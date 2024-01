Zkažený med poznáte na první pohled i podle vůně. Jak zabránit jeho zkvašení?

Zlatá barva a sladká vůně jsou pro med typické. Někdy se ale může stát, že otevřete sklenici, abyste si osladili čaj a překvapí vás nepříjemný odér a podivná konzistence oblíbeného přírodního sladidla. Přitom se o medu říká, že se může skladovat roky, aniž by se zkazil. Jak zkažený med poznat, co dělat se zkvašeným medem a jak nejlépe med skladovat, aby vydržel čerstvý co nejdéle?

