Je pro vás úklid a hygienická čistota domova spíš povinností než zábavou? Pro mladou maminku Elišku Popkovou je úklid zábavnou částí dne, při které prý dokonce relaxuje. A jak je to možné? Umí si totiž usnadnit každou práci a starost o domácnost si zjednodušuje, jak jen to jde. Tentokrát se podívala na toaletu a nevynechala ani žluté fleky na záchodovém prkénku, ani místo, který prý nikdo nečistí.

Milujete úklid a pocit čistého domova, nebo je pro vás péče o domácnost jen nepříjemnou každodenní povinností, která vám zabírá drahocenný volný čas? Pak potřebujete vyzkoušet rady mladé ženy, která si každý úklid vyloženě užívá. Relaxuje prý dokonce i při úklidu nejšpinavějšího místa v domácnosti – toalety. S jejími radami se zbavíte žlutých skvrn na prkénku, vodního kamene z vnitřní části mísy, ale vyčistíte i místo, který prý nikdo ani neví, že čistit lze.

Místo na záchodě, které nikdo nečistí

Když přijde na čistění toalety, jen málokdo si představí úklid zabudované WC nádržky. Můžete namítat, že přeci není potřeba čistit něco, co není vidět. A skutečně, pokud svou nádržku čistit nebudete, váš dům se kvůli tomu nezboří. Jestliže však milujete pocit absolutní čistoty, každý úklid si užíváte a špína je váš přirozený nepřítel, čistá WC nádržka je výzvou, která čeká právě na vás.

„Tohle je místo, které snad nikdo nečistí. Přitom jen stačí sundat krytku, vycvaknout čudlíky, odendat, vyklopit a vytáhnout. Nechutné, že? Tak to jdeme vyčistit. Nasypte libovolný WC čistič, nechte působit a zatím očistěte okolí a opatrně i ostatní jednotlivé části. Pozor, ať nic neulomíte,“ doporučuje s velkou opatrností Eliška Popková, která nabízí na svém profilu na Instagramu vychytávky, jak doma vyčistit každý kout.

Pak už jen stačí vrátit všechny věci na své místo, spláchnut a užívat si dobrý pocit, že je u vás doma hygienicky čisté i to, co není vidět. To ale není vše, co Eliška o úklidu WC sdílí.

I nádržku na vodu můžete při úklidu toalety vyčistit:

Žluté fleky na WC prkénku

Úklid a desinfekce toalety by měly být na denním pořádku. Obzvlášť u plastových prkének se však často stává, že se časem začnou tvořit zažloutlé fleky na spodní části prkénka, které vypadají velmi nevzhledně. Po několika pokusech přišla Eliška na to, jak se jich zbavit i jich. Vyrobila si vlastní čistič, který si s nimi hravě poradí.

Domácí čistič na záchodové prkénko

Budete potřebovat:

1 díl jedlé sody.

0,5 dílu ekologického saponátu na mytí nádobí.

1,5 dílu destilované vody.

Postup:

Vše smíchejte dohromady a směs následně naneste houbičkou na WC prkénko a pro odstranění odolnějších skvrn ještě postříkejte peroxidem vodíku. Nechte působit deset až dvacet minut a poté setřete navlhčeným hadrem. Doma vyrobený tekutý písek je také výborný na čištění spár. Stačí nanést na spáry a starým kartáčkem na zuby vydrhnout.

Záchodové prkénko je však vhodné jednou za čas úplně sundat a důkladně umýt ve vaně. Některá prkénka se snadno odšroubují zespodu, ta modernější stačí vycvaknout a důkladně omýt i prostor, který se sundáním prkénka odhalí.

Vodní kámen v záchodové míse

A když už hovoříme o toaletě, přichází Eliška ještě s jedním nápadem, se kterým skvěle vyčistíte i vodní kámen z vnitřní části mísy. A to i v případě, že jste si už mysleli, že se ho nikdy nezbavíte.

„Nánosy vodního kamene snadno vyčistíte jednoduchým způsobem. Z toalety vyšťouchejte štětkou co nejvíce vody. Ohřejte směs bílého octa s kyselinou citronovou. Tu pak nalijte do toalety a nechte dvě hodiny působit. Následně dočistěte štětkou na záchod, jde to velmi snadno,“ radí na instagramovém profilu.



Okolí toalety a štětka

Chcete-li mít ale skutečně čistý záchod, jednou za čas mu věnujte trochu více péče a vyčistěte každý kout. Protože nejen mísa a prkénko dostávají každodenním používáním pěkně zabrat.

„Nezapomeňte vyčistit také okolí záchodu. I obklady si to jednou za čas zaslouží. Nejsme žádní flákači, takže to umyjeme i pod záchodem a nevynecháme ani štětku, dělá nám velkou službu,“ říká Eliška Popková.

Štětku doporučuje nejprve omýt horkou vodou a poté důkladně vyčistit samotný toaletní kartáč, ale i vysokou nádobu, ve které obvykle čeká na své použití. Stačí vám na to běžný WC čistič. Trochu ho můžete nalít i do nádoby, naředit vodou a štětce dopřát voňavou lázeň, která vám provoní i celou toaletu.