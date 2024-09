Žehlení rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější domácí práce. Je vůbec ještě potřeba? Pokud chcete mít jistotu, že vaše prádlo bude nejen čisté, voňavé a příjemné na dotek, ale také bez všech choroboplodných zárodků, vsaďte na žehlení. S pár dobrými radami to zvládnete snadno a nijak zvlášť se přitom nenadřete.

Prát na nižší teploty doporučují nejen výrobci oblečení, ale volbu kratších programů a nižších teplot volíme i z úsporných důvodů. Abyste ovšem měli jistotu, že se praním zničily všechny viry, bakterie a plísně, musela by být teplota u pran nastavená nad 60 stupňů Celsia. Proto je následné žehlení, které všechny mikroby spolehlivě zničí, tak důležité.

Jak správně vyžehlit košili:

Proč žehlit prádlo

Zmuchlaným oblečením rozhodně neoslníte. Žehlení nejen dokonale vyrovná každou nakrčenou část oblečení. Vyrovná i vlákna látky, takže vaše oblečení bude nejen dobře vypadat, ale i jeho dotek na kůži bude měkčí a příjemnější.

Žehlení také prodlužuje životnost materiálu, odstraňuje známky smrštění a únavy materiálu, zachovává barvu i texturu.

„Žehlení pomáhá vyhladit látku a zanechává ji svěží a reprezentativní. Ať už se jedná o košili, džíny nebo jemnou halenku, žehlení dokáže proměnit vaše oblečení z pomačkaného na rafinované a poskytne vám uhlazený vzhled pro každou příležitost,“ doporučuje žehlení čistírna Zips.

Zkuste proto dát žehlení šanci, pusťte si oblíbenou hudbu a berte ho třeba jako formu relaxace.



Žehlení dokonale dezinfikuje

Žehlení je obzvlášť důležité u dětského prádla, kde tak předejdete alergickým reakcím a nepříjemnému podráždění pokožky, a to zejména u kojenců.

„Alespoň prvních několik měsíců se doporučuje žehlit veškeré prádlo, se kterým přijde miminko do styku. To znamená všechno oblečení, látkové pleny, deky i povlečení a prostěradlo, podle instrukcí výrobce, aby nedošlo k poškození látky. Žehlení velmi spolehlivě zničí viry a bakterie, a to je pro zdraví dítěte i kondici jeho pokožky důležité,“ radí odborníci z lékárny Dr. Max.

Žehlení je velmi důležité i u spodního prádla, zejména v případě lidí, kteří trpí na nejrůznější záněty a kvasinkové infekce.

Také pro lidi, kteří mají suchou a citlivou pleť nebo trpí na alergie, by mělo být želení oblečení samozřejmostí. Kromě odstranění bakterií jim prospěje i hladký povrch prádla, který nebude jejich pokožku dráždit ani mechanicky.

Tipy jak si usnadnit žehlení

Když budete využívat osvědčené rady, nebude pro vás žehlení nic složitého. „Nikdy nežehlete oblečení, které je špinavé, páchnoucí nebo má skvrny, protože teplo může mastnotu a skvrny zafixovat tak, že je bude téměř nemožné odstranit,“ varuje web Real Simple, zaměřený na zdravý životní styl.

Začněte už samotným praním, které vám může následné žehlení usnadnit, ale i zkomplikovat.

Nepřecpávejte pračku prádlem

Nesnažte se dát do pračky co nejvíc prádla. Čas, který tím ušetříte, ztratíte pak při žehlení. Z bubnu totiž vytáhnete prádlo mnohem víc pomačkané. Zmuchlání prádla předejdete i tím, že budete prát na méně než 1 200 otáček.

Aviváž prádlo změkčí

Pokud při praní použijete aviváž, bude prádlo měkčí a žehlení pak snazší. Podobně zafunguje, i když místo aviváže použijete obyčejný ocet.

Vyprané prádlo roztřepejte

Vyprané prádlo vytáhněte hned z pračky a před pověšením roztřepejte. Látka se tím natáhne, zbaví se záhybů a žehlení vám pak půjde rychleji. Košile, halenky a trička pověste na ramínka, ostatní oblečení připněte kolíčky na místě švů, aby nezanechaly otlačky.

Prádlo žehlete co nejdříve

Seberte prádlo včas a pusťte se do žehlení, když je ještě nepatrně vlhké. Před žehlením je roztřiďte podle materiálů. „Žehlit začněte nejdříve oblečení, které vyžaduje nejnižší teplotu. Teplotu můžete vždy zvýšit, ale ochlazení žehličky trvá déle. Žehlička se totiž rychleji zahřívá než chladne,“ doporučuje web The Spruce, zaměřený na domácnost. Nakonec si nechte bavlněné oblečení, ručníky a ložní prádlo.

Přeschlé prádlo pokropte

Pokud vám prádlo přeschlo nebo je hodně pomačkané, pokropte ho teplou vodou. Zvlhčená látka se pak snáz vyžehlí. „Některé žehličky se dodávají s funkcí rozprašování, nebo můžete k navlhčení použít lahvičku s rozprašovačem,“ doporučuje prádelna SpinXpress.

Žehlete vždy směrem nahoru a dolů a ne do stran, abyste předešli vytahání a deformování materiálu. Vyžehlené prádlo pak nechte alespoň hodinu vychladnout, než ho uložíte do skříně. Nezmačká se vám a nehrozí, že by začalo plesnivět.

Tmavá trička žehlete naruby

Ne všechny látky snesou žehlení z lícové strany. Jemné a tmavé tkaniny žehlete naruby, protože při kontaktu se žehličkou mají tendenci vytvářet nehezké lesklé plochy. Kapsy také otočte naopak, abyste si do oblečení nezažehlili jejich obrysy.

„U límečků a manžet vyžehlete nejprve vnitřní stranu a poté vnější stranu. Nežehlete také přes zipy, knoflíky nebo ozdoby, mohly by se roztavit,“ radí web Real Simple, zaměřený na zdravý životní styl.

Udržujte žehličku čistou

Na žehličce se mohou časem usadit nebo přilepit zbytky a zanechat nevzhledné stopy. „Předejděte problému čištěním spodní části žehličky pomocí starého zubního kartáčku a směsi jedlé sody a octa. Otírejte vlhkým hadříkem,“ radí web The Spruce, zaměřený na domácnost.

Jak si zpříjemnit žehlení