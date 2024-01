Pravidelně větrat, aby se v bytě vyměnil vzduch je nutné, i když venku pořádně mrzne. Je třeba, abyste pustili dovnitř kyslík a vysoká koncentrace oxidu uhličitého vám nepřivodila bolest hlavy a únavu. Větráním také doma snížíte riziko vzniku plísní. Ty způsobují nejen zatuchlý zápach, škody na zdech i nábytku, ale mohou ohrozit zdraví a vyvolat alergii nebo astma. Jak tedy efektivně větrat a nepřijít zbytečně o teplo, které je kvůli vysokým nákladům na energie čím dál dražší?

Větrání je důležité i v mrazivých zimních měsících. Musí však být krátké a intenzivní | Foto: Shutterstock

Pokud budete větrat správně, náklady na topení vám nevzrostou. Musíte se ale držet několika zásad, které je v zimě při větrání důležité uplatňovat. Jsou vlastně velmi jednoduché a dají se shrnout do dvou slov – krátce a intenzivně.

Jak často a jak dlouho je tedy v mrazivých zimních měsících potřeba větrat? Je potřeba některé místnosti větrat víc než jiné? Měli bychom mít po dobu větrání okna dokořán nebo používat jen větračku?

Jak správně větrat radí meteoroložka Dagmar Honsová:

Kdy větrat?

I v zimě je ideální vyvětrat v době, kdy bývá venku nejchladněji. Tedy brzy po ránu nebo pak večer před spaním. Plastová okna sice zabrání úniku tepla, ale také brání tomu, aby v místnosti proudil vzduch.

Větrat je potřeba i v zimě:

Proto je důležité krátce otevřít okno a vyvětrat také v případě, že se zvýšila koncentrace vlhkosti v bytě. Tedy když jste skončili s praním, vařením nebo sprchováním.

„Během vaření zapněte digestoř a ponechte ventilační systém na nejvyšším nastavení alespoň hodinu po vaření. To platí i při sprchování,“ radí, jak v zimě zabránit nadměrné vlhkosti v bytě a vzniku plísní, odborníci z firmy, která se zabývá vzduchotechnikou.

Jak dlouho větrat

V zimě je důležité větrat krátce, ale intenzivně. Okna otevírejte maximálně třikrát za den. Otevřete je dokořán, udělejte průvan a po pěti minutách zase zavřete. To na optimální výměnu vzduchu stačí.

„Náklady na topení vám přitom nevzrostou, protože se vyhřáté stěny nestihnou ochladit,“ uvádí jeden z českých prodejců energií. Z interiéru odejde přebytečná vlhkost, ale nábytek ani stěny a podlaha přitom neprochladnou.

Otvírání oken na ventilačku a dlouhé větrání si nechte až na léto. V zimě by vám trvalo, než by se dostatečně vyměnil vzduch a pak místnost zase vytopila na ideální teplotu. Přišlo by vás to zbytečně draho a pokud by místa kolem pootevřeného okna prochladla často, mohly by se tam začít tvořit plísně.

„Ten, kdo v zimě bude omezovat větrání, zaplatí za vytápění více. Důvodem je to, že při nedostatečném větrání bude v bytě stoupat vlhkost a vlhký vzduch se daleko hůře ohřívá než suchý. Proto pravidelné větrání skutečně snižuje náklady na vytápění,“ uvádí Správa bytových domů Praha.



Místa s velkou vlhkostí

„Je opravdu důležité větrat ložnice ráno i v zimě tak, že otevřete okna dokořán. U koupelny je nutné větrat po každém sprchování, protože se v těchto prostorách může hromadit velké množství vlhkosti. V koupelně bez oken nechte dveře do sousedního pokoje nebo chodby otevřené po dobu pěti, lépe deseti minut. Ostatní místnosti by měly zůstat zavřené,” radí na webu Houzz zaměřeném na bydlení německý odborník na reality Oliver Frank.

Pořádně vyvětrat se musí i v ziměZdroj: Shutterstock

Ideální doba větrání se podle něj v průběhu roku liší a okna by měla zůstat otevřená nejkratší dobu v zimě, nejdelší pak v letních měsících.

Jak dlouho nechat okna otevřená:

prosinec, leden, únor - 4 až 6 minut

- 4 až 6 minut březen, listopad - 8 až 10 minut

- 8 až 10 minut duben, říjen - 12 až 15 minut

- 12 až 15 minut květen, září - 16 až 20 minut

- 16 až 20 minut červen, červenec, srpen - 25 až 30 minut

Pomáhá i technika

Občas se může stát, že i přes veškerou snahu větrání nestačí.

„Pak přichází na řadu využití moderních technologií. Cenově dostupnou možností je použití ventilátoru. I když sám vzduch nikam neodvádí, pomáhá ho alespoň rozhýbat. Pokud se potýkáte s nadměrnou vlhkostí, může být efektivním řešením odvlhčovač vzduchu. Na trhu je řada různých druhů, od levných zařízení s absorpčními tabletami až po elektrické přístroje, které odvádějí vlhkost ze vzduchu do nádrže,“ doporučuje web lifestylového časopisu Vlasta.

Tipy na správné větrání:

