Klasické vloupání se většinou pohybuje v řádech minut, maximálně pak jejich desítek. Zloděj začíná obhlídkou objektu. Je rychlá, tipař chce být nenápadný. Ale všímá si, vidí uvolněnou petlici na vratech, pootevřené sklepní okno nebo neuklizené zahradní nářadí u kůlny.

To, že dveře chrání kvalitní bezpečnostní zámek, je podružná informace – jeho odstranění není dostatečně rychlé a provází ho randál. Zkušený fachman z podsvětí si raději obhlídne další cesty vedoucí do domu – okna, zadní vchody, třeba do garáže nebo sklepa. Právě zde jsou nejslabší místa, vždyť některé dveře stačí vykopnout nebo u nich uvolnit nahnilé prkno. Cesta dovnitř je otázkou několika vteřin.

„Pravidlo pěti minut říká, že pokud se zloděj do této doby nedostane dovnitř, svůj pokus vzdá. Proto bychom se měli snažit mu vytvořit takové překážky, které tichými zlodějskými metodami nepřekoná. Málokdo si totiž troufne použít při zdolávání zámků hlučné nářadí, jakým je třeba bruska,“ uvedl Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz, která působí v oblasti zabezpečovacích mechanismů již 100 let a stala se specialistou na výrobu visacích a bezpečnostních zámků.

„Když vybíráme zabezpečení pro chaty a nemovitosti na odlehlých místech, měli bychom sáhnout po zámku certifikovaném ve čtvrté bezpečnostní třídě,“ doplnil Neuvirt.

Drzost zlodějů nezná hranic, v Pardubickém kraji už se objevily velmi drzé pokusy o vloupání. Jeden se stal v Cholticích na Pardubicku před týdnem. „Přišel jsem o dvě motorové pily. Nějaký nezvaný host navštívil moji zahradu a dílnu,“ potvrdil Josef, který v tu chvíli netušil, že se poberta za pár hodin vrátí a bude se snažit vloupat do jeho prodejního karavanu.

„Naštěstí mě pes upozornil a vyrušil jsem ho. Poškozené dveře a okno zvládnu opravit, vše jsem nahlásil na policii,“ dodal Josef, který hned po krádeži motorových pil instaloval na svém pozemku světla a kamery.

Přibližně ve stejnou dobu zaznamenal muž ve Slatiňanech, že na půdě jeho chaty se ráno někdo pohybuje, a tak přivolal chrudimské strážníky. Ti objekt prohlédli, ale nikoho nenalezli. Po poledni chatař zavolal znovu s tím, že zloděje v objektu zamkl. Ale ani tentokrát hlídka městské policie cizího člověka neobjevila, zřejmě si v tichosti nalezl sám cestu ven.

Šťastný konec mělo vloupání do rodinného domu v Lanškrouně na Orlicku, kde dvojice zlodějů nebrala ohledy ani na spící obyvatele. Ti se ale vzbudili a přivolali policii. Lapkové zde měli snadnou práci, vchodové dveře totiž nebyly uzamčeny. Odnesli si pět bund a přepravku s prázdnými lahvemi od piva. V druhém domě se zlatavého moku dočkali – v přepravce bylo pár neotevřených piv. Ale ani je neochutnali, jelikož je policejní hlídka z Lanškrouna našla a ihned zajistila.

„Ačkoliv to jsou pánové, kteří sotva oslavili 19. a 21. narozeniny, mají ve svém rejstříku tolik záznamů, že jeden z nich z rozhodnutí soudu už na svobodě nezůstal. Jelikož byl v podmínce, skončil po provedených úkonech souvisejících s touto noční výpravou ve věznici. Jeho parťák je zatím na svobodě, zároveň si je vědom toho, že pokud bude trestnou činnost páchat dál, doběhne ho stejný osud jako jeho komplice,“ popsala mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová.

Za spolupachatelství krádeže a porušování domovní svobody oběma mladíkům hrozí až tříleté vězení, přestože vinu hází jeden na druhého. „Každý z nich totiž tvrdí, že kradl ten druhý, zatímco on sám čekal venku před domem,“ dodala Maturová.