Toužíte se zachumlat do velkého přehozu nebo jím ozdobit oblíbené kanape? Upleťte si ho. Silná příze, velké jehlice nebo jen prsty – a za chvíli je hotovo.

Maxi pletení | Foto: Shutterstock

Můžete si vyrobit nejenom přehoz, ale i teplý pléd, svetr, deku nebo třeba kobereček. Nejznámější pletařkou a zřejmě zakladatelkou stylu „mega pletení“ je Laura Bireková z Los Angeles. Jehlice vyměnila za trubky, a tím se proslavila. To je ale extrém, při kterém své přibývající dílo sotva unesete. Podobnou deku sice seženete na e-shopu, ale můžete si ji zkusit uplést i sami. Zvládne to i začátečník a radost z originálu bude o to větší. Může se také stát zajímavým dárkem.