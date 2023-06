Potřebujete vrtat do zdi? Víte, kde jsou rozvody vody, odpadů nebo elektřina? Jedním z hlavních problémů je totiž lokalizace plastových trubek vodovodního a odpadního systému, protože jsou uloženy buď pod podlahou, nebo ve zdech a nejsou vždy jasně označeny. K poškození dojde rychle a nevratně. A z počátku libý zvuk vrtačky se po činu může změnit v noční můru v podobě drahých a náročných oprav.

Vrtání do zdi v domě, který neznáte, může být náročným úkolem. Plastové rozvody můžete snadno poškodit. | Foto: Shutterstock

Vrtání do zdi v domě, který neznáte, může být náročným úkolem. Co na tom, že je to váš vlastní dům, který jste si navíc postavili sami.

„Přemýšlel jsem, jak po omítnutí najít později plastové potrubí a neprovrtat ho,“ píše na Facebooku Alec Dopita z Nového Boru. Následné opravy totiž podle něj mohou přijít docela draho.

Jak vyvrtat díry do stěny:

Zakreslit, ofotit a dobře uložit

„U každého domu vždy doporučuji průběžně během výstavby zakreslovat do stavebních plánů skutečné provedení všech sítí a vedení. Pro lepší orientaci nakreslit pohledy na jednotlivé stěny a do těchto pohledů si to zakótovat. To pak pochopí i naprostý laik. Složku s těmito nákresy je pak dobré mít schovanou i s projektem domu a nejlépe i ofotit a uschovat digitálně,“ radí v diskuzní skupině Stavíme svépomocí - rady, tipy a triky na Facebooku Svatopluk Juráň.

Plastové rozvody mohou při vrtání v ohrožení.Zdroj: Shutterstock

S fotografováním nových rozvodů souhlasí i debatující Petr Kelner a dodává: „Všechny stěny je dobré si před omítnutím nafotit a změřit si to i včetně různých detailů. Taková dokumentace je pak po dvaceti letech k nezaplacení.“

Ani to ovšem nemusí být dostatečné. Je totiž nutné zvolit nějaký referenční bod, který se nezmění ani po omítání, instalaci sádrokartonů či jiných úpravách. Nějaký bod 0, protože všechna měření a fotky jsou zbytečné, pokud nevíte, odkud začít měřit.



Ale ruku na srdce. Najdete dané fotografie až budete chtít přivrtat poličku v koupelně? Budete vědět, kam jste je uložili? Neztratíte paměťovou kartu? Bude tu i za několik let ještě Google?

Dům navíc můžete prodat, nebo si naopak koupit jiný, k němuž žádné stavební fotoalbum nedostanete. A takových domů je stále drtivá většina.

„Stačí nalepit na potrubí hliníkovou pásku na spojení parotěsné folie. Detektor ji bezvadně najde. Třeba se to bude někomu hodit,“ ukazuje Alec Dopita své řešení na facebooku.

„Přejel jsem to zemním detektorem na hledání ‚pokladů‘, velká cívka je celkem přesná,“ doplňuje Dopita s tím, že si to pro jistotu i nafotí.

Nalepte na potrubí hliníkovou pásku na spojení parotěsné folie. Detektor ji bezvadně najde.Zdroj: Deník/Denis Drahoš

Hliníková páska je sice fajn, ale moc na ni nedrží malta, namítá jeden z diskutujících. Možná o něco lepší variantou je k vedení vložit drát.

Alec Dopita si ale poradil i s tímto problémem: „Trubku lze jednoduše pootočit o 180° páskou do cihly, detektor ji stále vidí.“