podle zatřesení. Pokud zatřesete čerstvým vejcem, dobře poznáte, že žloutek drží a cítíte, jak se při pohybu vnitřek nestandardně přesouvá. Zkažené vejce je jako plné vody a jeho obsah se jednoduše mísí," radí jednu z možností specializovaný web Slepičár.

Tahle vejce jsou zaručeně čerstvá:

Další z možností, které doporučuje, je vajíčko prosvítit. „V tmavé místnosti přiložte baterku na širší konec skořápky. Vajíčkem otočte zleva doprava a celou dobu na skořápku sviťte baterkou. Pouhým okem zjistíte, zda je uvnitř velká nebo malá vzduchová bublina.

Jestliže bude bublinka malá, je vejce čerstvé. Jak stárne, plyny nahradí vodu a vzduchová kapsa se zvětší. Můžete pozorovat i to, zda je žloutek a bílek pevný. Pokud se málo pohybuje, je vajíčko vždy čerstvé," dodává Slepičár.

Test s ponořením vajíčka

Čerstvost vajec poznáme podle výšky vzduchové bubliny na tupém konci vejce. Čím je vejce starší, tím je bublina větší a vejce lehčí. Sami si můžete udělat jednoduchý test. Stačí vzít dostatečně hlubokou misku nebo hrnec s vodou. Vejce ponořte do vody a sledujte, co udělá. Vejce, které zůstane u dna, je čerstvé. Vejce, které plave uprostřed nádoby, je starší. Vejce, které plave na hladině je staré a zkažené.

Vejce, která ve vodě klesnou ke dnu, jsou čerstváZdroj: Shutterstock

Přehledně to shrnul web Taste of Home:

Pokud vejce leží vodorovně, je nejčerstvější.

Pokud se úzký konec vejce nakloní nahoru, vejce je stále použitelné, ale ne tak čerstvé. Vajíčko, které se naklání, by bylo dobré použít třeba na pusinky.

Pokud vejce stojí vzpřímeně (ale je stále na dně nádoby), je za vrcholem, ale je stále bezpečné. Tato vejce použijte při pečení nebo jako vejce natvrdo.

A když vejce plave? Zbavte se ho.

Web Better Homes a Gardens radí, že vejce, které je třeba brzo spotřebovat, můžete zamrazit.

„Trochu rozšlehaná celá vejce (nebo oddělte žloutky a bílky) vložte do mrazáku ve vzduchotěsné nádobě až na 1 rok. Nezapomeňte nádoby označit datem. Před použitím nechte vejce přes noc rozmrazit v lednici. Protože vaječné žloutky při zmrazení houstnou, je třeba do ¼ šálku žloutků (4 velké) přidat ⅛ lžičky soli nebo 1 ½ lžičky cukru. Nedoporučuje se zmrazovat celá vejce ve skořápce nebo vejce natvrdo," dodává Better Homes a Gardens.