Snaha o dokonale čistý a provoněný záchod se záhy může změnit v rekonstrukci toalety. Řada lidí se totiž na sociálních sítích podělila o svou negativní zkušenost s nejnovějším WC trikem kolujícím po internetu. Ten radí, kam správně na toaletě umístit zásobník s dezinfekčními WC bloky. V lepším případě došlo po vyzkoušení tohoto triku ke spadnutí zásobníku na dno mísy, v horším ucpal záchod a musel být přivolán instalatér. Ti, co trik, který má zabránit kontaktu vůně s pokožkou, zkusili, před ním hlasitě varují.

WC bloky provoní a dezinfikují toaletu. Záleží však na tom, jak je zavěsíte. | Foto: Shutterstock

Variant, jak si provonět toaletní mísu, je několik. V první řadě by měla být dodržována základní hygiena a toaletní mísa by měla být pravidelně čištěna a desinfikována. A to jak zevnitř, tak zvenčí.

Chcete-li ale, abyste po otevření dveří na záchod vždy ucítili svěží vánek, určité formě provonění se neubráníte. Možností máte hned několik.

Někteří lidé volí jednorázové gely, jiní tabletu do splachovací nádrže, nebo závěsné jednorázové či vyměnitelné zásobníky na WC bloky.

V poslední době se dokonce sociálními sítěmi šíří návod, jak zásobníky správně umístit. V něm se ukazuje, že to většina lidí dělá špatně. Většina těch, kteří ale trik zkusili, se však záhy podělila o velice nepříjemnou a často i nákladnou zkušenost, která vyžadovala zásah instalatéra.

Správný způsob je i podle výrobců zavěsit zásobník na okraj toaletní mísy.Zdroj: Shutterstock

Zavěsit nebo zasunout?

WC bloky k provonění a dezinfekci toaletní mísy se umisťují buď do jednorázových zásobníků, nebo se po vyčerpání dají i doplnit. Ve většině případů si je lidé zavěšují na levý či pravý okraj toalety, aby co nejméně překážely při dosednutí na prkénko.

I tak se ale někdy nechtěnému kontaktu se zásobníkem nevyhnete. A právě proto přichází trik, který tvrdí, že většina z nás zavěšuje WC bloky špatně.

I přesto, že většina výrobců na obale či svých webových stránkách u jednotlivých produktů jasně tvrdí, že se má zásobník na WC bloky na mísu zavěsit, někteří influenceři na sociálních sítích tvrdí opak. Ve svých videích vždy jasně naznačují, že zavěšení na okraj mísy je typickou chybou.

Následně navrhují, že se má zásobník na vůni umístit naopak pod okraj na zadní stěnu mísy či po jejích bocích. V takovém případě se vám pak nemůže stát, že se při dosednutí na prkénko dotknete zásobníku obnaženou kůží.

Zní to logicky a objevně, ale má to své mouchy. A ne malé.



Trik, na který si dát pozor

Podobný tip sdílel na svém instagramovém profilu i @panuklid, který se svými 186 tisíci sledujícími sdílí praktické úklidové tipy. Ve videu, které zveřejnil, však nedával jasný návod, jak kuličky zavěsit, nýbrž se ptal svých sledujících, která varianta je podle nich správná – zavěsit či zasunout? U jeho příspěvku se okamžitě snesla vlna negativních zkušeností s touto metodou.

@rpavla: „Nesmysl! Spláchne se to do záchodu! Vyzkoušeno, nezkoušet.“

@mamka_ctyr: „I nám se to stalo. Než jsme na to přišli, tak se to tak ucpalo, že jsme museli rozkopat záchod.“

@smeraci: „Při druhé variantě je děti spláchly do WC a manžel pak musel rozebírat záchod.“

Se zavěšením pod okraj uvnitř toaletní mísy má mnoho lidí špatné zkušenosti.Zdroj: Shutterstock

@malikovakoosova: „Souhlasím! Ucpalo mi to záchod. Nezkoušejte to…“

@lulu.ludmila24: „Taky ucpaný záchod. Nezkoušet. Potom zábavička na dvě hodiny.“

@dbsoukromy: „Můj muž je instalatér a každý druhý den někomu rozebírá WC, protože to tam někdo spláchne. Takže za nás maximálně gel na stěnu WC. Každý víkendový úklid nová kytička.“

@rain_man666: „Doporučuji podívat se na obal od WC kuliček, kde je naznačená správná možnost a nevymýšlet kraviny.“

Našlo se však pár sledujících, kteří mají s metodou dobré zkušenosti. Nutno však podotknout, že každá toaletní mísa je jiná, stejně jako se liší zásobníky na WC bloky různých společností.

V některých případech se může vůně uvolnit a ucpat toaletu či potrubí.Zdroj: Shutterstock

@balazovailona12: „My dáváme pod už roky a ani jednou mi to nespadlo. Za mě super.“

@peta.zichova: „Já to tedy nemůžu skoro ani vyndat. Ještě se mi nestalo, že by to samo vypadlo.“