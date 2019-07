1. Nůž potřebuje přibrousit, když se při krájení zelenina prohýbá. Zmíněné rajče praská, slupka se trhá a teče z něj šťáva. Správně naostřený nůž by měl zvládnout bez velkého tlaku krájet i tenké plátky syrového masa.

2. Dá se to také odhalit pohledem na špičku nože, která se opotřebovává stejně jako ostří. Jakmile se na konci začne podezřele zaoblovat, sáhněte po brusce.

3. Mechanická bruska s kotoučky je pro takové domácí broušeníčko ideální. Měla by mít protiskluzovou podložku, kvůli bezpečnosti. Aby se dostavil ideální výsledek, pohlídejte si, aby nůž byl při protahování vodorovně. Až se budete blížit ke špičce, zvedněte ruku nahoru, tím brusná plocha okopíruje oblouk u vrcholu nože a naostří nůž rovnoměrně.

4. Na nůž trochu přitlačte, aby kladl odpor, nesmí bruskou jen tak klouzat, tak se nenabrousí. Potom brusku otočte hlavou dolů a vyklepněte ji, aby se v ní nehromadily ocelové piliny. Snadno nabrousíte většinu klasických nožů s hladkým ostřím, zubaté a keramické svěřte profíkům.

5. Možná vás překvapí, že nejvíce nože netupí krájení, ale špatné zacházení. Do myčky nepatří. Omyjte je ručně teplou, ale ne moc horkou vodou, hned usušte a uložte. Místo šuplíku jim vyrobte speciální stojánek. Do širší skleněné vázy nasypte rýži, hrášek nebo jiné luštěniny a nože do nich zapichujte.

LUCIE FENDRYCHOVÁ