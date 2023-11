Ztratily vaše záclony svůj původní jas? Jsou zašedlé, žloutnou a nevypadají už tak hezky, jako když byly nové? I když to nebývá právě oblíbená činnost, i o záclony je třeba se pravidelně starat a správně je prát. Víte, jak často by se měly prát? Kdy se mohou prát v pračce a kdy je lepší je vyprat ručně? Jsou kromě pracích prášků a gelů i nějaké levné osvědčené triky, jak záclonám vrátit jejich krásu?

Rozhrnutím krásných, čistých a voňavých záclon je příjemné začínat nový den. | Foto: Shutterstock

Sněhově bílé záclony nejsou žádný nedostižný sen a interiér vám mohou krášlit celoročně. Důležité je vědět, jak často a v čem je prát, abyste je zbytečně neničili a přitom byly krásné a čisté.

Nejde o nic složitého ani pracného. Doby, kdy naše babičky neznající ještě automatické pračky záclony namáčely, praly, bělily, škrobily a ty háčkované navíc napínaly na rámy, jsou už dávno minulostí.

Kolikrát do roka by se měly záclony vyprat? Jak prát záclony pomocí chemických přípravků? A jsou domácí prostředky na čištění záclon účinné?

Jak často prát záclony

Záclony sice dokáží zútulnit každý interiér, ale současně jsou velkým lapačem prachu. Přesto není potřeba je prát příliš často. Stačí je občas vyklepat, vysát od prachu, případně odstranit zvířecí chlupy nebo nějakou tu pavučinu.

Praní záclon nechte v rámci velkého úklidu bytu, který se dělá třikrát, čtyřikrát do roka. Pomůže vám pravidelná údržba bytu, díky které se na záclonách nebude tolik prachu a nečistot usazovat, takže potřebu praní záclon snížíte na minimum. Současně tím prodloužíte jejich životnost.



Praní záclon se provádí častěji, pokud jsou v domě kuřáci. „Cigaretový kouř je jednou z největších hrozeb pro sněhově bílou barvu záclon,“ upozorňuje web Treehouse, zaměřený na dům a zahradu. Pokud máte doma alergika, musíte prát záclony ještě častěji, nejlépe každý měsíc.

Správným praním prodloužíte životnost

Záclony se perou při nízkých teplotách. Podle štítku zvolte vhodný program praní a otáčky ždímání. Většinou se jedná o program jemného praní na 30 stupňů Celsia a velmi málo otáček.

Po odstředění se věší záclony hned, ještě vlhké. Svojí váhou se samy vyvěsí, takže není třeba je žehlit. Ideální je vybrat si na mytí oken a praní záclon pěkný, slunečný den, kdy záclony při pootevřeném okně budou za chvilku suché.

Jak prát záclony, aby byly dokonale bílé:

Pokud máte záclony už staré, načichlé a zbarvené cigaretovým kouřem nebo znečištěné mastnotou z kuchyně, je potřeba vyčistit je nejprve za pomoci speciálních bělidel, určených přímo na záclony.

Záleží na materiálu

Vždy je dobré přečíst si na všitém štítku návod, jak záclony prát a jak o ně pečovat. Některé záclony mohou mít štítek s nápisem pouze chemické čištění. Cokoli jiného v tomto případě znamená, že riskujete. Záclony vám mohou vyblednout, srazit se nebo žmolkovatět.

„Záclony vyrobené z bavlny, nylonu a polyesteru perte v pračce. Krajkové záclony lze prát v pračce, pokud jsou chráněny v síťovaném sáčku. Syntetické a lemované je pravděpodobně dobré prát v pračce, ale nejprve zkontrolujte štítek,“ radí web The Spruce zabývající se interiéry, zahradami a kutilstvím.

Před vložením záclon do pračky odstraňte ze záclon všechny závěsné háčky, kroužky, špendlíky a spony. Jemné krajkové záclony vložte nejprve do síťovaného sáčku, který zabrání roztřepení nebo jinému poškození záclon. „V nouzi umístěte jemné záclony do starého povlaku na polštář,“ přidává tip web The Spruce.

Jak ručně prát záclony

Krajkové a hedvábné záclony, které nechcete prát v pračce, můžete vyprat v ruce.

„Naplňte umyvadlo vlažnou nebo studenou vodou, přidejte několik kapek tekutého pracího prostředku a rozmíchejte ve vodě, aby se vytvořila pěna. Ponořte záclony a jemně máchejte, aby se uvolnila nečistota. Nakonec záclony vymáchejte v čisté vodě, dokud nezmizí veškerá pěna. Pak záclonu složte, položte naplocho na silný, čistý ručník a volně srolujte ručník, abyste odstranili přebytečnou vodu. Záclony zavěste, aby uschly. Pokud jsou pomačkané, vyžehlete je na nízký stupeň, přes tenký ručník nebo jinou látku,“ popisuje postup web The Spruce.

Jak se perou záclony a závěsy:

Babské rady, jak vybělit záclony

I pomocí domácích zdrojů můžete bílou barvu záclon snadno zase oživit. Vyzkoušejte to s pomocí soli, octa, prášku do pečiva, peroxidu nebo jádrového mýdla.

Sůl záclony vybělí

Pokud jsou záclony hodně zažloutlé, můžete je vybělit pomocí soli - produktu dostupného v každé kuchyni. Stačí si připravit speciální roztok, do kterého záclony namočíte.

„Použijte dvě až tři polévkové lžíce soli na jeden litr vody. Čím více vody, tím více soli potřebujete k dosažení uspokojivých výsledků. Záclony před praním namočte do tohoto roztoku alespoň na tři hodiny,“ radí web Treehouse.

Citronová šťáva nebo kyselina citronová

Citron i kyselina citronová jsou dokonalým čističem záclon v interiérech obývaných kuřáky cigaret. Odstraňují jak skvrny, tak nepříjemný zápach. Stejně jako při čištění solí musíte připravit roztok a záclony do něj namočit.

Podle webu Treehouse se doporučuje dát na jeden litr vody šťáva z půlky citronu nebo dvě lžičky kyseliny citronové. Čím více těchto ingrediencí přidáte, tím větší je pravděpodobnost, že zabarvení zmizí.

Jedlá soda nejen pomůže vybělit záclony, ale funguje v domácnosti i jako dokonalý ekologický čističZdroj: Shutterstock

Jedlá soda nebo prášek do pečiva

Další z pomocníků za pár kaček jsou jedlá soda a prášek do pečiva. „Roztok připravíte z jednoho malého balíčku prášku do pečiva nebo jedlé sody a několika litrů vody. Namočte v ní záclony na asi půl hodiny a poté je vyperte v pračce,“ doporučuje web Treehouse.

Podle rad z iReceptáře je ale lepší rozmíchat obsah pěti sáčků prášku do pečiva ve vodě ve vaně nebo větší nádobě a nechat zde záclony máčet několik hodin nebo přes noc. Pak je teprve vyprat.

Ocet

Záclony můžete vybělit, pokud přidáte do praní v pračce ocet. Zvlášť účinné to bývá u silonových záclon, kterým tak můžete obnovit jejich původní sněhobílou barvu. Ocet má ještě jednu výhodu, že materiál po něm lehce ztuhne.

I z octa můžete před samotným praním připravit lázeň, ve které necháte záclony několik hodin nebo ještě lépe přes noc odmočit. Na každé dva litry vody budete potřebovat pět lžic octa.

Ocet je udatný pomocník při úklidu domácnosti: odstraní vodní kámen, vyleští okna, vybělí záclony a pomáhá vyčistit odolné skvrnyZdroj: Shutterstock

Peroxid vodíku

„Peroxid je možné nalít přímo do pračky, ideálně když pračka napouští vodu. Do přihrádky s práškem přidejte celou jednu lahvičku peroxidu,“ přidává další z tipů iReceptář.