Každý dům a každý byt má svou jedinečnou vůni. Domácí ji možná vnímají méně, ale návštěvník ji naplno pozná už ve chvíli, kdy se mu otevřou vstupní dveře. Mezi nejpříjemnější vůně patří aroma právě uvařené kávy, čerstvého pečiva nebo vypraného prádla. Ovšem ne každý domácí odér je příjemný. Jak odstranit nepříjemné pachy a provonět byt účinně a levně?

Mezi nejpříjemnější domácí vůně patří aroma vypraného prádla.

Domácí difuser k odstranění pachů:

Odstraňte vše, co v bytě zapáchá

Ne že by v obchodech bylo málo vonných svíček, difuzérů a osvěžovačů vzduchu. Je to sice rychlé řešení, ale nejsou úplně zadarmo a jejich odér nemusí vyhovovat každému. Naštěstí existuje dostatek domácích možností, které jsou účinné a navíc si složení i intenzitu vůně můžete vybrat nebo vytvořit sami.

Vonící domácnost je příjemná, ale pokud má vůně sloužit hlavně k tomu, aby přehlušila nepříjemný zápach, je rozumné nejdříve vyhledat jeho zdroj a eliminovat jej.



Odkud se pachy nejčastěji linou? Je to všude stejné: z přeplněného odpadkového koše, zapáchajícího odpadu v dřezu či umyvadle, špinavého nádobí, neuklizené ledničky, páchnoucích bot nebo ze špatně větrané zatuchlé koupelny. Kromě zápachu nás tato nevábná zákoutí ohrožují i množstvím bakterií a plísní, takže je lépe je pořádně uklidit.

Úplně bez viny nebývají ani domácí mazlíčci, proto je dobré posvítit si na místa, která si oblíbili. I když koberce, pohovky, pelíšky a matrace čistíte, zápach někdy přetrvává.

Jedlá soda má přirozené deodorační vlastnosti, takže zápach zmizí a namísto něj bude místo čistě a příjemně vonět bylinami.

„Chcete-li jej odstranit, nasypte jedlou sodu na koberec. Sodu lehce vetřete do koberce kartáčkem nebo smetákem a nechte působit hodinu nebo dvě,“ píše magazín Good Housekeeping, který se zabývá recenzemi produktů určených pro domácnost.

Pak vezměte vysavač s vyčištěným filtrem a čistým sáčkem a koberec, případně matraci nebo pelíšek, pečlivě vyluxujte.

Jak z koberce odstranit zápach a současně jej provonět radí na svém webu interiérová designérka Sophia Lee: „Smíchejte jedlou sodu se sušeným rozmarýnem a pár kapkami levandulového esenciálního oleje. Opravdu pořádně promíchejte, abyste si olejíčkem nezničili textil či koberec. Poté směs stačí rozprášit po koberci či pohovce, nechat působit alespoň půl hodiny a důkladně vysát.“

Na zápach z vaření platí soda, káva i ocet

Ale i kdybychom doma měli vzorný pořádek, stačí jedno vaření vydatné večeře a problém se zápachem je tady. Ryby, květák, přepálené tuky – některé nelibé vůně se v domácnosti umějí držet dlouho. I tady pomůže obyčejná jedlá soda.

Stejně dobře umí neutralizovat kuchyňský zápach i obyčejná kávová sedlina. Stačí, když ji před spaním rozložíte na talíř nebo do misky.

„Jednoduše nasypte na talíř několik lžic jedlé sody a nechte přes noc ležet v kuchyni, aby se do ní vstřebala vůně večeře,“ uvádí web s radami pro domácnost The Spruce.

Dalším šikovným pomocníkem je bílý ocet. Stačí jej nalít do dvou misek a nechat na kuchyňské lince, nebo půl šálku octa převařit v hrnci s šálkem vody. „Vaše kuchyně bude sice zpočátku vonět octem, ale pak se všechny přetrvávající pachy rozplynou,“ upozorňuje The Spruce.

Jinou nepříjemností, která může pokazit dojem z našeho domova, jsou páchnoucí boty. „Pokud máte boty, které zapáchají, jednou z možností je nastříkat do nich suchý šampon. Pach by by měl zmizet,“ doporučuje Sophia Lee.

Nejen hezkou vůni, ale i dobrou náladu přinášejí našemu domovu citrusy, káva, koření, bylinky i esenciální oleje.

Rychlá a účinná pomoc z jednoho hrnce

A teď už se můžeme věnovat tomu, jak svůj dům či byt co nejpříjemněji provonět. Účinné jsou esenciální oleje, aviváž, květiny, byliny, ovoce, oblíbené koření, ale i vůně do auta. Záleží na tom, co vám voní a co máte doma.

„Nasypte velkou hrst mořské soli do misky a zakapejte ji pár kapkami vašeho oblíbeného esenciálního oleje, třeba uklidňující levandulí, voňavou vanilkou či nějakým citrusovým aroma. Jednotlivé druhy esencí se dají různě zkombinovat,“ radí iReceptář.

Vůně hřebíčku je skvělá v kombinaci s citrusy. Pomeranč ozdobený hřebíčkem si nemusíte dávat do bytu jen o Vánocích. Hezká vůně, kterou vydává, vás potěší kdykoliv.

Do misky můžete přisypat i sušené bylinky nebo čerstvě podrcené kuchyňské koření, například hřebíček, jehož vůně zahání chmury a zlepšuje koncentraci. Miska může stát v pokoji, koupelně či na toaletě.

Pokud potřebujete provonět dům výrazně a rychle, zkuste trik interiérového designéra Rhobina DelaCruze. Recept je prý jednoduchý.

„Uvařte vodu v malém hrnci a přidejte plátky citrusů a bylinky, jako je levandule, rozmarýn nebo máta. Pára roznese sladkou vůni po celém vašem domě,“ prozrazuje designér.

Do hrnce můžete hodit třeba citronovou kůru, plátky jablek, brusinky, tyčinky skořice či hřebíček. A pokud by vám bylo líto vylévat vzniklou voňavou vodu a vyhazovat igredience, můžete vše ještě upotřebit.

„Zbylou vodu sceďte do rozprašovače a použijte ji jako pokojový sprej. Ingredience uložte do vzduchotěsné nádoby, abyste je mohli příště znovu použít,“ nabádá web The Spruce.

A jen mezi námi – dům umí krásně provonět i obyčejné svařené víno.

S provoněním bytu nám může účinně pomoci aviváž.

Vůně oblíbené aviváže dokáže zázraky

Máte rádi vůni čerstvě vypraného prádla? Tak zkuste drahé osvěžovače v pokoji nebo v šatně nahradit obyčejným ubrouskem namočeným v aviváži, který necháte volně usychat na talířku. Příjemné aroma vydrží několik dní.

Aviváž pomůže i s pachem zatuchliny například ve špatně vyvětrané koupelně. Do sklenice nalijte půl deci aviváže, postavte ji do koupelny a už za půl hodiny ucítíte velkou změnu.

Pokud už jste vypotřebovali tyčinkový difusér, ale schovali jste si flakónek i tyčinky, budou se vám hodit. Naplňte flakónek aviváží, vložte do něj tyčinky a nechte vůni, aby se uvolňovala.

Příjemnou vůni a čištění vzduchu nabízejí i některé pokojové rostliny, například eukalyptus či gardénie, nebo bylinky, které se dají pěstovat v květináči.

Hodit se může i oblíbená vůně do auta. Připevněte ji na otvor ventilace u klimatizace nebo topení. „Jak vzduch profukuje, vůně se bude linout po celém domě,“ radí web Good Housekeeping.