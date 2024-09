Kateřina Němcová dnes 12:00

Už žádná upatlaná láhev od oleje! Tak by mohlo znít motto úžasného zlepšováku, na nějž koluje návod na sociálních sítích. Výroba praktického dávkovače na olej se zdá být na první pohled jednoduchá, rychlá a nejsou k ní potřeba žádné specifické nástroje. Jak ale dopadne výsledek, když se do toho pustíte v reálném světě? Rozhodla jsem se to vyzkoušet za vás. Popravdě jsem byla už od začátku spíš skeptická.