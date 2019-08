Tato technika barvení byla původně uměním chudých. Ve feudálním Japonsku si totiž mnoho lidí nemohlo dovolit kupovat drahé tkaniny jako např. bavlnu nebo hedvábí, oblečení tedy bylo často vyráběno z levných konopných tkanin. Zároveň si lidé nemohli dovolit pravidelně vyměňovat obnošené oblečení za nové, a proto se umění Shibori vyvinulo jako prostředek, který pomohl toto staré oblečení obnovit. 17. století přineslo v Japonsku rozkvět různých umění a tehdy se také objevilo mnoho různých technik a místních forem Shibori. Shibori se vyvíjelo dvěma směry – jako metoda zdobení hedvábí užitého na výrobu kimona pro japonskou aristokracii a jako lidové umění, které se – podobně jako tradice našich lidových krojů – lišilo od oblasti k oblasti.

Existuje neomezený počet způsobů i nekonečný počet vzorů, které můžete vytvořit. Látku lze vázat, sešít, skládat, kroutit a každá varianta vede k velmi odlišným vzorům. Ale každá metoda se používá v souladu s typem použitého materiálu. Proto technika používaná v Shibori závisí nejen na požadovaném vzoru, ale na vlastnostech barveného materiálu.

Důležitý je přírodní materiál

Pokud chcete být při barvení úspěšní, ujistěte se, že máte v ruce přírodní materiál! Pouze přírodní vlákna budou totiž přijímat barvivo. Bavlna, která reaguje na indigo opravdu dobře, je skvělou volbou pro vaše první pokusy. Můžete si obarvit celou metráž látky a pak se rozhodnout, jak s ní naložíte. Nebo si zkuste „občerstvit“ vaše oblečení, doplňky či zvelebit domov.

Dále je důležité rozhodnout se pro konkrétní druh indiga. Na trhu je několik druhů. Liší se od sebe typem fixace, některá se dlouho zahřívají, jiné se zažehlují. Při práci s pigmenty buďte obezřetní, aby nedošlo k nechtěnému obarvení vaší krásné kuchyně.

Při barvení technikou Shibori vytváříte vzory tím, že vybranou látku nejrůznějším způsobem ovážete, sešijete, složíte, zkroutíte nebo stlačíte a pak ponoříte do barvy. Tímto způsobem vzniknou na barvené látce rozličné tvary, které se pravidelně opakují. Dle vašeho naladění si zvolte kosé či oblé obrazce.

Jistě se ve vašem interieru najde místo, které čeká na změnu. Můžete vsadit třeba na dekor shibori a použít ho jako sezónní výzdobu. Tato technika a vzhled nabízí tzv. „fresh design“, a proto by mohl odlehčit horkým dnům a pocitově ochladit prostor. Nebojte se experimentovat s odstíny. I když se v Japonsku původně používalo jen indigo, vy můžete sáhnout po jiných odstínech. Pokud se budete chtít držet přírodních barviv, zkuste např. moruši, která dá růžovo fialovou nebo heřmánek, ten barví na žlutozeleno. Obojího je v tomto období v přírodě hojně.

Jak na to

Přichystejte si:

bílé látkové ubrousky nebo povlaky

na polštáře

barvu na textil (tradiční shibori technika pracuje s odstínem indigo. Tip: Kupte si barvy určené k barvení za studena, které se nemusí vařit)

dřevěné špejle

provázek

rukavice

gumičky

tužku

karton

nůžky

vědro s vodou

Postup batikování shibori krok za krokem:



Ubrousek podélně přehněte na polovinu a další polovinu. Vzniklý pruh látky poskládejte do trojúhelníku. Balíček zajistěte špejlemi, aby držel tvar, a obvažte je gumičkami.



Také povlak na polštář přehněte podélně, namísto trojúhelníku však složte malý čtverec. Ten obkreslete na karton a vystřihněte dva díly, mezi které vložte látkový čtverec. Vše pevně svažte provázkem.



Oba připravené balíčky na chvíli ponořte do vody a vyjměte.



Do vody přidejte barvivo, zamíchejte a balíčky obarvěte. Nezapomeňte použít rukavice!



Rozviňte a nechte uschnout.



Jakmile si budete při barvení touto technikou trochu jistí v kramflecích, můžete se pustit i do složitějších vzorů. Na čím menší kousky látku složíte, tím detailnější vzor získáte. U tohoto příkladu je pak obzvlášť důležité to, jak pečlivě složenou látku před barvením sešijete. Je to sice pracné, ale výsledek rozhodně stojí za to.